СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Главное спортивное и культурное событие осени! Масштабный праздник! Мероприятие, от которого захватывает дух! В Мурманске отгремел фестиваль «Гольфстрим», который собрал тысячи жителей и гостей столицы Заполярья. О том, как город готовился к фестивалю, об именитых спортсменах и силе духа, о борьбе за первые места, редакция «Арктик-ТВ» расскажет в программе «Городские хроники».

Масштабному фестивалю предшествовала масштабная подготовка. Ещё за долго до команды «на старт, внимание, марш» городские власти, специальные службы, военнослужащие Северного флота продумывали и контролировали каждую деталь. Под Кольским мостом проходили выездные комиссии. Во главе угла – безопасность и удобство всех участников.

Особое внимание было уделено подготовке к заплыву через Кольский залив. Тренировки начались заранее. Ещё бы, ведь у наших пловцов серьёзная конкуренция. Заплыв привлекает иностранцев и с каждым годом их становится всё больше.

- Это, несомненно, популяризация города Мурманска на мировой арене, - считает Дмитрий Блохин, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска. - Не секрет, что международная Ассоциация ледяного плавания признает город-герой Мурманск мировой «ледяной столицей», поэтому мы с вами в 2015 году собрали здесь на Чемпионате мира около 25 стран-представителей. И вы видите, ежегодно, многие из них возвращаются в город Мурманск, чтобы принять участие в наших городских фестивалях, чтобы ещё раз проплыть через Кольский залив, потренироваться в Семёновском озере, потому что для многих из них город Мурманск стал родным городом.

Среди титулованных иностранных спортсменов, которые в этом году бросили вызов российским пловцам, Рэм Баркай из ЮАР, Петар Стойчев из Болгарии и рекордсмен 2016 года, голландец Фергиль Хестерман.

На тренировке – настрой боевой. Не покинул он участников ледяного плавания и в день фестиваля «Гольфстрим». Перед стартом у его участников и волнение, и азарт.

- Всё хорошо, всё отлично! – говорит Рэм Баркай, президент международной Ассоциации ледяного плаванья. - Но мне бы уже хотелось быть на другой стороне залива.

Рэм Баркай отмечает серьёзную конкуренцию. Действительно, ледяное плавание набирает всё большую популярность, в этом огромную роль играет Мурманск. Президент международной Ассоциации ледяного плавания в столице Заполярья не впервые, и уже принимал участия в заплывах. А дальше их будет еще больше, уверен спортсмен.

Не впервые в Мурманске и наши соотечественники – пловцы из разных городов России. Кстати, покорить Кольский залив собираются не только представители сильного пола. Среди участников заплыва и 5 женщин.

Перед стартом идут последние приготовления. Информацию выдают чётко: направление течения, температуру воды. От этих условий зависит, насколько испытание будет сложным.

Второй год подряд ритм соревнованиям задает голландец Фергиль Хестерман, остальные только пытаются его догнать. В 2016году житель Нидерландов преодолел дистанцию за 15 минут 37 секунд, но кто бы мог предположить, что рекорд падет. При этом пловец прекрасно себя чувствовал и вышел из холодной воды, будто только что искупался в теплом бассейне.

- Спасибо, что пришли, болели за меня, поддерживали, Мурманск хороший город, я второй раз сюда приезжаю. Всем спасибо! Мне все понравилось, - сказал Фергиль Хестерман, участник заплыва через Кольский залив, после ледяной дистанции.

Фергиль превзошёл сам себя, придя к финишу с результатом 15 минут 18 секунд. Фактически, столько уходит у здорового человека, чтобы преодолеть это же расстояние быстрым шагом. Возможно, секрет в том, что спортсмена во время соревнований тренирует и поддерживает мама. «Для моего подопечного это была прекрасная гонка, - говорит Кристина Жозефина Ванбирс, мама и тренер Фергиля Хестермана. – Он шёл с другим спортсменом, как говорится, нос в нос, но потом сын начал отрывать и показал прекрасный результат».

Через 30 секунд после голландца к финишу пришёл представитель Болгарии Петар Стойчев, а замкнула тройку лучших результатов ледяного заплыва Маргарита Карпачева из Новосибирска.

Что же касается президента Федерации ледяного плавания, 60 летний Рэм Баркай из ЮАР растерял чемпионские амбиции и выступил хуже, чем фавориты среди мурманских спортсменов. «В этом году было сложно», - сказал журналистам Рэм Баркай, президент международной Ассоциации ледяного плавания.

К слову, Рэм не самый пожилой участник заплыва. 70-летняя Надежда Дудина приехала в Мурманск с Каменск-Уральска. К финишу она пришла одной из замыкающих, её снесло от мостика финиша под опору моста, так что выбраться на берег ей помогали сопровождающие каждого участника спасатели. Тем не менее, до палатки, где грелись спортсмены, она бегом добралась сама, хотя не все даже в более молодом возрасте выдерживали это ледяное испытания, сходя с экстремальной дистанции.

Из-за течений, которые создают прилив и отлив, в этом году заплыв стартовал непривычно рано - в 9 утра. Поэтому большая часть зрителей и участников праздника начали собираться позже на западной стороне залива. Здесь установили сцену и, пока, зрители ждали начала традиционного забега, их внимание приковали выступления акробатов. Специально для циркачей пригнали многометровый кран. Несколько напутственных слов поклонникам здорового образа жизни сказали и первые лица области и города.

- Самые мужественные из нас уже преодолели залив вплавь, а те, кто хочет установить рекорд в беге собрались здесь, на левом берегу залива, - сказал Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

Таких рекордсменов ежегодно набивается здесь несколько тысяч, но перед массовым стартом на дистанцию выходят профессиональные спортсмены. Сверх задача у спринтеров - побить установленный в 2012 году на этой дистанции рекорд в 4 минуты 11 секунд.

С самого начала вперед вырывается атлет из Петербурга. Алексей Харитонов, пусть и бежит под вторым номером, но на финише он будет первым. И чем ближе жёлтая ленточка финиша, тем чаще спортсмен оборачивается, чтобы посмотреть на соперников, как будто не верит в свою победу. Но побить рекордное время ему всё же не удаётся. «Как вы знаете, лёгкая атлетика у нас находится в отстранении от международных соревнований, поэтому мне до конца свою форму не получилось реализовать, - отмечает Алексей Харитонов, спортсмен (г.Санкт-Петербург). - А здесь хороший праздник спорта, много людей и призами спортсменов организаторы балуют».

Но бежать через мост решаются только первые ряды, в основном, спортсмены–любители, остальные полтора километра идут неспешным шагом, наслаждаясь общением в семейном кругу или с друзьями. Для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые так же участвуют в празднике, организаторы сократили дистанцию до 400 метров, а на финише каждого, из решившихся на забег, наградили медалями.

- Эти замечательные люди дадут фору любому человеку, сегодня лежащему на диване, лениво потягивающемуся и смотрящему наши бесконечные сериалы, - отмечает Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

«Гольфстрим» - это не только спортивное, а ещё и зрелищное событие. Чего только стоит парад мотоциклистов. Для любителей двухколесного транспорта - это один из предпоследних в этом сезоне массовый заезд по городу. Совсем скоро в регион придут заморозки и ездить за рулем станет не только холодно, но и не безопасно.

Захватывающе выглядит и «Сrazy миля». В этом году организаторы отказались от испытания, во время которого капитан команды спускался с парящего в воздухе вертолёта, но легче полоса препятствий не стала. Половину пути спортсмены ползали по колено в воде, таскали тяжести, поднимались по канатам и старались не столько показать лучший результат, а сколько не покалечиться от колючей проволоки или автомобильных покрышек.

Не меньше адреналина в кровь поступало и у гонщиков автокросса. После пробных заездов организаторам пришлось отказаться от массового старта. На сухом грунте болиды пылили так, что некоторые пилоты не успевали среагировать, вылетали с трассы или же врезались в ограждения. Смотреть на происходящее, особенно сверху, было интересно, но здравый смысл и безопасность победили. Заряженные «Лады» начали выпускать на трассу по три машины.

Сделали подарок зрителям и военные. Флотские специалисты устроили под мостом большую выставку техники. Но как бы хороши не были современные боевые единицы, поклонников танковых сражений больше привлекала три бронированные машины прошлого столетия – легендарные Т-34, Ис-3 и «Шерман». Американский средний танк был отреставрирован совсем недавно, это одна из машин, поднятых со дна Баренцева моря с затонувшего судна «Томас Дональдсон». «Хочу сказать,что это, наверное, единственная модель на территории России, полностью восстановленный танк «Шерман», который участвует о всех мероприятиях, - говорит Василий Буров, представитель исторического клуба «Заполярный рубеж». - И это ходовой экземпляр, который даже производит имитацию выстрела».

Из главных орудий танков никто стрелять не стал, но посетителей фестиваля «Гольфстрим» моряки не разочаровали, показав на берегу Кольского залива схватку с условными террористами, в которой холостых патронов десантники и противостоящие им злодеи не жалели.