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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.10.18 20:00

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске на маршруты выйдут новые троллейбусы! Это низкопольные машины удобные для людей с ограниченными возможностями здоровья и оборудованные, в том числе зарядками для гаджетов, размещённых в салоне. Но это не единственная хорошая новость для мурманчан. На улице Морской областного центра отремонтировали площадку остановочного комплекса. По словам местных жителей, до этого из бетонных плит торчала арматура, так что ходить по блокам  было опасно.

Но по сравнению с изобретениями юных инженеров, которые собрались в Мурманске, любой ремонт покажется делом обыденным. Школьники конструируют устройства, о которых большинство северян знают только по фантастическим книгам или фильмам.

Но удивлять можно не только технологиями, искусство делает обыденную жизнь значительно богаче. Наш земляк - уличный художник превратил один из теплопунктов ТЭЦ, который находится на улице Рогозерской, в шедевр уличной живописи. На стене теперь красуется ещё один «Алёша».

Подробно о жизни Мурманска  в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники» рассказывают корреспонденты «Арктик-ТВ».

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Последние комментарии

Zviygincew
03.10.18 21:25
А в чём сила, брат? - А вот в чем! В деньгах вся сила, брат! Деньги правят миром, и тот сильней, у кого их больше. Больше добавить не чего, все было сказано до этих масок-шоу.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнесМЕНТ-6: следствие ведут дилетанты»
Влад
03.10.18 20:31
О! Ты , Жора, участник событий? Хе! Ищи новое место работы, подлиза! По поводу коммента-: ты первый потрудись и свой засунь поглубже, а то что-то провокацией и дерьмом потянуло!
Комментарий к новости:Московские полицейские кошмарят мурманский бизнес, или «Бизнес-Мент 6: следствие ведут дилетанты»
Александр
03.10.18 20:26
@Жоре. Чувствуется, что участник событий. Дулом в рожу дали? Или обоссался пока в коридоре стоял? Ишу работу убогий. Новые хозяева на сцену выходят, ты им н***р не сдался. Меня на твое место возьмут,
Комментарий к новости:Московские полицейские кошмарят мурманский бизнес, или «Бизнес-Мент 6: следствие ведут дилетанты»
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21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 279 человек
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