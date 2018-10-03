СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске на маршруты выйдут новые троллейбусы! Это низкопольные машины удобные для людей с ограниченными возможностями здоровья и оборудованные, в том числе зарядками для гаджетов, размещённых в салоне. Но это не единственная хорошая новость для мурманчан. На улице Морской областного центра отремонтировали площадку остановочного комплекса. По словам местных жителей, до этого из бетонных плит торчала арматура, так что ходить по блокам было опасно.

Но по сравнению с изобретениями юных инженеров, которые собрались в Мурманске, любой ремонт покажется делом обыденным. Школьники конструируют устройства, о которых большинство северян знают только по фантастическим книгам или фильмам.

Но удивлять можно не только технологиями, искусство делает обыденную жизнь значительно богаче. Наш земляк - уличный художник превратил один из теплопунктов ТЭЦ, который находится на улице Рогозерской, в шедевр уличной живописи. На стене теперь красуется ещё один «Алёша».

Подробно о жизни Мурманска в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники» рассказывают корреспонденты «Арктик-ТВ».