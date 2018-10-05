День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.10.18 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
«Мурманск-город для людей, ведущих здоровый образ жизни» - каждый год в столице Заполярья открывают новые, реконструируются старые парки и скверы, спортивные и детские игровые площадки. Они не только разнообразят досуг жителей и гостей Мурманска, но и выступают в качестве профилактики многих болезней, в том числе самых распространенных - сердечно-сосудистой системы.
Подробнее - в новом выпуске программы «Мурманск. Городские-хроники».
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Последние комментарии
К слову
05.10.18 13:48
Кстати, у кого паспорта то иностранные, причем во множественном количестве? У Орлова. Хорошо, пусть норвежский паспорт он демонстративно вернул назад, но швейцарский все так же его. И живет он в Лондо
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнесМЕНТ-6: следствие ведут дилетанты»
Зритель
05.10.18 11:02
Надо признать и смириться с тем, что исторически любое успешное дело становится целью для многих алчных людей, которые пытаются отнять его, растащить, разграбить. А тут разговор ведут о 60 млн доллар
Юрист
04.10.18 22:58
Это что за бред про вмешательство в рыбацкие дела МИ-6? Если есть подозрения, то и спрашивайте конкретно с Орлова. Он там живёт в Лондоне не первый год. С кем общается, что обсуждает вот и пусть расс
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнесМЕНТ-6: следствие ведут дилетанты»
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