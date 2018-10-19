СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Мурманск. Городские хроники»

230 тысяч квадратных метров дорог, несколько парков, скверов и спортивно-игровых площадок обновили или построили в Мурманске этим летом. Городские власти подводят итог ремонтной кампании этого года, в активе администрации немало объектов заслуживающих внимание. В новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники» журналисты «Арктик-ТВ» подводят итоги большого строительного сезона.

В Мурманске завершена кампания по ремонту дорог. За этот сезон рабочие заменили больше 230 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Один из последних объектов этого года - участок дороги от проспекта Героев-североморцев до улицы Аскольдовцев. Глава администрации города лично проверил качество выполненных работ.

В этом году в рамках проекта «Дорога в школу», который был запущен пять лет назад, выполнены ремонты четырёх проездов к образовательным, культурным, медицинским и спортивным учреждениям. Всего же за годы работы программы дорогу отремонтировали к 98 объектам.

Этим летом в Мурманске открыли новый парк на улице Шабалина. Такой результат не был бы возможен без активного участия горожан, которые проголосовали за дизайн-проект благоустройства именно этой территории в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

При проектировании сквера были учтены предложения и пожелания жителей города, например, сохранили березовую рощу, установили камеры наблюдения, а для посетителей сделали небольшую парковку.

Городские власти не обделили вниманием и детей. В преддверии дня города открыли для маленьких жителей Мурманска самую большую игровую площадку – комплекс «Сказка». Так же перед праздником закончили ремонт второй очереди парка около Семёновского озера.

Места отдыха сразу стали пользоваться популярностью у горожан всех возрастов. Сфотографироваться с героями русских народных сказок спешат даже молодожёны. Спустя месяц после открытия городка и парка депутаты городского Совета приехали посмотреть на новые достопримечательности и пообщаться с посетителями.

Большое внимание в администрации уделили строительству и обновлению спортивно-игровых объектов во дворах и рядом с мурманскими школами. Одной из последних в этом году открыли площадку в районе домов №№ 12 и 14 на Северном проезде. Для микрорайона, который разместился на сложном рельефе, огороженный корт с игровой зоной и уличными тренажёрами – настоящий подарок.