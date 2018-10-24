СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Мурманск. Городские хроники»

Именно они в любую погоду выходят на улицу и чистят городские магистрали от снега, чтобы жители Мурманска могли добраться на работу без происшествий. Они готовят город к праздникам, приводят в порядок дорожное полотно, убирают тротуары, парки, скверы и остановочные комплексы. В конце октября свой профессиональный праздник отмечают дорожники, в Мурманске специалисты УДХ активно готовят областной центр к предстоящей зиме.

Футболисты тоже готовы к зиме. Они играть будут даже тогда, когда выпадет снег. Таких, увлеченных спортом, в городе больше 400, все они участники чемпионата и лиги по дворовому футболу.

Соперничество хорошо не только в командных видах спорта, но и в конкурсах. В Мурманске стартовал городской конкурс «Студент года». Победители соревнования получат стипендию главы муниципального образования, так что стимул стараться у студентов есть.

А для малышей из детского сада № 109 придумали другую мотивацию вести себя прилежно и хорошо учиться. В дошкольном учреждении сделали хороший ремонт.

Подробнее - в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».