СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Мурманск. Городские хроники»

В последнее воскресенье октября в России отмечается День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Ежедневно без праздников и выходных коллектив предприятия «Электротранспорт» работает ради того, чтобы каждый из жителей Мурманска мог добраться до работы, учёбы или съездить по своим делам.

За годы, что троллейбусы и автобусы трудятся на маршрутах города, удалось перевезти более трёх миллиардов пассажиров. Предприятие развивается – закупает новую технику, совершенствует маршруты движения и конечно обучает персонал. Об этом журналисты «Арктик-ТВ» подробно расскажут в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».

Каждый год жители и гости Мурманска совершают больше 40 миллионов поездок на автобусах и троллейбусах, а заботятся об этом 1532 сотрудника предприятия. Для каждого из них предстоящий праздник – День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта - по-настоящему особенный день.

- Хочется поздравить всех работников, жизнь которых связана с этим праздником, - говорит Сергей Коробков, генеральный директор открытого акционерного общества «Электротранспорт города Мурманска». - Наверное, и не только нашего предприятия, потому что работа водителя очень и очень сложная. Поздравляю с профессиональным праздником и всех ветеранов производства, да и всех мурманчан!

В преддверии профессионального праздника на торжественном собрании коллектива предприятия наградили лучших сотрудников. Работникам предприятия вручи благодарственные письма Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, главы муниципального образования город Мурманск, 16 свидетельств о занесении на Доску почёта, а также почётные грамоты и благодарственные письма.