СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Мурманск. Городские хроники»

В Мурманске – новый глава муниципального образования. Его инаугурация - главное событие прошедшей недели. О нём, а также о повседневной жизни города, который готовится к зиме и где активно развивается молодёжное движение, рассказывают журналисты «Арктик-ТВ» в программе «Мурманск. Городские хроники».

На этой неделе состоялась инаугурация главы муниципального образования город Мурманск Тамары Ивановны Прямиковой. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Мурманской области Марина Ковтун, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер, главный федеральный инспектор по Мурманской области Алексей Маяков, глава администрации областного центра Андрей Сысоев, депутаты Мурманской областной Думы, Совета депутатов города Мурманска, командование Северного флота, Почетные граждане, представители общественности и средств массовой информации.

Тамара Ивановна, положа руку на Устав муниципального образования город Мурманск, произнесла торжественную присягу: «Клянусь при осуществлении полномочий главы муниципального образования город Мурманск соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, законы Мурманской области, Устав муниципального образования город Мурманск и другие нормативные правовые акты органов местного самоуправления, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, верно служить населению города-героя Мурманска!».

Новому главе заполярной столицы губернатор Марина Ковтун пожелала огромных сил и крепости духа.

«Я «всеми руками» поддерживаю выбор депутатов горсовета. Мне очень приятно, что главой города стала коренная мурманчанка, опытнейший и активный депутат. Мурманск – город «с характером» во всех смыслах, а сейчас, когда вокруг него кипят большие стройки, когда он привлекает к себе всё больше внимания как ключевая точка российской Арктики, ему и самому требуется огромное внимание», – сказала Марина Ковтун, подчеркнув, что со стороны правительства области Тамара Ивановна всегда найдёт поддержку.

С официальным вступлением в должность Тамару Ивановну поздравил и первый вице-спикер областной Думы Владимир Мищенко: «Вам доверена судьба столицы Кольского края – уникального северного города с неповторимой красотой, богатой историей и замечательными традициями. Работая в пяти созывах представительного органа, Вы доказали свою компетентность в непростом деле муниципального управления. Находясь в должности заместителя председателя Совета депутатов, Вы много раз демонстрировали умение оперативно и последовательно решать в интересах людей самые сложные задачи. Уверен, Ваши замечательные профессиональные и личные качества помогут оправдать доверие коллег-депутатов и горожан», – подчеркнул парламентарий.

Вновь избранный глава муниципального образования поблагодарила горожан и депутатов Совета депутатов Мурманска за оказанное доверие и заверила в том, что будет действовать исключительно в интересах жителей заполярной столицы, продолжая усиленную работу на благо муниципального образования.