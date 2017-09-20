СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Минувшая неделя в Мурманске выдалась богатой на события. К завершению подходят ремонты дорог, полным ходом идёт реконструкция фасадов домов. Несмотря на начало учебного года, один из детских садов областного центра переживает процесс модернизации. Это далеко не все события в столице Заполярья, о главных из них «Арктик-ТВ» рассказывает в программе «Городские хроники».

Сентябрь – активная пора завершения ремонта дорог. Работы кипят полным ходом. И уже скоро обновится полотно Нижнеростинского шоссе. Это одна из тех магистралей, которая позволяет проехать из одного района города в другой, не останавливаясь на светофорах. Но популярная у автомобилистов Ленинского округа объездная дорога не пользуется популярностью из-за плохого качества. Это не значит, что городские власти не следят за состоянием дорожного полотна. Ещё с 2011 года ведутся разговоры о том, что эта городская трасса может стать частью федерального проекта «Мурманский транспортный узел», но пока ремонтировать её приходится за счёт казны областного центра.

- Все эти годы мы поддерживали её в рабочем состоянии. НО в связи с тем, что до сих пор не принято решение по статусу этой улицы, то мы решили её отремонтировать, - сказал Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Чуть больше 20 тысяч квадратных метров, около половины общей площади этой улицы, будет заасфальтировано в этом году.

Такой избирательный подход администрации не удивляет, когда озвучивают цифры глобальной реконструкции, в которой нуждается Нижнеростинское шоссе. Ещё в 2007 году во время проектных работ инженеры подсчитали, что на капительные работы нужно потратить минимум пол миллиарда рублей. Это значительно больше суммы, которую городской бюджет тратит в сезон на все дорожные работы. Поэтому латают дорогу каждый год, но в этом специалисты решили положить на магистрали более крепкую смесь покрытия.

- Щебеночно-мастичный асфальт начали укладывать 4 года назад, он показал себя очень хорошо, износостойкий, - отмечает Константин Мастюгин, председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска. - Поэтому эта улица должна долго у нас проработать - до следующего ремонта.

А пока водителям придётся потерпеть и внимательно следить за дорожными знаками, так как движение на шоссе ограничивают строители, которые стараются не перекрывать дорогу целиком, а делать ремонт по полосам. Закончить с работами на дорогах муниципальные власти обещают до 30 сентября. На очереди улица Нахимова и северный выезд из города.

Кипят работы не только на дорогах, но и в домах культурного наследия в Мурманске. Это вотчина Фонда капитального ремонта. Ход реконструкции контролируют городские власти и со своей стороны способствуют решению проблем. Например, Фонду капремонта могут мешать дополнительные элементы на фасадах.

- Было проведено большое совещание в комитете по культуре Мурманской области для того, чтобы ускорить процесс очистки фасадов от дополнительных элементов, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Подписан совместный протокол. Сейчас эта работа доведена до проектировщиков, чтобы провести окончательное согласование в проектах.

Работы по реставрации исторических объектов ведутся в 23 домах в центре города. Кроме того, уже состоялся конкурс на выполнение капремонта ещё трёх домов культурного наследия – это дома №№ 65, 80 и 92 на проспекте Ленина. К работе подрядчики приступят после подписания договоров, а вот продолжать ремонты придётся уже в следующем году.

Ремонты, как мы видим из «Городских хроник», ведутся активно. А вот политический сезон в Мурманске только начинается. Депутаты приступили к работе в обновленном составе. После довыборов ряды народных избранников пополнили хорошо знакомые мурманчанам директор школы № 5 Ирина Ускова, руководитель муниципальной стоматологии Татьяна Елпанова и мурманчанин Антон Набатов.

Первое после летних каникул заседание Совета депутатов началось с насыщенной повестки дня. И сразу ударно. Депутаты горсовета вернулись к работе.

- Сегодня начинается новый политический сезон, это важно. Вопросов очень много. На моей памяти, чтобы 34 вопроса рассматривалось во время одного заседания, я такого практически не помню, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – Но все вопросы действительно важные.

Депутаты приведут в соответствие с нормами действующего законодательства устав города. Несколько пунктов повестки дня касаются вопросов землепользования. Инвесторы из Мурманска хотят построить на территории областного центра фабрики по переработке рыбы, задача властей поспособствовать этому процессу. С рыбопромысловой отраслью связан и один из жителей столицы Заполярья, которому на Совете было решено присвоить звание «Почётный гражданин города-героя».

Ещё один важный вопрос в повестке дня касался совершенствования правил благоустройства. Эти изменения необходимы, чтобы муниципалитет смог успешнее интегрироваться в федеральную программу «Комфортная городская среда».

Комфортными, уютными и полезными становятся и территории возле образовательных учреждений. Завершены работы по строительству спортивного комплекса для детей у школы № 20 в Мурманске.

Тренажеры, горки, спортоборудование… Трудно представить, что ещё полгода назад на этом пустыре возле школы № 20 не было вообще ничего, кроме футбольного поля в стороне. Сейчас на территории образовательного учреждения появились два корта с искусственным покрытием. Вокруг - хорошее освещение. Для любителей активного образа жизни есть беговая дорожка.

- Это всё сделано в рамках городской концепции развития спорта, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – Её цель - создание вот таких центров отдыха и спорта около учебных заведений. Детям нужно проводить уроки физкультуры в хороших условиях, а у жителей близлежащих дворов должны быть вот такие объекты для занятия спортом в свободное время.

Конечно, за спортивно-игровыми площадками необходим должный присмотр. Часто подобные комплексы жалуют своим вниманием не только любители активной жизни, но и вандалы, после визита которых требуется серьёзный ремонт. Вся ответственность за новую площадку легла на дирекцию школы. Впрочем, это не вызывает трудностей. А вот ученики и учителя довольны. Уроки физкультуры теперь стали интереснее и полезнее.

- Дети очень рады и даже просят, а можно нам продлить ещё физкультуру, - рассказывает Лейла Апрасидзе, директор СОШ № 20, - чтобы на этих тренажерах заниматься.

Бесплатно заниматься на новой площадке могут не только ученики, но и жители близлежащих домов. Ребёнок любого возраста найдёт себе развлечение по душе.

Радует новая площадка и родителей, теперь им есть, где гулять с самыми маленькими жителями микрорайона.

Городская программа по возрождению пришкольных стадионов и игровых площадок началось в далеком 2011 году. За эти годы в столице Заполярья были модернизированы и построены более 100 объектов. Сейчас работы ведутся на стадионах возле школ №№ 23, 50 и 56. На территории 44-й и 53-й обустраиваются игровые площадки с установкой архитектурных форм, которые совсем скоро также смогут порадовать мурманчан.

Повод для радости есть и у родителей воспитанников сада № 125. Городские власти решили полностью заменить в инженерные сети в этом учреждении, при этом теплоснабжение будет сделано по экспериментальной технологии.

Начало учебного сезона в детском саду № 125, спрятанном в глубине 305 микрорайона на Кольском проспекте, совпало с началом капитальных ремонтов. Впрочем, родители малышей, которые занимаются в этом учреждении, предстоящим переменам рады и готовы потерпеть временные неудобства. Ведь после модернизации привычные группы станут теплее и уютнее.

- Они откликнулись со всей душой, так как видят, что ведутся ремонтные работы, - рассказывает Елена Иванова, заведующая детским садом № 125 Мурманск. - Даже заходят иногда к нам, чтобы посмотреть, что сделано. У нас очень много многодетных семей, которые многие годы водят детей к нам. Многие согласились своих ребят на этот период подержать дома, пообщаться с ними.

А детей, чьи мамы и папы такой возможности лишены, временно вместе с воспитателями перевели в соседний сад. Так что строителям ничего не мешает работать. Специалисты демонтировали старые чугунные батареи, простоявшие здесь с момента постройки учреждения в 1981 году. На их месте в некоторых группах мастера уже установили современные радиаторы, вся разводка выполнена пластиковыми трубами.

- На примере 125 сада мы сейчас проводим эксперимент по использованию новых материалов, - отмечает Василий Андрианов, председатель комитета по образованию администрации города Мурманска. - Это полипропилен с керамикой. Мы отходим от использования стальных и чугунных труб, срок эксплуатации которых менее продолжителен.

Но сердце системы скрыто от любопытных глаз. Новый теплопункт позволит регулировать температуру в помещениях сада в зависимости от температуры на улице. Это не только положительно повлияет на комфорт, но и позволит сэкономить на отоплении.

- Очень большие денежные средства в бюджете города предусмотрены на отопление дошкольных образовательных учреждений, - замечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Если здесь сэкономить хотя бы на 1-2%, то это уже существенная экономия. А здесь, с моей точки зрения, будет идти речь о 10-20% экономии. Этот детский сад у нас пилотный. Посмотрим, как это будет работать. В дальнейшем можно будет считать экономику этих энергосберегающих мероприятий.

Завершить ремонтные работы планируют до 1 ноября. Следующий шаг, по словам главы администрации, это замена в 125 саду окон. Но этого воспитанникам учреждения придётся подождать ещё один год.

А вот совсем скоро всех мурманчан порадует детский рисунок, который украсит стену гостинично-делового комплекса «Меридиан». Это традиционный подарок жителям столицы Заполярья на день рождения города.

В столице Заполярья завершился XVIII ежегодный конкурс детского рисунка. Из двухсот работ выбрали десятку лучших, которые станут призёрами. Мурманск глазами детей. Если раньше юные художники, изображая нашу родную столицу Заполярья, чаще обращались к теме Великой Отечественной войны, то сейчас всё больше в сюжетах темы развития региона. Рисуют парки, скверы, любимые места и, конечно же, свою семью и друзей.

От буйства красок на рисунках разбегаются глаза. Выбрать победителей - лучшую десятку – кажется, невозможно. Однако, профессиональное жюри подходят к этому вопросу со всей строгостью и умением.

- Это ярко, это художественное воплощение самого главного и самой главной идеи – любви к своему родному городу, - оценивает сюжет рисунка Елена Ефимова, главный специалист комитета по культуре администрации города Мурманска. - А любовь может заключаться и в том, что они изображают, и в том, как они изображают.

Конкурс проводится уже 18-й год подряд. Традиционно в нём участвуют не только воспитанники художественных школ, но и учащиеся мурманских общеобразовательных учреждений и даже дошкольники. По сложившейся традиции лучший рисунок украсит стену ГДЦ «Мередиан». Но в этом году произошли некоторые изменения.

- В этом году качество и уровень работ, представленный на конкурс, высочайший, по сравнению с предыдущими годами, - отмечает Тамара Прямикова, заместить председателя Совета депутатов города Мурманска. - Выбрать лучший рисунок было очень сложно. И я, наверное, открою секрет, отмечу, что в этом году жюри решило выставлять не одну картину, как это было традиционно, а три.

Лучшие работы будут представлены на выставке в детской театральной школе. А награждение участников и победителей состоится накануне дня города Мурманска.

А вот другое награждение уже состоялось. В прошлой программе «Городские хроники» мы показали весь масштаб, зрелищность и спортивный дух фестиваля «Гольфстрим». Показали и тех, кто отчаянно сражался за победу, и тех, кто пришёл с родными и друзьями посмотреть на состязания и выступления. Но за всем этим масштабным событием стоит большая подготовительная и организаторская работа.

- Понятно, что комитет по физкультуре один ничего бы не смог сделать без поддержки сторонних организаций, - отметила Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Поэтому мы видим здесь и представителей силовых структур, и военных ведомств, предприятий, которые не только спонсорскую помощь оказывали, но и принимали непосредственное участие во многих конкурсах и турнирах.

Тех, кто оказывал помощь в организации фестиваля, ждут награды от городской администрации. Среди награждённых и Дмитрий Ходий, президент Федерации автомобильного спорта города Мурманска. За его плечами уже, наверное, сотни организованных автосоревнований, но на «Гольфстриме» представители федерации выступили впервые.

- Необычная для нас была площадка, - отмечает Дмитрий Ходий, президент Федерации автомобильного спорта города Мурманска. - Она небольшая, поэтому некоторые сложности возникли с установкой ограждений. Но всё было сделано. Я считаю, что провели гонку успешно.

Помимо тех, кто организовывал соревнования, заслуженные награды получили и люди, следившие за безопасностью фестиваля. В их числе оказались полицейские, военные и спасатели, которые следили за проведением заплывов и помогали спортсменам согреться после того, как те оказывались на берегу.

- Это очень тяжёлая техническая задача, - сказал Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Те высокие оценки, которые специалисты мирового уровня в ледовом плавании нам ставят за организацию безопасности заплывов, это очень важно.

Церемония награждения - не повод расслабляться и почивать на лаврах. Подготовка к следующему «Гольфстриму» уже началась и задача минимум, сделать его ещё более массовым и комфортным и для участников соревнований, и для зрителей.

Ещё одно важное для столицы Заполярья событие - городские власти взяли шефство над курсантами филиала Нахимовского училища в Мурманске. Наш город первый, кто предложил руководству нового образовательного учреждения взаимовыгодное сотрудничество.

Нахимовское училище в Мурманске - стройка рекордсмен: от закладки первого камня в фундамент будущего военного учебного заведения прошло меньше года. В России так быстро не строят даже сверхпопулярные и коммерчески успешные гипермаркеты крупных сетевых компаний. А ведь площадь в 18 гектаров, отведенная для размещения корпусов и благоустройства территории вокруг, даже больше торговых центров с парковками на сотни мест. Один только забор вокруг Нахимовки - основательный и крепкий, как солдатский ремень, «опоясывает» учреждение на 3,5 километра.

На оборудование для нового училища Министерство обороны не экономило. Например, на одной из учебных площадок курсанты отрабатывают навыки управления беспилотным подводным аппаратом. Причём, это не компьютерный симулятор, а настоящий робот, который подчиняясь командам оператора, плавает и погружается в огромном аквариуме. Сейчас эта площадка эмитирует дно вблизи Сирийского побережья.

После такой презентации мастерские со станками и аккуратно организованными рабочими местами кажутся бледной тенью. И даже библиотека учреждения, наполненная исключительно новыми изданиями и классических литературных приводнения, и специализированных военных не впечатляет.

Но больше всего впечатление на неподготовленного человека производит местная студия. Таким оборудованием не сможет похвастаться и половина маленьких региональных телекомпаний. Несколько камер с суфлерами, профессиональное освещение и компьютеры для монтажа занимают целый класс. Такого точно нет ни в одной мурманской школе, гимназии или лицее.

- Гордость, восторг и лёгкая зависть, - делится своими впечатлениями после экскурсии по училищу Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. – Обидно, что в таких условиях ни мне, ни тебе уже не придётся учиться. Я очень рада за этих мальчишек, за их родителей.

Здесь же в телестудии глава администрации Мурманска Андрей Сысоев и начальник филиала Нахимовского училища Алексей Максимчук подписали соглашение о шефских связях. Хотя на самом деле городские власти начали помогать учебному заведению ещё на стадии строительства, когда оперативно нужно было решать многие технические задачи - от выбора участка до подвода коммуникаций.

- Мы подписали договор, который будет обоюдно приемлем и нам, и городу, - сказал Алексей Максимчук, начальник филиала Нахимовского военно-морского училища в г.Мурманске. - Мы можем предоставить городу площадки, которые у нас есть, для того, чтобы проводить какие-то мероприятия. Город нам тоже будет помогать - на городских площадках проводить какие-то наши мероприятия.

- Первая ассоциация, которая возникает, когда произносишь слова «Город-герой Мурманск», - это, кончено, море, - сказал Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Сегодня я уверен, что выпускники его станут легендарными флотоводцами.

Для будущих флотоводцев на этом изменения в жизни ещё не завершаются. К уже имеющимся на территории сооружениям, рассчитанным на 240 человек, до 15 августа будущего года прибавится бассейн, тир, ещё один крытый спорткомплекс и спальный корпус – всё, чтобы с 1 сентября 2018 года принять новых нахимовцев.