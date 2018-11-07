СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

День народного единства - праздник для современной России новый, ещё только обретающий свои традиции и значение. Начало ноября у большинства жителей Мурманска пока ещё ассоциируется с датой Октябрьской революции. В советское время эти дни считались выходными, а жители города массово участвовали в парадах и шествиях.

На многих фотографиях тех лет улицы областного центра были уже занесены снегом. В этом году заметно теплее, но тем не менее, у дорожников хватает работы. Автомобильные магистрали приходится посыпать смесью песка и соли, для этого в парке предприятия УДХ есть современная техника, которую недавно обновили.

А в школе № 28 реконструировали пищеблок. По словам учеников, первые блюда в столовой теперь стали настолько вкусными, что в тарелках не остается ни капли бульона.

На тему национальных взаимоотношений и политики шутили КВНщики. Лучшие команды из Мурманска и Петербурга сошлись в полуфинале региональной лиги. Но немногие молодые люди из числа весёлых и находчивых знают, что в городе-герое скоро может появиться новый памятник.

Об этом в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники» расскажут журналисты «Арктик-ТВ».