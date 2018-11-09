СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Просто поменять окна и сделать ремонт недостаточно для того, чтобы детский сад или школа стали комфортными для воспитанников учреждения. Уют создают квалифицированные педагоги, воспитатели и даже повара в столовых и пищеблоках. Ведь сытый и довольный ребёнок лучше усваивает информацию. А внимание, которое в образовательных учреждениях Мурманска уделяют здоровому образу жизни юных северян – будь то детское меню, пищевые добавки или занятия физкультурой, заслуживает отдельного упоминания.

Какое оно счастливое детство?! Об этом пойдёт рассказ в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».