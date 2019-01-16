СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Первый после полярной ночи рассвет жители Мурманска ждут с нетерпением. А если в ясный день первые лучи солнца показываются на горизонте, то отмечают это событие как настоящий праздник. В этом году день появления светила над сопками оказался пасмурным и ветреным, но акция «Первый рассвет» собрала сотни участников. Гости пили морошковый чай и насаждались панорамным видом.

Наблюдали за восходом солнца и корреспонденты газеты «Вечерний Мурманск». В этом году издание отмечает 28-ю годовщину. Для своих преданных читателей журналисты готовят сюрприз - большой праздник.

День рождения празднуют и в коллективе детского сада № 112. В этом учреждении дошкольного образования в 2018 году заменили систему отопления и большинство оконных рам.

А депутатам горсовета Мурманска не до веселья. Они вместе со специалистами администрации проверяют работу управляющих компаний. Нарушения конечно встречаются, но не такие как в скверах на улице Марата и Ленинградской. В первом случае какой-то гражданин испортил гирлянды на эльфийской горке, а по парковым дорожкам в центре Мурманска неизвестные молодые люди гоняли ночью на «Жигулях».

Об этих и других событиях подробно рассказывают журналисты «Арктик-ТВ» в программе «Мурманск. Городские хроники».