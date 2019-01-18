СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Мурманск готов к любым капризам непогоды - ежедневно на улицы города выходят сотни единиц снегоуборочной техники. Предприятие «Управление дорожного хозяйства» посетил глава администрации. Андрей Сысоев пообщался с коллективом и оценил перспективы развития важного для города учреждения.

Редакция газеты «Вечерний Мурманск», которая в январе отмечает свой день рождения -28 лет, тоже помогает уборке дорог и улиц от снега. Вместе со специалистами УДХ журналисты запустили акцию «Парковка с уважением». Водителям раздают стикеры, в которые можно вписать номер телефона автовладельца, чтобы с ним в любой момент можно было связаться и попросить убрать транспортное средство.

Скоро отметит день рождения и коллектив гимназии № 8. Это единственная школа в области, где работает профильный транспортно-логистический класс. В данном учебном заведении одна из лучших библиотек. Есть и спортивный зал, в котором занимаются гимнастикой маленькие жители Мурманска. В детском саду реализуется специальная программа физкультурных занятий для того, чтобы детки лучше себя чувствовали после полярной ночи.

А мурманские КВНщики и без рыбьего жира чувствуют себя отлично. Пять команд выступили в солнечном Сочи и теперь ждут оценок своих творческих номеров.

Об этом и многом другом расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».