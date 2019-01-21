СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Главная городская газета празднует день рождения. В этом году «Вечернему Мурманску» -28!». За эти годы изменилось многое: коллектив, дизайн печатных полос, даже логотип. Но одно остается неизменным - высокий профессионализм журналистов и умение находить самые интересные темы.

С первого дня полюбить работу журналиста. Прийти на практику и остаться на долгие годы, вырасти в профессионала… Наверное, это мечта каждого юного дарования. Так случилось и в жизни Нармины Гейбатовой. На втором курсе университета она впервые оказалась в редакции газеты «Вечерний Мурманск» и вот уже 11 лет помогает мурманчанам. Корреспондент освещает проблемы в одной из самых волнующих сфер жизни города - ЖКХ.

Нармина Гейбатова, обозреватель службы новостей газеты «Вечерний Мурманск», рассказывает: «Основа нашей работы - это связь с читателями. Нам постоянно звонят, пишут письма. Когда я только пришла на работу, в редакцию приходили письма на бумаге, а я как раз занималась и письмами, и отвечала за звонки в редакцию. Сейчас мы получаем электронные письма, отклики в социальных сетях. Но некоторые горожане приходят к нам в редакцию».

Главный редактор «Вечёрки» гордо называет родной коллектив «сплавом опыта и молодости». Сегодня у журналистов праздник, только вот отмечать некогда, нужно готовить номер к печати. В честь 28-го дня рождения главной городской газеты и в преддверии Дня российской печати «акул пера» поздравили глава города и депутаты городского Совета. Представители власти отмечают особую роль душевной и народной заполярной газеты в городе-герое.

- Власть руководит, принимает важные решения и, конечно, всегда рядом «Вечёрка», которая не только информирует, она задаёт тон, - говорит Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - Главное, что «Вечёрка» не боится говорить то, что, может быть, не всегда приятно для уха власти.

Коллектив «Вечёрки» - постоянный организатор городских конкурсов и проектов. И блины пекли, и варенье варили, и город украшали… Что только не делали читатели газеты вместе с активными журналистами, которые даже свои выходные посвящают любимому делу. В свой день рождения журналисты не только принимают, но и дарят подарки мурманчанам.

- На следующей неделе на свежем воздухе мы отметим свой день рождения. Этот будет на улице в одном из городских парков, - сообщил Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск». - Пригласим туда всех читателей и отметим. Программу развлекательную и культурную мы уже готовим.

У главной городской газеты несколько тысяч подписчиков. Ради них, ради мурманчан, которые каждый вечер ждут новых интересных материалов, так чтобы взять в руки газету и, не отрываясь, прочесть все с первой до последней страницы, коллектив «Вечёрки» трудится без праздников и выходных.

У главной городской газеты несколько тысяч подписчиков. Но воспользоваться уникальной возможностью и позвонить на «прямую линию» в газету может любой житель Заполярья. Гостями данного проекта становились и депутаты горсовета, и глава города.

Отсутствие горячей воды, ямы на тротуарах и дорогах и нечищеные ступеньки - с проблемами в сфере ЖКХ к Андрею Ивановичу Сысоеву во время очередной «прямой линии» мурманчане обращаются чаще всего. И, несмотря на то, что решением таких вопросов должны заниматься управляющие компании, глава администрации берёт на карандаш каждое сообщение.

- Понятно, что люди пожилые, конечно, они не знают тонкостей всех сегодняшнего законодательств, поэтому сегодня мы будем вмешиваться, решать вопрос с управляющей компанией, с Фондом капитального ремонта, для того, чтобы у людей действительно появилась вода, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

Телефон в редакции главной городской газеты не умолкает ни на минуту, Андрей Иванович отвечает на каждый звонок. Даже, если вызов срывается, перезванивает сам с мобильного телефона, чтобы выслушать каждого, кому нужна помощь.

- Чтобы время не тратить, не буду вас расспрашивать, какими заслугами вы пользуетесь, какие они у вас есть. Давайте так: с вами свяжутся и конкретно под вас определят, какие для вас есть льготы, если они есть, - ведёт очередной диалог с пожилым горожанином Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Хорошо? Вас так устроит?

«Прямая линия» «Вечёрки»- рубрика постоянная. За годы существования проекта были решены многие проблемы в разных сферах жизни северян, воплощены в жизнь задумки и пожелания: это и создание памятников, и реконструкция скверов, и социальные проекты.

- Мы ввели в практику систему отслеживания звонков, то есть, как реализуются обращения, которые поступают к главе администрации, - сообщил Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск». – Мы в сегодняшнем номере газеты уже об этом рассказали: когда люди обратились, с какими проблемами обратились, что сделано.

Например, долгожданный новогодний подарок благодаря «прямой линии» получил ветеран войны. В январе 2018 года в подвале жилогодома, где он проживает, вышел из строя общедомовой бойлер. До декабря Виктор Пинтяк обращался в разные инстанции, все без толку. На «прямую линию» звонил с последней надеждой.

- Он (Андрей Сысоев. – Ред.) говорит: «Хорошо, записал, постараюсь Вам помочь». Где-то через два-три дня меня вызывают в Ленинскую администрацию, написал там заявление об оказании материальной помощи на установку подогревателя воды, - рассказывает Виктор Пинтяк, житель дома № 61/3 на улице Книповича.

Водогрей установили, теперь горячая вода у ветерана есть всегда.

На «прямую линию» мурманчане звонят не только с просьбами, но и с благодарностью за оперативное решение проблем. История Виктора Констановича яркий тому пример.

На дорогах областного центра проходит акция «Парковка с уважением», инициаторами которой выступили редакция газеты «Вечерний Мурманск» и муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства».

Редакция «Вечёрки» разработала парковочные визитки для автолюбителей. Такую информационную карточку водитель кладет на переднюю панель автомобиля так, чтобы цифры номера его телефона были хорошо видны снаружи. Теперь дорожным работникам, которым мешает припаркованная машина, можно позвонить автовладельцу и попросить его убрать её. Автовизитки для культурной парковки раздают сотрудники редакции совместно с сотрудниками ГИБДД.

- Дело хорошее, дело нужное и его нужно продвигать, - говорит Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск». – Об этом надо рассказывать, чтобы автолюбители проявляли уважение к работе сотрудников Управления дорожного хозяйства.

Брошенные на проезжей части автомобили зимой мешают работе снегоуборочной техники, а на поиск владельцев транспорта уходит много времени, поэтому дорожникам приходится несколько раз возвращаться на одни и те же участки, чтобы провести уборку снега.

- Наши сотрудники вставляют эти карточки под дворники, чтобы водители могли их использовать, - рассказал Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства».

Для этой акции специально разработали и издали более 3000 ярких и броских парковочных визиток, их можно получить, обратившись в газету «Вечерний Мурманск». Также они будут распространяться на заправках, парковках торговых центров и сотрудниками ГИБДД при оформлении различных документов.

Весёлые рыжие коты, беспроигрышная лотерея, шоу мыльных пузырей и 14-килограммовый торт - главная городская газета отметила день рождения вместе со своими читателями. Не помешал празднику и двадцатиградусный мороз.

Напомним, 2 января 1991 года вышел первый номер «Вечернего Мурманска».

- Любое мероприятие, будь то вопрос о том, какому гербу быть у нашего города или как чистят наши дворы – все эти темы находятся в центре внимания нашей газеты, - отметила Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - Посмотрите, они ведь не только о хорошем, о красивом пишут, они сообщают и каких-то недостатках, спорят, дают возможность высказаться любому мурманчанину.

В парке отдыха «Сказка» собрались самые преданные читатели городской газеты. Они активно участвуют в жизни города, помогают в организации праздников и поднимают важные вопросы. Почётных подписчиков, которые активно ведут свою жизнь вместе с «Вечёркой» уже 28 лет, наградили памятными призами. «Мы очень много сделали вместе, - отмечает Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск». - Сегодня звучало неоднократно, что городская газета – это семейное издание, которое объединяет, а не только информирует людей».

Самых метких читателей «Вечерки» определили в конкурсе по метанию снежков. А необычное и завораживающее зрелище - шоу мыльных пузырей в двадцатиградусный мороз порадовало и взрослых и самых маленьких участников торжества. Пузыри мгновенно замерзали и становились похожими на ёлочные шары из тончайшего стекла. Устроить весёлый праздник помогли активисты Дома молодёжи.

И даже крепкий мороз не смог помешать веселью. Чтобы согреться, дети и взрослые танцевали, пели и играли. Как и полагается в день рождения - кульминацией праздника стал вкусный и красивый четырнадцатикилограммовый торт, который поделили на множество порций.