СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В прошлом году вековой юбилей город Мурманск отмечал грандиозно. И дело не только в празднике, который посетило рекордное число зрителей, а в тех событиях, которые предшествовали сотой годовщине. Прежде всего, это череда открытий важных для мурманчан объектов: от завершения строительства социальных домов до реконструкции Восточной объездной дороги. Впрочем, свой первый год второго столетия областной центр завершил тоже результативно, городские власти продолжили модернизацию спортивных объектов, парков и скверов, на берегу Семёновского озера появилась смотровая площадка и памятник Стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны.

Красную ленточку на новом мемориале перерезают не только первые лица Мурманска – на открытии памятного места на Семёновском озере главные действующие лица ветераны - Тамара Александровна Иванова и Лев Васильевич Журин. 18 июня в День памяти и скорби в Мурманске стало на одно памятное место больше. На Семёновском озере увековечили память о фронтовом подвиге мурманчан.

75 лет жизнь одного поколения. Если вдуматься, то с тех страшных времён прошло не так много времени. На открытии памятника присутствовали и те, кто помнят город таким, каким его запечатлел фронтовой фотокорреспондент Евгений Халдей. Мемориал появился практически на том же месте, где был сделан легендарный снимок – выгоревший город, от которого остались только печные трубы. Сегодня Мурманск выглядит иначе.

В тот далёкий день на заполярную столицу вражеские самолёты сбросили 12 тысяч авиабомб, уничтожили более 600 домов. Мурманск стал вторым в печальной статистике, уступив только Сталинграду. Очевидцы вспоминают, как убегали от бомбардировок в сопки, оборачивались и видели на месте родного города море огня и остовы печных труб.

В день открытия к мемориалу легли первые гвоздики. Дань памяти и уважения тем, кто сохранил родной город. Участники торжественной церемонии высказали надежду, что мемориальный комплекс станет одним из самых посещаемых у жителей и гостей Мурманска. Сегодня это уже не вызывает сомнения – горожане с трепетом и любовью относятся к новому памятнику.

А ещё в Мурманске открыли «Обсерваторию», так называется детская игровая площадка, установленная в сквере «Аллея поколений» на улице Хлобыстова. Двухэтажный комплекс с лестницами, винтовыми горками, навесными мостиками и прозрачными иллюминаторами. Новая площадка стала украшением, а теперь и главной особенностью зоны отдыха. «Огромная игрушка» пусть и носит планетарное имя, но всё же больше похожа на космический корабль, в любой момент готовый вместе с маленькими исследователями отправиться изучать межзвездное пространство.

Если возвратиться с небес на землю, то окажется, что «Аллея поколений» одно из немногих мест в большом спальном микрорайоне, где дети и родители могут провести время на открытом воздухе интересно и безопасно. Для молодых мам небольшой парк – так и вовсе находка, так как во дворах семейным прогулкам могут мешать вездесущие автомобили, то здесь территория огорожена и въезд транспорту запрещён. Малышам тоже можно не осторожничать, под ногами покрытие из мягкой резиновой крошки.

Этим летом городские власти благоустроили и несколько спортивных площадок, в том числе рядом со школой № 20 на улице Баумана и 53-й школой на улице Папанина. Началось строительство стадиона в бывшем военном посёлке Росляково, который теперь относится к Мурманску. Но больше всего внимания любителей спорта приковал комплекс «Авангард», где специалисты учреждения поставили точку в истории модернизации внутреннего пространства центра.

Красные буквы на стене в обновленном спортивном зале «Авангарда» ещё придерживает канцелярский скотч, их строители установили последними. А до этого в помещении сделали новую систему вентиляции, потолок и пол. Покрытие, по которому предстоит бегать посетителям комплекса, можно назвать самым современным. К паркету кеды и кроссовки буквально прилипают, так что даже специально поскользнуться не получится.

тот спортивный зал – трансформер: с помощью нехитрых манипуляций он превращается в площадку для баскетбола, мини-футбола, волейбола или большого тенниса. А чтобы игроки в разгар матча не разбили новые светильники, камеры наблюдения и случайно не повыбивали штукатурку из свежевыкрашенных стен, по периметру площадку защищает сетка. Ловушка гасит даже самые сильные удары. Решение это простое, но применяется почему-то не так часто.

Без внимания не оставляют городские власти культуру, творчество и образование. В канун Дня города наградили участников детского конкурса рисунков, лучших студентов и деятелей культуры.

Маленькая художница Александра Зубова - одна из победителей городского конкурса детских рисунков. Она скромно уступает место на сцене другим участникам. Для девочки такое внимание к своему творчеству пока не понятно. Между тем, именно её работа, где изображены: залив, дома, маяк и лохматый пёс, больше других приглянулась жюри конкурса.

- Книга о Мурманске, в ней о достопримечательностях нашего города, - рассказывает о своём сюжете Александра Зубова, участник конкурса детских рисунков «Я люблю мой город». – А собака? Все любят собак или других животных. Я люблю Мурманск за то, что он не похож на другие города.

В этом году рушатся все стереотипы привычного уже конкурса. Победителями стали сразу три начинающих художника. Именно их картины, сканированные и напечатанные на огромных баннерах, украсят фасад делового центра «Меридиан» в центре Мурманска. Награждает юных живописцев бывший глава города, а теперь депутат Государственной Думы Алексей Веллер. Алесей Борисович после вступления в новую должность живёт и трудится в Москве, а на Север приезжает по служебной необходимости.

- Есть такое выражение, что большое видится на расстоянии, и когда оказываешься на расстоянии от того города, в котором ты прожил и работал всю жизнь, то, наверное, немного другим взглядом и со стороны оцениваешь степень привязанности, которая возникла за все эти годы жизни здесь, - отметил в своём выступлении Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ.

Также к родному городу привязаны и дети, которые вопреки всему, возвращаются домой даже из «теплых» отпусков. А прививают любовь к прекрасному не только мамы и папы, но и педагоги, которых сегодня наградили вместе с воспитанниками.

- То, что дети рисуют, это то, что у них в душе, они любят наш город, - замечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – Конечно, хочется отметить их педагогов, так как все дети одарённые, но именно педагоги делают их по-настоящему талантливыми.

На встрече, посвященной Дню города отметили и отличившихся студентов. Будущие инженеры, учителя и технологи получили стипендию главы Мурманска. Финансовую поддержку в течение года они будут получать вне зависимости от основных поощрений за успешную учебу.

- Я уверен, что и впредь мы будем их поддерживать, чтобы они делали наш город известным и знаменитым, чтобы оставались у нас работать, - отметил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск.

Премию получили и те, кто внёс личный вклад в развитие искусства и культуры Мурманска. Городские власти наградили 10 лучших писателей художников и музыкантов.

Никто не ожидал, что именно в День города в центре Мурманска вскроют капсулу с посланием жителям 2017 года. Обращение к потомкам заложили во время празднования полувекового юбилея Октябрьской социалистической революции. Чтобы достать цилиндр из полувековой закладки рабочим пришлось затратить два часа. Залитый комсомольцами бетон никак не хотел «отпускать» историческую реликвию.

Один из участников церемонии закладки «капсулы времени» с посланием жителям Мурманска 2017 года - Валентин Мантуров. Это потом политик и общественный деятель занимался дипломатической работой в Индии, представлял Союз в ООН, а начинал свою карьеру Валентин Иванович в Мурманске с должности первого секретаря городского комитета комсомола. Ветеран отлично помнит, каким в 1967 году они представляли будущее.

- Мы мечтали о том, чтобы молодые люди через 50 лет относились к своему городу с такой же отдачей, как и наши предыдущие поколения. Но мечта эта была не только в мыслях, мы её выразили в обращении к будущему поколению, и поместили его в капсулу, которую мы сегодня обнаружим, - рассказал Валентин Мантуров, первый секретарь Мурманского горкома комсомола в 1967 году.

Но обнаружить капсулу оказалось не так просто. Мемориальный камень рабочие сняли без проблем, но уже на первой плите, как броня закрывающей капсулу, рабочие застопорились. Одолеть преграду получилось только спустя время.

Но и дальше специалистов ждал сюрприз - ещё одно армированное покрытие, а за ним «подушка» из крепчайшего бетона. Вероятно, оставляя послание потомкам, комсомольцы не жалели материалов и сил, заложив вместе с капсулой многовековой запас прочности. Такой, что даже современные инструменты едва-едва справлялись с затвердевшей смесью. С каждым новым ударом отбойников, интрига только возрастала.

- Мы живём в другой стране, но живём в том же замечательном, нами любимом городе Мурманске, - говорит на торжественном митинге Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - В прошлом году мы заложили новую капсулу ещё на 50 лет, к 150-летнему юбилею. Я уверен, что основные слова надежды, доброты, пожелания счастья потомкам, практически совпадут с тем текстом, который мы прочитаем сегодня.

Интерес к происходящему подогревал и тот факт, что металлоискатель безошибочно указывал на объект внутри бетонного блока, что сужало место поиска. Впрочем, большинство зрителей так и не дождались торжественного момента, организаторы приняли решение раскрыть содержание послания.

- Наши работники будут продолжать поиск исторической капсулы, - скала Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ. - Все, кто хочет понаблюдать за этим процессом, оставайтесь. Но сейчас мы воспользуемся другой предусмотрительностью наших ветеранов из 60-х годов, потому что текст капсулы они сохранили в архивах.

Писавшие послание люди, были уверены, что коммунистический строй сохранится, а революционное преобразование мира будет окончательно завершено. Да так, что не придётся тратиться на оборону ради защиты от идеологически враждебного Запада. Жители 1967 года верили и в то, что современные люди научатся управлять климатом и разведут заполярные сады, раскроют все тайны природы и без труда смогут летать между планетами.

«Пусть всегда ярко горит в ваших сердцах вечный огонь бессмертных ленинских идей, огонь революции, зажжённой в незабываемом 1917 году», - пожелали нам наши потомки 14 октября 1967 года.

Спустя два часа с момента начала церемонии вскрытия капсулы рабочие всё же нашли и достали из бетонного саркофага. Металлический предмет за 50 лет, проведённых в затвердевшем растворе, не повредился. Уже известно, что документ, запаянный внутри, городские власти предадут на хранение в музей.

После церемонии вскрытия капсулы, участники торжественного события - руководители города и почётные горожане обсудили будущее города на специально организованном приёме. Помимо виновников торжества на мероприятии присутствовали первые лица города и депутат Государственной Думы Алексей Веллер.

Звание «Почётный гражданин города-героя Мурманска» учредили в 1974 году. Его присваивают тем, кто проработал в городе не менее 25 лет, кто внёс большой вклад в развитие города, чья деятельность получила призвание мурманчан. Это не только самая высокая оценка заслуг перед столицей Заполярья, но и большая ответственность.

- Последние годы уделялось очень большое внимание тому, чтобы был налажен диалог между горожанами и властью, - говорит Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ. - А почётные граждане - это цвет города. Они представляют во многом интересы и разные взгляды. Это люди, которые обладают очень большим жизненным опытом, много добрых дел у них за плечами.

За 43 года званием «Почётный гражданин» в Мурманске были награждены 74 человека. Среди них есть моряки, преподаватели, строители, врачи и учителя. Сегодня в городе живут 23 почётных гражданина. Все они активно участвуют в жизни столицы Заполярья и отмечают позитивные перемены в облике города.

- Я коренная мурманчанка, я родилась здесь. И, конечно, город рос на моих глазах, - рассказывает Людмила Геращенко, почётный гражданин города-героя Мурманска. - Были трудные годы. Я не беру тот период, который связан с войной, разрухой и так далее. Я беру даже девяностые годы, когда работала и была в профессии. И вот сегодня есть с чем сравнивать. Казалось, мы просто не прорвёмся из того, а люди будут уезжать, но как сегодня всё преобразилось в городе! Каждый год мы видим что-то новое.

Если почётным гражданам внимание власти льстит, то городским главам важно знать мнение людей, чей опыт и активная жизненная позиция позволяют давать профессиональную и объективную оценку процессам, происходящим в Мурманске. Встречаются руководители муниципалитета и почётные мурманчане регулярно.

- Эти встречи происходят не только в День города, они проводятся на регулярной основе, - говорит Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Наши почётные граждане очень активные, они дают много дельных советов.

Яркий пример такого сотрудничества - наборы «Родившимся в городе-герое Мурманске». Их стали вручать новорождённым именно по инициативе почётных граждан города. Также при их поддержке была проведена реконструкция сквера у здания Тралфлота и создание памятника «Ждущая».

Основные торжественные события Дня города, что вполне логично, организаторы перенесли на выходные. Откроется праздник 7 октября в 10 утра с детского городка. На протяжении всего дня жителей и гостей города ждёт насыщенная программа, в 19 часов перед зданием гостинично-делового центра «Арктика» начнётся концерт. Кульминацией праздника станет файер-шоу от группы «Ифрит», а фейерверк разукрасит небо над Мурманском в 20.20.