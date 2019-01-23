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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.01.19 20:00

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Глава администрации Мурманска  Андрей Сысоев во время итоговой пресс-конференции ответил на самые острые вопросы журналистов, например, касающиеся технологии борьбы с дорожными ямами с помощью кирпичей…

До сезона ремонтов дорог ещё далеко, поэтому все силы коммунальных служб брошены на уборку городских улиц от снега. 170 единиц техники ежедневно трудятся на магистралях, чтобы горожанам можно было беспрепятственно добраться в любой конец города…

А если в мороз  личный автомобиль не завелся, то  доехать до нужного места можно на общественном транспорте. Ждать троллейбус и автобус на остановке не придётся, если ориентироваться на информационные табло, установленные по всему городу на остановках общественного транспорта. Продвинутые мурманчане могут  отслеживать нужный маршрут в режиме онлайн с помощью Интернета. О таких технологиях ещё каких 10 лет назад мурманские пассажиры и не мечтали…

Команда по игре в снежки «dream team 51» надеется взять реванш у соперников из Архангельска, где совсем недавно прошёл большой чемпионат по правилам Юкигассен.

Об этом и многом другом расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».    

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Последние комментарии

николай
23.01.19 08:16
взяли бы с веллером и ковтун метелки было бы лучше
Комментарий к новости:Вопросы ЖКХ, состояния дорог и вывоза мусора – самые важные темы пресс-конференции главы администрации Мурманска
Сергей
22.01.19 22:44
Выиграли суд. Дальше то, что? Решение суда не исполняется. Что еще надо выиграть ,чтобы решить проблему?
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Виолетта
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