СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманской детской театральной школе состоялось торжественное открытие выставки городских достижений «Вместе сделали». Экспозиция рассказывает о позитивных изменениях в самых разных сферах жизни столицы Заполярья. Презентовал выставку глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

С инициативой создания данной экспозиции выступили неравнодушные жители Мурманска. Напомним, на декабрьском заседании городского общественного Совета его участники предложили Андрею Сысоеву сделать наглядными результаты работы, чтобы все жители Мурманска могли увидеть то, что сделано в городе за последние годы.

О наиболее значимых проектах, реализованных в областном центре в последнее время, рассказывают журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».

На выставке «Вместе сделали» представлены различные сферы жизни Мурманска: благоустройство, развитие дополнительной инфраструктуры, реконструкцию парков и скверов, модернизацию и строительство спортивных объектов, успехи мурманского образования.

За последние годы в городе построены 136 детских и спортивных площадок с искусственным всепогодным покрытием и тренажерами на базе школ и гимназий, во дворах и скверах во всех округах города.

За последние девять лет в Мурманске реконструирован стадион «Льдинка», построены Физкультурно-оздоровительные комплексы в мкр.Росляково и на улице Капитана Копытова, появилась освещенная траса для лыжников «Снежинка», которую позже увеличили до 5,5 километра. Во время массового конкурса «Лыжня зовёт!» здесь тренируются более 24 тысяч спортсменов.

Преобразился многофункциональный спортивный комплекс «Авангард», ставший городским спортивным центром в 2012 году. На территории спорткомплекса отремонтированы система водоподготовки и подогрева воды, большая и малая чаши бассейна. Бассейн «Авангарда» славится тем, что в нём самая тёплая и комфортная вода в городе. Любители хоккея получили обновленный корт, выполнен ремонт тренажерного зала, реконструирован большой спортивный зал. В 2018 году в «Авангарде» началось строительство стадиона с конькобежными дорожками, футбольным полем с искусственным покрытием, помещениями для переодевания и трибунами.

Мурманск занимает 15 место в России по качеству дорожного хозяйства. Ежегодно в областном центре ремонтируется более 200 тысяч квадратных метров асфальта. Мурманск включён в долгосрочный федеральный приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги».

А вот другой мурманский проект «Дорога в школу» скоро будет завершён. Его суть – ремонт автоподъездов к школам, детским садам и не только. Всего за 5 лет был выполнен ремонт 102 проездов к 115 учреждениям. Это не только удобство, но и вопрос безопасности.

Мурманск - один из немногих городов, досрочно выполнивших федеральную программу по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. За последние годы снесено 107 домов, переселены 3735 человек. В Мурманске молодым и многодетным семьям выдается субсидия на оплату части стоимости жилья. За 12 лет с её помощью улучшили жилищные условия 1378 семей. А тем, у кого прибавление – дополнительная выплата. В семьях, получивших социальные выплаты, уже родились 257 маленьких мурманчан.

Наш город знаменит и спортивными традициями, уникальным опытом проведения соревнований. Международный фестиваль «Гольфстрим» собирает по 15 тысяч участников из 22 стран. Мурманск по праву считается мировой столицей ледяного плавания. В 2015 году у нас прошёл Первый чемпионат мира по ледяному плаванию, третий чемпионат пройдёт в Мурманске в марте 2019 года. Подготовка идёт полным ходом.

В период полярной ночи особую роль для самочувствия горожан играет уличное освещение. Именно поэтому особый упор городские власти сделали на освещение зимнего города и цветовую иллюминацию.

Взаимодействие власти и молодёжи города позволит Мурманску стать более удобным для жизни, считают эксперты. И главное такая синергия способна благоприятно повлиять на отток населения из региона.