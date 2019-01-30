СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Мурманским школам присвоят имена героев. Реализацию нового федерального проекта обсудили глава администрации столицы Заполярья и представители регионального Общероссийского народного фронта.

Ремонты в образовательных учреждениях продолжаются и зимой. Например, в школе № 38 обновили спортивный зал, теперь он буквально притягивает учеников, которые стремятся проводить время активно, укрепляя своё здоровье в прекрасном спортзале. А это главная цель в пропаганде здорового образа жизни среди подростков, которую преследуют городские власти.

Физкультурой ребята могут заниматься не только в стенах образовательных заведений, но и на уличных стадионах. За кортами и игровыми площадками Мурманска следят и содержат в чистоте, зимой каждый комплекс очищают от снега коммунальные службы. На искусственном покрытии можно сыграть в футбол даже сейчас.

Спорт невозможно представить без музыки, которая задаёт настроение тренировкам и поднимает настроение. В Мурманске 60-летие отметила музыкальная школа № 6. За эти годы её педагоги подготовили и выпустили множество талантливых воспитанников. Некоторые из них впоследствии закончили консерватории и теперь гастролируют по всему миру.

В городе-герое подвели итоги популярного конкурса «Окно в праздник», а юные хоккеисты разыграли путевку в Москву, где им представиться возможность сразиться за кубок Святейшего Патриарха Кирилла.

Подробно об этом журналисты «Арктик-ТВ» расскажут в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».