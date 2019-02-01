СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Первое в этом году заседание Совета депутатов города Мурманска было весьма напряжённым. В повестке дня 12 вопросов, касающихся практически всех сфер жизни областного центра. Особое внимание народные избранники уделили проблеме обеспечения безопасности, в том числе последним тревожным звонкам, связанным с угрозами взрыва. Ситуацию прокомментировал глава городской администрации.

Во многих населенных пунктах нашего региона были похожие сообщения, в некоторых муниципалитетах даже эвакуировали учеников из образовательных учреждений. Но в Мурманске такого не было, все школы столицы Заполярья работали в штатном режиме. Дети сидели на уроках, занимались спортом, а на перемене со всех ног бежали в столовую. Ведь там подают вкусные обеды.

Школьное меню регулярного проверяют депутаты городского Совета.

Так же народные избранники следят за тем, как убирают городские магистрали после снегопадов. Сейчас техника работает по ночному графику, чтобы не создавать дополнительных трудностей для участников автотранспортного движения днём.

А вот на улицах солнечного Сочи снега почти нет, говорят участники фестиваля КиВИн, вернувшиеся в Мурманск.

Об этом и многом другом рассказывают журналисты «Арктик-ТВ» в программе «Мурманск. Городские хроники».