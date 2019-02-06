СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Кружиться в парном танце под «ламповый» звук патефона в военной форме Красной Армии. Так в городе-герое Мурманске отметили переломную дату в истории Великой Отечественной войны – победное завершение битвы под Сталинградом. Площадкой для необычного флешмоба стал троллейбус одного из городских маршрутов.

Но чаще участники патриотических акций - учителя и воспитанники 14-й спортивной школы Мурманска выступают в хореографических классах своей альма-матер. Репетировать и оттачивать мастерство танцорам стало гораздо приятнее, ведь в учреждении обновили паркет. Все это стало возможным благодаря поддержке городских властей.

Помогает администрация и детям, которые нуждаются в дорогостоящем лечении. В Мурманске уже не первый год успешно реализуется благотворительный проект «Помоги спасти жизнь ребёнка».

Помогают в областном центре и начинающим предпринимателям. В этот раз грант получил скейтпарк. Полученные деньги, организаторы площадки потратят на новое оборудование для обучения сноубордингу.

А ещё в Мурманске готовятся принять III международный чемпионат по ледяному плаванию. Спортсмены из ЮАР, не первый год участвующие в экстремальных заплывах у нас, готовятся к новым испытаниям. Вот только в Африке сейчас +30, поэтому тренировки проходят в бочке со льдом.

Что только не приходится делать ради победы. Вот и мурманские КВНщики, часами напролёт репетировали свои номера, чтобы выступить в Мурманской молодёжной лиге.

Подробнее об этом смотрите в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».