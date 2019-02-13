СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Отремонтировать дом после взрыва бытового газа, решить проблемы в сфере ЖКХ и поблагодарить за проделанную работу - в редакции городской газеты «Вечерний Мурманск» состоялась «Прямая линия» с Андреем Сысоевым, главой администрации города Мурманска.

Глава областного центра отметил важность диалога с горожанами и заверил, что каждое обращение будет рассмотрено, а примеров, когда, благодаря вмешательству представителя власти, удалось решить проблемы.

Например, городским властям удалось помочь жителям одного из домов на улице Старостина, в котором собственники квартир сетовали на плохую работу своей управляющей компании.

Довольны должны быть и мурманские учителя. Согласно отчёту региональной профсоюзной организации, средний уровень зарплаты педагогов в Мурманской области соответствуют требованиям «майских указав» Президента РФ.

А представители старшего поколения, которые уже вышли на служенный отдых, могут поделиться накопленным за годы работы опытом со школьниками и студентами, вступив в городской клуб «Старшее поколение».

Молодёжи будет интересно узнать не только историю нашего края, но и результаты игр в снежки по правилам юкигассен.

Об этом подробно расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».