СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

30 лет назад из Афганистана вывели советские войска. Для многих граждан эта дата стала праздничной и Мурманск не исключение. В военном конфликте того времени приняли участие более 4,5 тысяч жителей нашей области, 52 солдата домой не вернулись. Ежегодно в середине февраля ветераны Афгана встречаются, чтобы вспомнить тех, с кем они воевали бок о бок. Городские власти к таким событиям относятся с уважениям, поддерживают ветеранские объединения, участвуют в торжественных митингах.

Многие из служивших в Афганистане уже вышли на пенсию и могут принять участие в новом социальном проекте, запущенном администрацией Мурманска. Городской клуб старшего поколения создан в столице Заполярья, чтобы разрушить стереотип о малоактивном образе жизни людей на пенсии. Участники клуба будут посещать и организовывать спортивные мероприятия, слушать лекции о финансовой и налоговой грамотности, заниматься рукоделием. Всё это делается для того, чтобы человек после выхода на заслуженный отдых не впал в депрессию и не чувствовал себя бесполезным.

Ещё один важный аспект нового проекта - взаимодействие людей старшего поколения и молодёжи. Планируется, что во время регулярных встреч опытных общественников и представителей молодёжных организаций будут рождаться идеи новых интересных акций и городских праздников.

В Городском клубе старшего поколения уже 111 участников. Чтобы стать членом организации необходимо написать заявление в отделе социальной поддержки и получить именное удостоверение.

Будут ли участники клуба играть в интеллектуальные игры, нам неизвестно, но его создателям стоит задуматься и о такой возможности. Ведь игра «Что? Где? Когда?» и, связанные с ней брейнринг и квиз, очень популярны среди жителей Мурманска. Например, в пятой мурманской школе решили организовать свои соревнования, а в качестве почётных гостей пригласили известную и успешную команду области – «Норманнов».

Успехи «Норманнов» подстегнули учеников школы на участие в местных турнирах игры «Что? Где? Когда?». Скоро ребят ждёт сюрприз - директор образовательного учреждения пригласила опытную команду знатоков сыграть вместе с ребятами.

Предложение знатоки приняли, но дата необычного интеллектуального соревнования пока не известна. А вот организаторы турнира «Что? Где? Когда?» на «Кубок Арктики» со временем уже определились - игры пройдут 3 марта.

Над вопросом, что такое любовь, можно размышлять бесконечно и вряд ли даже самому умному знатоку удастся найти единственно верный ответ. А вот в День святого Валентина можно выразить свои чувства не только любимому человеку, но и позаботиться о жизни и здоровье других. Объединение молодёжных центров каждый год 14 февраля проводит акцию «Открой своё сердце». В этот раз в Мурманске состоялись праздничная ярмарка и концерт. На тематических площадках горожане могли поучаствовать в мастер-классах и внести пожертвования в благотворительный фонд «Помоги спасти жизнь ребёнка». Для сбора средств установлены знакомые мурманчанам пластиковые прозрачные боксы.

Влюбленные пары смогли пройти тест на знание привычек друг друга, поиграть в интересные активные игры, поучаствовать в конкурсах. Выиграть билеты в океанариум, енотополис и главный приз - романтический ужин на двоих. Студенты опорного вуза помогали северянам сделать валентинки.

Сувениры в арт-маркете особенные - они хранят тепло человеческих рук, так как сделаны с любовью волонтёрами объединения. Ребята считают, что 14 февраля - отличный повод выразить свои чувства и подарить маленький рукотворный подарок, который будет поднимать настроение у северян.

Чтобы щёки влюбленных пылали от поцелуев, а не от простуды, волонтёры-медики напомнили мурманчанам о том, что такое грипп, как им не заболеть. «На своей площадке будем рассказывать о профилактике этого заболевания, - рассказывает Юлия Смирнова, врач центра медицинской профилактики Мурманского областного специализированных видов медицинской помощи. - Мы также предложим деткам разрисовать масочки, приклеить на них стразики, ответить на вопросы викторины по гриппу и выиграть замечательные призы».

100, 50 даже 10 рублей - это не мелочь, а посильный вклад в большое дело. Благодаря отзывчивости неравнодушных горожан помощь получили 183 малыша. Некоторым из них были проведены сложные операции в ведущих клиниках России и зарубежья.

А чтобы не заболеть в предвесенний период, специалисты рекомендуют заниматься спортом. Одна из лучших площадок в городе для этого - это комплекс «Авангард». Центр регулярно обновляют, а совсем недавно около него начали строительство стадиона для игры в футбол и конькобежного спорта.