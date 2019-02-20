СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске состоялось заседание Общественного совета при администрации города. Участники встречи в формате открытого диалога обсудили изменения, которые произойдут ближайшее время в областном центре.

Как прозвучало во время заседания, на летний период запланирована большая ремонтная кампания. Власти должны начать реконструкцию бывшего кинотеатра «Родина» и строительство стадиона на улице Орликовой.

Представители администрации рассказали общественникам о новом социальном проекте «Городской клуб старшего поколения». Совсем недавно его представители, приняли участие в первом заседании. Для людей пожилого возраста, состоящих в клубе, организуют не только познавательные лекции, но и встречи с молодёжью.

Школьникам и даже малышам из детских садов вновь предоставили возможность поделиться своими творческими идеями, как благоустроить Мурманск. Проекты юных северян в будущем вполне могут воплотиться в жизнь. Ещё лет десять назад, даже самые большие фантазёры не могли представить, что в общественном транспорте можно будет расплатиться банковской картой с системой бесконтактной оплаты, а теперь на предприятии «Электротранспорт» такая практика внедрена повсеместно. А чтобы горожане могли беспрепятственно добраться до работы, магистрали Мурманска убирают круглосуточно.

Подробнее об этом и другом журналисты «Арктик-ТВ» подробно расскажут в программе «Мурманск. Городские хроники».