СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Главы Мурманска поделились планами ремонтов и реконструкций на ближайшие годы. Как было объявлено во время пресс-конференции, в областном центре будет продолжена реализация программы «Комфлортная городская среда», а в стены 12-й школы после реконструкции переедет художка.

Градоначальники рассказали и о предстоящих спортивных соревнованиях, например, Чемпионате мира по ледяному плаванию.

День защитника Отечества в этом году совпал с чередой событий, посвященных выводу советских войск из Афганистана. В 23-й школе Мурманска открыли памятную доску Андрею Решетникову, который домой с той далёкой войны так и не вернулся. О той войне на ближнем востоке принято говорить сдержано, а порой и вовсе молчать. Всему виной - политическая подоплека, 30 лет не самый большой срок чтобы сравнять по статусности ветеранов Кандагара и Великой Отечественной войны. Впрочем, в преддверии 23 февраля поздравили и тех и других.

Людей пожилых, строивших город, радуют его изменения, но огорчают действия вандалов. Например, совсем недавно в детском городке «Сказка» сломали одну из фигур комплекса. А ведь статуи рассчитаны на суровые погодные условия, с которыми ежедневно при уборке снега сталкиваются коммунальные службы. Вот только работают управляющие компании не всегда хорошо.

Смотрите об этих и других событиях, происходящих в городе-герое, в новом выпуске программе «Мурманск. Городские хроники».