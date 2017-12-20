СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники Источник

Неделя добрых дел – так можно назвать новый выпуск программы «Мурманск. Городские хроники». Причём эти добрые дела делают и для мурманчан, и сами мурманчане. Северяне помогают инвалидам и пенсионерам и получают поддержку своих социальных проектов, заботятся о детях, участвуя в акции «Помоги спасти жизнь ребёнку». Благодаря участию людей с добрым сердцем и поддержке городских властей в Мурманск вновь приедут тульские хирурги для проведения операций ребятам, страдающим ДЦП. Чем ещё живет столица Заполярья, рассказывают журналисты «Арктик-ТВ».

Тульские хирурги вновь приедут в Заполярье, чтобы провести операции мурманским детям, страдающим ДЦП. Приезд специалистов, работающих по собственной запатентованной технологии, стал возможен благодаря средствам, собранным в рамках акции «Помоги спасти жизнь ребёнка». Уже пять лет мурманчане вносят деньги в прозрачные боксы в виде сердец, в общей сложности в них было собрано около 13 миллионов рублей.

Уже дважды «спецотряд» тульский хирургов проводил операции мурманским детям с патологиями опорно-двигательного аппарата. Как показывает практика, гораздо экономичнее пригласить специалистов в ДКБ, чем отправлять каждого ребёнка на реабилитацию по отдельности.

- Заявились у нас 45 детей - такого количества у нас не было никогда, - замечает Людмила Кошелева, председатель комитета по охране здоровья. - Связались с тульским главврачом, они сказали, что хотят работать с нами.

Тульские специалисты проводят операции по авторской технологии - после этого дети, которые никогда не вставали на ноги, начинают ходить. Правда, эффект временный. Но семьи готовы пойти на испытания даже ради кратковременного чуда. Поэтому неудивительно, что почти все заявки в этот раз были от пациентов прошлых лет.

- Этот фонд создавался, чтобы профессионально принимать решения по каждому ребёнку, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – Принимают решение самые опытные педиатры, чтобы не совершить ошибку, ведь очень важно обратится туда, где могут помочь.

За 5 лет существования городского благотворительного фонда удалось помочь 130 ребятам из Мурманска и области. Нередко средства идут на оплату лечения больных детей в российских и зарубежных клиниках. Всего мурманчане за эти годы пожертвовали порядка 13 миллионов рублей.

Акция «Помоги спасти жизнь ребёнку» - далеко не единственная, в которой могут принять участие неравнодушные северяне. Да они и сами создают свои проекты, чтобы помочь тем, кто в этом наиболее нуждается. В Мурманске состоялась ежегодная ярмарка социальных проектов, которые нацелены на улучшение качества жизни маломобильных групп населения, пожилых людей и многодетных семей. Многие из представленных проектов успешно реализовали себя благодаря сотрудничеству с муниципалитетом.

На ежегодной ярмарке социальных проектов сегодня наградили победителей конкурса среди некоммерческих объединений. Победители получили муниципальные гранты «За активную общественную работу», которые теперь позволят расширить их проекты.

В ярмарке социальных проектов ежегодно принимают участие некоммерческие организации со всего города. Их работа направлена на улучшение качества жизни маломобильных групп населения, пожилых людей и многодетных семей. Многие из представленных проектов успешно реализовали себя благодаря сотрудничеству с муниципалитетом.

- В городе создан общественный совет при администрации города Мурманска, в который входит более ста общественных организаций, - напомнила Татьяна Печкарёва, председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска. - Вместе с общественными организациями, которые сегодня играют определённую роль в жизни нашего города, мы решаем проблемы, которые у нас действительно существуют.

Активисты с удовольствием делятся опытом и рассказывают присутствующим о своей деятельности. А победители конкурса получили возможность представить свои информационные стенды. Выбрать самый яркий практически невозможно, так как каждая работа пропитана любовью и мастерством. Но есть те, которые всё же привлекают внимание с первого взгляда. Йоркский терьер по кличке Сьюзи - самый настоящий социальный работник, только маленький. Собака трудится в клубе неравнодушных сердец «Романов на Мурмане». Специалисты организации и их четвероногие помощники общаются не только с инвалидами и детьми. С этого года они ходят в гости ещё и в городской Дом престарелых.

- Мы заключили договор с Домом престарелых, пожилые северяне ждут встреч с нами. Наши любимцы позволяют им справляться со своим одиночеством, - рассказывает Евгения Романовская, руководитель клуба кинологов «Романов на Мурмане». – Животные дарят тот позитив, которого людям не хватает. При общении с собачками не надо быть очень умным, красивым или богатым, надо просто быть человеком.

Среди буйства красок трудно не заметить и реалистичные картины из засушенных растений. А когда узнаешь об авторах работ, восхищению нет предела. Исполнители шедевров – инвалиды по зрению. Председатель организации признаётся, что свою работу ни на что не променяет. В Мурманске под их попечительством находится более четырёхсот человек от самых маленьких, до пенсионеров. Однако, ни возраст, ни ограничения по здоровью не мешают им творить и наслаждаться искусством. Удивляет в этих людях буквально всё.

- Мы поддерживаем стремление наших людей быль не хуже, а даже на уровне или лучше обычных людей, - говорит Татьяна Зиновьева, председатель Мурманской первичной организации «Всероссийского общества слепых». – Мы показываем, что нельзя опускать руки в сложной ситуации, что нужно подниматься и делать всё возможное для того, чтобы как-то реализовать себя в этой жизни.

В торжественной обстановке победителям вручили гранты от главы муниципального образования «За активную общественную работу». Полученные средства пойдут на расширение проектов и на развитие новых идей. Такое сотрудничество и вознаграждение за труды поспособствует ещё более активному развитию социальных объединений и различных проектов. Активисты призывают мурманчан помнить о ближних, относиться к ним чуточку добрее.

Социальные и спортивные новости. В Мурманске состоялась ежегодная торжественная церемония «Звёзды спорта-2017». Городские власти наградили лучших спортсменов, спортивные школы, федерации и учебные заведения, отличившиеся по итогам 2017 года. На церемонию пригласили более 150 гостей, но речь на встрече шла не только о высоких достижениях, но и пропаганде здорового образа жизни.

Легкоатлет Анна Купаева не раз представляла нашу область на самых престижных соревнованиях. Жители столицы Заполярья могли видеть девушку на городских фестивалях «Мурманская миля» и «Гольфстрим». Зачастую такие успешные спортсмены стараются уехать из региона, но Анна покидать родные места не спешит, говорит, что её держит семья. А вот то что она стала одной из «звёзд спорта» в этом году, Анну нисколько не удивляет.

- Мне очень приятно бывать на этом мероприятии, здесь создаётся приятная атмосфера, - говорит Анна Купаева, мастер спорта по лёгкой атлетике (г.Мурманск). - Очень приятно посещать такие праздники.

Звёзды спорта по версии городских властей - это не только те, кто сейчас представляет Мурманск на чемпионатах, турнирах, но и люди, отдавшие годы жизни тренерской работе, организации спортивных событий, без которых невозможно представить популяризацию физической культуры. Те же фестивали или площадки с уличными тренажёрами, появляющиеся во всех районах Мурманска, тому хорошее подтверждение. Вот и получается, с одной стороны, стимул, а, с другой, реальная возможность выйти во двор и поставить личный рекорд, играя в футбол или просто подтягиваясь на перекладине.

- Может быть, это немножечко остаётся в стороне, а для спорткомитета большим достижением стало то, что мы не только продолжили реконструировать спортивные стадионы, содержать материально-техническую базу, а впервые провели капитальное строительство, - отмечает Ирина Андреева, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска.

Речь идёт о совершенно новом, самом большом в городе стадионе. Новый спортивный объект администрация Мурманска построила и открыла в микрорайоне Росляково совсем недавно.

В Мурманске продолжается работа по обеспечению жителей города благоустроенным жильём. Городская администрация строит социальное жильё, приобретает квартиры на вторичном рынке, ремонтирует пустующие муниципальные помещения и переводит нежилые площади в категорию жилфонда. Сегодня городская комиссия приняла ещё две отремонтированные квартиры в доме на улице Карла Маркса.

Две квартиры на последнем этаже девятиэтажки, расположенной на улице Карла Маркса всё ещё пахнут шпатлёвкой и обойным клеем. Запах ремонта выветриться ещё не успел - помещения только сдали в жилфонд города. Раньше здесь располагались коммерческие площади, но капитальной реконструкции они не потребовали: коммерсанты за муниципальной собственностью зачастую следят лучше, чем обычные граждане.

- Электрические сети в полном объёме были заменены. Приведены в состояние, позволяющее эксплуатировать, как жилые помещения, - поясняет Наталья Левченко, директор Мурманского муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства». - Сантехнические работы проводились. Естественно, отделочные. Окна не менялись, они, как были, так и остались. Лоджии не мы делали, это от прошлых хозяев осталось. Обновленные квартиры будут использовать для расселения людей из аварийного жилья, тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий или же как маневренный фонд. За шесть лет работы программы были отремонтированы более 400 квартир разной площади.

- Если говорить об уходящем годе, то 59 квартир у нас уже сданы, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Ещё 7 квартир находятся в ремонте. По сути, мы около 70 квартир вернём в жилой фонд. Если переводить это, так скажем, на строительство, то это два подъезда 9-этажного дома. Поэтому, я считаю, что это очень хорошо.

Необходимость в Мурманске в таких квартирах растёт. В них будут переселять и горожан, лишившихся жилья в результате чрезвычайных происшествий. Например, пожаров.