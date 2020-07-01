СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Отчёт губернатора о работе правительства Мурманской области в региональной Думе

Больше года – на посту. Губернатор Андрей Чибис представил отчёт о деятельности правительства депутатам областной Думы. О ключевых моментах отчёта журналисты «Арктик-ТВ» рассказывают в специальном репортаже.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В отличие от многих других субъектов федерации у нас был риск настоящей катастрофы, сейчас можно об этом говорить достаточно открыто. Пандемия – непростое испытание. Распространение коронавируса в Белокаменке – это был серьёзный вызов. Принятые меры позволили очаг локализовать. Карантин, мобильный госпиталь МЧС, поголовное тестирование – важные решения принимались постоянно».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы в круглосуточном режиме решали эту проблему, потому что никаких инструкций выверенных и мирового опыта по локализации очага не было. И мы стали пионерами в решении подобного рода кризисных ситуаций и угроз».

Задач было много. И кроме самой борьбы с пандемией, стояла и другая цель – удержать бизнес. Закрытые магазины, салоны, кафе и прочее - удар по малым и средним предпринимателям. В этих условиях бизнес нуждался в поддержке власти, и получил эту поддержку. Речь идёт о выплате МРОТ и льготном налогообложении.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «С большой благодарностью отношусь за поддержку инициативы льготного периода налогообложения на три года вперёд. Очень важно дать малому бизнесу не просто возможность сейчас выжить, дать возможность деньги иметь, детей прокормить, очень важно иметь внятную перспективу развития».

Особое внимание в отчёте было уделено медицине, которая находится на передовой в борьбе с коронавирусом. Предпринятые годом ранее меры по поддержке системы здравоохранения, дали свои плоды. За год 27 медицинских организаций в 8 муниципалитетах обновили оборудование на сумму более чем полтора миллиарда рублей. В регионе стало на 64 машины скорой помощи больше, а также заработали 12 врачебных и доврачебных кабинетов. Антикризисный план, озвученный губернатором в самом начале его работы, выполнен на 93%. лучшились условия и для работы самих медиков. Выросла зарплата, увеличились подъёмные. Благодаря этому в регион за год приехали 426 новых медработников.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Нам ещё пока далеко до 100% обеспеченности нашими врачами. Но, тем не менее, это значит, что мы на правильном пути».

Развивается и экономика. За последний год объём инвестиций в регион увеличился на 17 миллиардов рублей и составил более 171 миллиарда рублей. Средний доход в области вырос на 5,7% а численность безработных сократилась на 21%. Сегодня Мурманская область занимает 13-е место по уровню благосостояния семей и первое - по динамике роста в рейтинге социально-экономического развития регионов. Всё это стало возможным благодаря работе территории опережающего развития «Мурманск - столица Арктики».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Помимо тех инвестиций, которые уже сделаны, в том числе первыми резидентами территории опережающего развития, принципиально важно, что эти цифры - дополнительные инвестиции, которые стали возможны, благодаря тем льготным условиям, которые созданы в рамках ТОР».

По словам губернатора Мурманской области, много внимания в минувшем рабочем году уделялось дорогам. Отремонтировано 40 дорог общей протяжённостью 88 километров , открыто 11 новых межмуниципальных маршрутов. А сам ремонт дорог теперь будет проводиться в чётко установленные сроки. Укладки асфальта в снег больше не будет, пообещал депутатам Андрей Чибис.

По-прежнему болевой точкой региона остаётся ЖКХ. Люди недовольны работой управляющих компаний и продолжаются жаловаться на них в правительство. Также по-прежнему сложно назвать идеально чистыми улицы городов. Хотя главы муниципалитетов прилагают к этому все усилия.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Главы муниципалитетов, депутаты, сегодня особое внимание обращают на элементарный порядок и чистоту в наших населённых пунктах. И вы знаете, борьба за чистоту, вот меня иногда упрекали коллеги, что это не губернаторское дело, заниматься контролем уборки территорий. Но это то первое и элементарное, на что должны и имеют право наши жители. Нам далеко ещё до того, чтобы считать, что наши населённые пункты стали чистыми».

Также власти озаботились обликом общественных пространств в городах. Для того чтобы внести в понятие рекреационная зона новый смысл, был создан Центр городского развития.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Можно долго спорить, это дорого, дёшево, почему все деньги через него. Но только этот центр компетенций принёс области дополнительные 250 миллионов рублей, потратив на своё содержание 18. Просто дополнительно принёс в область эти деньги. И самое важное, что сегодня костяк, который там формируется, и я знаю этих ребят, в большинстве своём это ребята местные. Причём ребята, которые вернулись к нам. В том числе, получив образование архитектурное за границей».

Ещё одна проблема, озвученная в отчёте, - дороговизна жилья в Мурманске. И это при том, что новая недвижимость здесь практически не строится. При небольшой разнице в цене на квартиру здесь и в Петербурге, северяне естественно предпочитают Петербург. Однако к 2025 году ситуация должна поменяться за счёт реновации больничного городка. Там появится новое современное жильё.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы наконец-то приступаем в этом году, приступили уже, к реновации Больничного городка. В этом году мы достроим новые дома, чтобы переселить первых жителей из «деревяшек» оттуда. И в 21-м году мы начнём новое строительство на территории. Постепенно преобразуя этот микрорайон, который, кстати, находится в очень удобном месте».

Несомненно, в послужной список губернатора Мурманской области стоит внести и появление на прилавках мурманских магазинов дешёвых морепродуктов. Проект «Наша рыба», который Андрей Чибис ввёл в первые дни своей работы, продолжает действовать и сейчас. По всей области открыто уже 60 торговых точек, где можно приобрести рыбу по цене ниже средней. За всё время работы проекта продано почти 250 тонн морепродуктов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Этот проект бы не состоялся, если бы не добрая воля рыбаков, которые по себестоимости, без наценки, предоставляют эту рыбу. Пусть немного. Но очень важно для проекта».

По словам Андрея Чибиса, одна из существенных проблем в регионе - с образованием. Вузы не готовят востребованных сегодня в области специалистов. Крупным компаниям приходится искать сотрудников за пределами региона. Поэтому необходимо переоборудовать колледжи по требованиям международных стандартов. А ключевую роль в подготовке специалистов для арктической экономики может сыграть МГТУ. Но вузу требуется перезагрузка.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Нам пришлось вуз спасать. Мы вручную восстанавливали аккредитацию по морским специальностям. Но сегодня эта задача сделана. Мы нашли и частные, и бюджетные деньги на это - федеральные. У нас есть план, в том числе акцептованный федеральными экспертами».

Отдельный блок в выступлении Андрея Чибиса был посвящён туризму. Мурманская область становится всё более привлекательной для гостей из других регионов России и для иностранцев. Практически каждый, кто приезжает в регион, стремится попасть в Териберку, но пока доходы села от такого паломничества малы. Местные жители жалуются, что благосостояние населённого пункта не улучшается, а вот мусора туристы оставляют много. Такое положение дел необходимо менять, считает Андрей Чибис. Необходимо усовершенствовать инфраструктуру Териберки и привлекать туда инвестиции. Важное достижение - ликвидация свалки в Териберке. Она находилась в одном из самых живописных мест, практически на берегу океана около 25 лет. Теперь территория очищена.

Губернатор рассказывал о проделанной за год работе почти два часа. И большинство депутатов высоко оценили результаты работы правительства.

Михаил Антропов, депутат Мурманской областной Думы: «Полноценный отчёт нового губернатора, по которому уже можно судить о тенденциях, задачах, которые выполнены, и которые предстоит ещё решить. Конечно, надо признать, что Андрей Владимирович Чибис сумел внести новые элементы в работу правительства. Многие проблемы, которые у нас существовали во взаимоотношении с федеральным правительством, они во многом были как-то незаметно решены. Например, слоган «Мурманск - столица Арктики». Помните, как мы тут дискутировали осторожно с Архангельском, кто же у нас столица Арктики и ворота в Арктику. Вот, признание того, что Мурманск - столица Арктики - в названии этой территории опережающего развития».

Максим Белов, руководитель фракции ЛДПР Мурманской областной Думы: «В целом, по результатам вашего доклада, абсолютно точно можно сказать, что более явно стал прослеживаться, виден тот горизонт, куда мы идём, видна конкретная стратегия, те результаты, к которым мы стремимся».