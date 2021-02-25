СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Парк махинаторов»

Парки, скверы, зелёные зоны, детские и спортивные площадки. С каждым годом Мурманск хорошеет всё больше и больше. Перемены видны невооружённым глазом и происходят постоянно. Детский городок «Сказка», скверы «Воинам Полярной дивизии» и вдоль улицы Копытова, площадки на улицах Баумана и Морской. Всё это - результат заботы городской администрации, предприятия «Авангард» и учреждения «Мурманские городские парки и скверы». Казалось бы, живи и радуйся, всё делается для людей. Вот только для каких именно. Об этом мы расскажем прямо сейчас.

На деятельность «Парков и скверов» под руководством директора Александра Накая мы обратили внимание несколько лет назад. В 2018 году антимонопольная служба увидела подозрительную закупку, которую провела муниципальная организация «Мурманские городские парки и скверы» перед строительством детского городка «Сказка». Антимонопольщики заметили, что срок на подачу заявления на участие в конкурсе по строительству площадки составил всего 5 рабочих дней. Успел податься на него единственный участник и тот - за пять минут до закрытия конкурса. Организация «ГрандТехСтрой» выиграла конкурс, снизив стоимость проекта примерно на пол процента. Впоследствии, правда, стройка начала дорожать. И со 129 с половиной миллионов изначально, цена в итоге выросла сначала до 141 миллиона рублей, а затем в конечных документах регионального УФАС и вовсе значится сумма в 181 миллион рублей. Виной всему - изменения в проекте, которые вносили уже в ходе работ.

Объёмы работ, а с ними и стоимость проекта изменились из-за необходимости сноса двух зданий, о которых в первоначальном проекте речи не шло. Это компьютерный клуб и тир, которые раньше располагались на площадке. Их у бывшего владельца выкупили в 2017 году почти за 3,5 миллиона рублей. При этом в договоре купли-продажи значилось, что они в хорошем состоянии и пригодны для использования. А вот спустя два месяца состояние построек резко ухудшилось.

Эту странность директор Мурманских городских парков и скверов Александр Накай объяснил тем, что здания стояли не эргономично и их необходимо было либо ремонтировать и использовать, либо переносить. И одна, и другая работы стоили одинаково, примерно 10 миллионов рублей. Решили перенести. На первый взгляд, ничего необычного. Рабочая ситуация. Надзорные органы какой-либо коррупции в действиях также не увидели. Мурманские городские парки и скверы отделались штрафом в 250 тысяч рублей, так как в процессе проверки прокуратура обнаружила, что работы в «Сказке» проводили без необходимого на то разрешения.

Иного мнения оказался федеральный блогер Илья Варламов, который в 2018 году посетил Мурманск и неприятно удивился «Сказке».

Илья Варламов: «Говорят, на строительство этого детского городка потратили 120 миллионов рублей. Но, судя по тому, что сделали, украли как минимум 70. Вот этот памятник с вываливающимся из сундука золотом оказался здесь весьма в тему».

Взгляд опытного урбаниста сразу же зацепился за некоторые странности в облике детского городка. Например, обилие фонарей. И действительно, посмотрите, они здесь установлены вдоль дорожек через каждые 5 шагов. Действительно ли такое количество осветительных приборов необходимо? Видимо, да.

Илья Варламов: «Понатыкали везде этих фонарей, сразу видно на чём заработали. Проще всего муниципалитетам зарабатывать на фонарях и на малых архитектурных формах. На всех этих скульптурках, потому что никто не знает, сколько это всё стоит. Сколько могут стоить все эти гномы, Деды Морозы, чебурашки, коты, вороны. Да, сколько угодно. Вот поэтому, видите, понатыкали здесь фонарей, понаставили этих дурацких скульптур и назвали это детский парк «Сказка».

Сколько на самом деле стоили малые архитектурные формы в «Сказке», сказать не можем и мы. Зато знаем про то, что точно забыл Варламов. Наравне с фонарями, заработать можно ещё на лавочках и урнах. Перенесёмся на два года вперёд. В 2020-ом городская администрация по очереди отрапортовала об открытии нескольких мурманских скверов: на улицах Копытова, Морской и проспекте Героев-североморцев. Облагораживали их за бюджетный счёт по заказу всё той же организации: «Мурманские городские парки и скверы». Здесь также плотно установили опоры уличного освещения, заменили скамейки, урны и организовали детские площадки.

Стоимость реконструкции сквера, если верить конкурсной документации, составила почти 27 миллионов рублей. Такой была стартовая цена. В конкурсе участвовали две компании: ярославская ООО «Кастом» и ООО «Ландшафт» из Ростова-на-Дону. «Кастом» предложила лучшие условия, снизив стоимость выполнения работ почти на 3 миллиона. «Ландшафт» уступила не сильно - всего около 300 тысяч рублей от начальной суммы, но выиграла. Руководствовалась конкурсная комиссия тем, что у «Кастома» нет соответствующего опыта, а у «Ландшафта» он есть.

К концу реконструкции сметная стоимость реконструкции аллеи увеличилась и составила практически 31 миллион рублей. И снова удорожание проекта произошло из-за изменения проекта непосредственно в ходе выполнения работ. Давайте посмотрим, что же помимо фонарей, на эти деньги решили установить здесь чиновники.

29 скамеек «Владивосток» от производителя уличной мебели фирмы «Аданат». Стоимость - 28500 рублей за штуку. Вот, они даже указаны на плане реконструкции, которые демонстрировал городским главам Александр Накай в июне прошлого года. Это 826 с половиной тысяч рублей. 23 урны «Лонг» этой же фирмы. За одну - 16900 рублей. Это ещё почти 390 тысяч рублей. И 6 урн «Эстель квадратная на ножке», видимо «Лонгов» у поставщика в достаточном количестве не было - 9600 рублей за каждую. То есть, ещё 57600 рублей. Итого - один миллион 272 тысячи 800 рублей только на малые архитектурные формы. Всё - для удобства жителей. И вот здесь-то и кроется подвох.

Мы съездили на место и заметили, что установленные в сквере лавки не совсем похожи на то, что предлагает на своём сайте фирма «Аданат». Форма совпадает, но не совсем. У изделий московской фирмы, например, между сидением и спинкой предусмотрено небольшое отверстие. Вероятно, для того, чтобы было удобнее смахивать снег. На установленных лавочках этого нюанса есть. Боковины из металла уже, не увидели мы и лака, которым покрыта уличная мебель «Аданат».

Так что же это за скамейки? Быть может это врёт производитель, фотографии на сайте отретушированы по указанию алчных маркетологов и руководство Парков и скверов сами оказались жертвами обмана? Хотелось бы верить, но нет. Поискав похожие изделия на местном рынке изготовителей уличной мебели, мы наткнулись на страницу «ВКонтакте» артели «Три кузнеца». И, о чудо, в их фотогалерее обнаружились скамейки один в один похожие на те, что установлены в сквере на проспекте Героев-североморцев. Посмотрите: те же формы, сплошная спинка из досок, переходящая в сиденье, тонкие полосы металла, отсутствие лака. Более того, пост за 26 сентября 2020 года: «Мы снова работаем на благо города! Новые скамейки по всем паркам Мурманска. Может, себе такую на дачу поставить, задумался один наш клиент. Да не вопрос!».

Стоит такая лавка от мурманских умельцев - не 28 с половиной тысяч рублей, а всего 19. То есть, за всё 551 тысяча рублей. И мы подозреваем, что оптом Паркам и скверам в лице Накая эти скамейки обошлись ещё дешевле. Вопрос, а куда дели почти 300 тысяч рублей, заявленных в смете?

Та же история с недавно открытым сквером вдоль улицы Копытова. Открывали его с помпой, получилось действительно красиво и функционально, если, конечно, не брать в расчёт вот эту обзорную площадку с видом на кустарник. Сделали её, видимо, просто, чтоб было. Но дело даже не в ней.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Появилось у нас вот такое место для семейного отдыха, причём именно для семейного. И вот оно, знаете, такое протяжённое по территории, можно не просто позаниматься спортом, поиграть детям на детской площадке. Можно просто погулять, покататься на велосипеде, потому что есть ещё велосипедные дорожки. Но самое главное, история процесса».

История процесса здесь действительно самое главное. Если быть точным, то история процесса освоения бюджетных средств. На эту площадку городская казна потратила более 50 миллионов рублей. И часть из них осела в карманах не чистых на руку чиновников. Тут, например, по проекту должны были установить в том числе 10 скамеек «София» общей стоимостью 310 тысяч рублей за штуку. Вот они на фото. Заходим снова к «Трём кузнецам» и видим такие же скамейки, но уже за 19 тысяч рублей. Экономия 120 тысяч рублей. Но остались деньги не в бюджете города, а в бюджете группы людей, ответственных за реконструкцию. И это лишь малая часть. То, что мы можем увидеть своими глазами. Сколько сэкономили на асфальте, инженерных системах, укреплении откосов и всего, что зарыто в землю, без специальной экспертизы не посчитать.

Вот эта белая галька, которой отсыпаны боковины пешеходных дорожек, обошлась бюджету в сумму от 12 до 15 тысяч рублей за метр квадратный. При этом особой функциональности и смысловой нагрузки она не несёт. Чтобы посчитать сколько, например, сэкономили на ней, необходимо собрать все камешки вместе и взвесить. Чем, понятное дело, никто заниматься не будет. На это у мошенников и расчёт. Делают всё по уму. Так, чтобы максимально запутать след.

И вот ещё один пример.

Во время подготовки нашего специального репортажа специалисты, пожелавшие остаться за кадром, утверждали, что наживался Александр Накай во время своего директорства в муниципальной организации, как и предполагал блогер-урбанист Варламов, ещё и на опорах для фонарей. Например, нам рассказали, что так было во время строительства сквера на улице Копытова. По проекту здесь должны были установить фонарные опоры фирмы «Архимет». А по факту поставили дешёвые аналоги от компании «Филери». Самостоятельно несведущий человек одну от другой отличить не сможет. Мы, например, отличий не увидели. Но, как утверждают эксперты, главный вопрос именно к качеству конструкции, а не к её внешнему виду. Можно предположить, что на таких вот мелочах - урнах, лавочках, фонарях, отсыпках грамотные строители могут сэкономить до трети всего бюджета.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Ну, я скажу, что оригинальность здесь особой нет и это хорошо. Потому что это, как правило, это тренажёры уличные, обязательно детская площадка».

И действительно, чем проще схема, тем лучше она работает. Зачем изобретать велосипед. Глава города Андрей Сысоев на открытии сквера на улице Копытова сам того не подозревая перечислил всё, на чём зарабатывают ушлые строители и чиновники. Вот, конец реконструкции сквера на озере Ледовом. Эта конструкция отдалённо напоминает детский игровой кораблик «Каррекс» от финской фирмы «Лапсет». Похожий установлен в зелёной зоне на улице Олега Кошевого. Отличия заметны невооружённым глазом. Конструкция на Ледовом меньше размером и немного другой формы. Отдельная странность - в проекте подобных конструкций нет вообще. Вместо этого и на Олега Кошевого, и на Ледовом должны были поставить комплексы «Спутник» той же фирмы. На Ледовом, например, на это потратили один миллион 872 тысячи рублей. А вот тот же объект на улице Кошевого уже 401 с половиной тысяча рублей.

Понимаете, каков уровень цинизма? Каким образом одна и та же конструкция так сильно отличается как по внешнему виду, так и по сметной стоимости, нам не понятно. Однако можно предполагать, что кто-то на детях неплохо заработал. Сто тысяч здесь, 300 там и строительство парков и скверов внезапно становится весьма выгодным занятием.

И проблема эта комплексная. Подозреваем, что строительство скверов, детских и спортивных площадок давно стало для городских чиновников, а в том числе и Александра Накая, своеобразным бизнесом. И если муниципальная организация «Мурманские городские парки и скверы» хоть как-то пытается скрыть следы обмана, то другие заказчики не делают и этой малости.

Внимание, детская площадка на улице Баумана, 20.

Сергей Негода, директор МАУ ГСЦ «Авангард»: «На этой площадке планируется сделать малые архитектурные формы для самых маленьких наших жителей Мурманска. И для подросткового возраста. Если вы обратите внимание - на заднем плане у нас есть система воркаута, где могут заниматься подростки. А здесь будут горки и качели. В течении какого времени это всё тут появится, когда детски смогут здесь заниматься? Ну, у нас сейчас небольшие трения происходят с подрядчиком по поводу - они установили не те формы, которые должны были. То есть, сейчас они всё это убрали, заказали новое. Вот ждём. Я думаю, в течении двух-трёх месяцев всё должно быть готово».

Ремонтировали этот объект в течении двух лет. И, действительно, здесь были проблемы с так называемыми малыми архитектурными формами - детскими игровыми комплексами. Вместо заявленных в проекте объектов привезли непонятно что. Заметил подмену проверяющий - бывший заместитель директора «Авангарда» Валерий Макаревич, он отказался подписывать акты приёмки. Однако Сергей Негода, видимо, рассказывает не всю правду. Нерадивого подрядчика, по словам бывших подчинённых, выбирал директор «Авангарда» самостоятельно, проигнорировав условия конкурса и ориентируясь на какие-то свои соображения. Счастливцем стала компания «Строй-Норд».

Валерий Макаревич, экс-заместитель директора МАУ ГСЦ «Авангард»: «По ней было очень много нареканий. Даже в начальном этапе её строительства сразу возникли проблемы. Насколько я помню, было 3 или 4 участника, которые участвовали в торгах. Директором МАУ ГСЦ «Авангард» было принято решение и, скажем так, компания, которая строила эту площадку, строила её ежедневно один-два человека, которые находились непосредственно при строительстве. Было много нареканий по всему, был нанят стройконтроль на данную площадку непосредственно, которые сами и в моём присутствии контролировали строительство этой площадки. Но первый этап прошёл у нас так, что это всё оборудование было демонтировано в связи с тем, что стояло не то оборудование, которое должно стоять по проекту. Но, в конечном итоге, получилось, что оно опять оказалось на этой площадке. Имеется ввиду вот эта детская горка, скалодром, здесь должно стоять другое оборудование».

Отказ подписывать акт приёмки, предполагает Валерий, и стал причиной того, что в скором времени с работы его попросили уйти. В итоге принимал площадку лично глава «Авангарда» под неусыпным оком инспектора стройконтроля Павла Пушакова.

Так что же в итоге установили на площадке и из-за чего строгий директор «Авангарда» уволил своего зама? Быть может, подрядчик, как социально ответственный предприниматель, установил более дорогое и качественное оборудование? Смотрим проект.

По документам во дворе дома номер 20 на улице Баумана стоит скалодром стоимостью 728 тысяч рублей и игровой комплекс за 621830 рублей. Проверяем. По факту здесь вот эти объекты. Отличаются? Несомненно! Теперь посмотрим сколько же сэкономили на детях. Стоимость установленного скалодрома 133 с половиной тысяч рублей. Практически в 7 раз ниже заявленного в проекте. С игровым комплексом строители постеснялись - он всего лишь вдвое дешевле. Итого только на оборудовании площадки подрядчик с заказчиком, как мы предполагаем, украли больше 800 тысяч рублей.

Изначально цена самого контракта на реконструкцию площадки была более 7 миллионов. И игровые комплексы – это не всё, на чём сэкономили строители.

Валерий Макаревич, экс-заместитель директора МАУ ГСЦ «Авангард»: «Получилось так, что в проекте не был предусмотрен дренаж. И здесь всё началось волнами. По весне здесь всё поплыло. В связи с тем, что здесь находится болото, всё поплыло. Решением директора «Авангарда» было принято решение вносить изменение в проект. Была затрачена сумма ещё в районе 2 миллионов. Сделан дренаж. Насколько он сделан качественно, я не могу сказать, потому что я уже не присутствовал при этом моменте. Но оборудование стоит точно то, которое стояло в самом начале строительства данной площадки».

И снова изменение контракта в процессе строительства, которое в очередной раз привело к удорожанию изначальной суммы работ. Это в Мурманске становится уже практически традицией. Единственная разница - в отличии от коллеги из «Парков и скверов» Александра Накая, директор «Авангарда» Сергей Негода даже не озаботился тем, чтобы купить хотя бы отдалённо похожие на заявленные объекты.

Валерий Макаревич, экс-заместитель директора МАУ ГСЦ «Авангард»: «Также тартановое покрытие, если вы видите, оно здесь сделано кубиками. Хотя должно находиться тартановое сплошное покрытие. Зоны безопасности должны быть, которые здесь отсутствуют. Сколько она прослужит, не могу сказать ничего».

Об этой ситуации Валерий Макаревич сообщил в прокуратуру. А чуть позже о ситуации с площадкой на улице Баумана, 20 сообщил портал «СеверПост». Однако никаких результатов ни огласка в СМИ, ни заявление в надзорный орган так и не возымели. Деньги на проект при этом были выделены из городского бюджета.

Но не будем забывать, что «Авангард» занимается в том числе и коммерческой деятельностью. Например, сдаёт в аренду под проведение спортивных мероприятий площадки, продаёт абонементы в бассейн и неплохо зарабатывает.

Валерий Макаревич, экс-заместитель директора МАУ ГСЦ «Авангард»: «Я не могу конкретно сказать суммы данные. Дело в том, что у «Авангарда» действительно есть внебюджет. Имеется ввиду, так как продаются билеты в плавательный бассейн, тренажёрный зал, хоккейный стадион и всё остальное. Ориентировочно, от полутора до двух с половиной миллионов рублей ежемесячно получает «Авангард» прибыль. Куда расходуются эти деньги, как расходуются, это знает только директор МАУ ГСЦ «Авангард» - господин Негода».

Быть может эти средства уходят на строительство стадиона «Авангард», который ремонтируют вот уже несколько лет? Вот этот тендер стоимостью 39 с половиной миллионов рублей: «Строительство стадиона с конькобежными дорожками, спортивным ядром, состоящим из футбольного поля с искусственным покрытием, помещениями для переодевания и трибунами». Посмотрите на этот масштабный проект. Трибуны на 1000 мест, сектор для прыжков с шестом, гараж для техники, хоккейный корт, мини-футбольное поле, парковка на 40 автомобилей. И главное, беговые дорожки протяженностью в 400 метров. Зимой они должны были превращаться в профессиональные конькобежные дорожки, пригодные для проведения соревнований международного масштаба.

Сергей Негода, директор МАУ ГСЦ «Авангард»: «Значит, у нас по программе данный проект идёт в три года. И окончательная сдача со всеми раздевалками, со всеми трибунами и гаражом для техники планируется в 2021 году».

Что ж, деньги выделены, 21-й год наступил. Пришло время проверить, что же уже успели сделать. Наверняка, титанический, невиданный в Мурманске стадион почти готов, а рабочие доделывают последние штрихи, заканчивают класть плитку в раздевалках и душевых!

Ну, как минимум, лыжная трасса построена! Что же случилось со стадионом? Почему спустя три года площадка до сих пор находится в той самой пресловутой первой стадии и больше напоминает пустырь на задворках какой-то промплощадки? А самое главное, что же стало с выделенными на спортивное сооружение миллионами? Мы постараемся приподнять завесу тайны над этой площадкой по распилу бюджетных средств. Да, вы не ослышались. Деньги на стройку брали из бюджета города Мурманска, а не из закромов спортивного центра.

В 2018 году к работе над стадионом приступила компания «Мурман-Авто». Она честно выиграла тендер и начала работы. В процессе выяснилось, что план производства работ, предоставленный заказчиком, то есть центром «Авангард» отличается от генерального проекта. В частности, беговые дорожки, протяжённость которых, как вы помните по проекту, должна быть 400 метров, по плану предлагалось делать всего на 330 метров. На это соответствие подрядчик заказчику и указал. Проект переделали, дорожки удлинили, однако, инфраструктура: дренаж, водостоки и прочие инженерные сети так и остались под 330-метровое покрытие. В процессе проект переделывался ещё 3 раза и до конца так и не был готов. А затем в отношении «Мурман-Авто» начались репрессии. В результате подрядчик от контракта вынужден был отказаться. Всего строители выполнили работ на 17 миллионов рублей, которые им в итоге и заплатили. Что происходило дальше, они не знают. Но, судя по тому, что мы увидели, на стадионе не делалось ровным счётом ничего. Интересно, но и тут проверяющим от стройконтроля был всё тот же Павел Пушаков. Помните? Тот самый, который не заметил нарушений на улице Баумана, 20.

Куда же ушли оставшиеся деньги? Этого нам объяснить никто так и не смог. Сейчас, по нашей информации, проект в очередной раз переделывают. На этот раз он находится в управлении капитального строительства города Мурманска.

А куда идут деньги, которые зарабатывает сам «Авангард»? Нам сообщили, что ими распоряжается лично директор. И кроме него этого никто не знает. Иногда на эти средства идут ремонты внутри помещений: в душевых, раздевалках, коридорах. Однако, по словам, заместителя директора Валерия Макаревича, тендеры на эти работы проходят по максимально непрозрачным условиям. И, вполне вероятно, за счёт этих ремонтов Сергей Негода получает неплохой финансовый бонус помимо своей директорской зарплаты.

Мы надеемся, что эта информация заинтересует правоохранительные органы и они, уплотнив свои ряды экспертами в строительстве, проверят, насколько соответствуют фактически выполненные работы по контрактам на ремонты скверов, детских площадок и стадионов тому, что заявлено на бумагах. А также смогут разобраться, в чьи карманы льются потоки денег «сэкономленных» на детях и комфорте взрослых мурманчан.

К слову, Александр Накай 1 октября 2020 года с должности директора муниципальной организации «Мурманские городские парки и скверы» был за такую экономность благополучно уволен. Произошло это после того, как областные власти обнаружили, что только что сданный сквер перед Мурманской областной Думой находится в ужасающем состоянии. Здесь строители сумели удивить всех. Судя по всему, экономили даже на крепёжном материале. Плитка в сквере просто лежала на земле, бордюрный камень не был вкопан, просто валялся рядом. Переделка сквера, по словам Евгения Никоры, встала городскому бюджету ещё в 5 миллионов рублей.

Накая, как ответственного за работы, сняли с должности. Однако сделать это было непросто. Несмотря на очевидный бардак, устроенный на бюджетные деньги, заступался за него весь городской Совет депутатов во главе с мэром Андреем Сысоевым. Что в свою очередь опять же наводит на определённые подозрения: действительно ли руководство города не знает о том, что происходит в подведомственных ему структурах? Или же они сами участники хитрых схем по перекладке бюджетных средств в частные карманы?