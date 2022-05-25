СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Поход выходного дня

Предпоследние выходные мая. Начался полярный день. В Мурманске установилась погода без осадков, я решил организовать велопоездку или, как говорят велосипедисты, покатушку из посёлка Магнетиты в Мурманск. Пригласил всех желающих на вокзал. И вот мы в 17.20 загружаемся в пригородную электричку, которая меньше чем за час довезёт нас до начальной точки маршрута.

Один из участников путешествия - Владислав Банников активно катается на велосипеде с 2004 года. Его привлекает скорость и польза для здоровья.

Владислав Банников, участник велопутешествия: «Свой сезон я в этом году начал не как обычно - с велосипеда, а с гребли стоя, поэтому у меня сегодня первый заезд. Но я на этот счёт не переживаю нисколько, потому как подготовка есть. Не страшно. Строго говоря, я свой сезон не закрывал, потому что всю зиму были тренировки на велотренажёрах, поэтому у нас сейчас смена декораций. То было всё в зале, а сейчас на улице»

Велосипед у Владислава необычный. На языке поклонников такого вида транпорта он называется «двухподвес».

- Все просто. Оба колеса, возможность сглаживать неровности дорожного покрытия. Если обычно на велосипедах амортизатор стоит только на переднем колесе, то на таком велике он и на заднем, что позволяет мне по пересечёнке нестись так, словно я еду на диване.

Ирина имеет многолетний опыт велопрогулок по Мурманской области, в этом году она уже успела прокатиться до Абрам-Мыса и посёлка Минькино.

Ирина, участница велопутешествия: «Нравится активный образ жизни. Зимой катаюсь на лыжах, летом на велосипеде. Собираюсь ещё в поход отправиться в Карелию на каяках».

От нашей велопоездки Ирина ожидает…

- Увидеть живописные места, пообщаться, завести новые знакомства, отдохнуть и хорошо провести время.

В электричке за дружеской беседой, воспоминаниями о прошлых походах время летит незаметно. Вот мы уже на станции Магнетиты, обсуждаем детали предстоящего маршрута.

Сергей и Анастасия – семейная пара. Сергей уже опытный велотурист, супруга не отстаёт. Они оставили дома малыша под присмотром старшего ребёнка и отправились в покатушку.

Сергей, участник велопутешествия: «Я, насколько себя помню, всё время катался на велосипеде: на дутике, на советских «аистах», «салютах». Когда не было возможности приобретения велосипеда, катались под рамой даже. Большие велосипеды, «Салют», по-моему, назывался. Залазили под раму, потому что не могли сидеть на сиденье. Под рамой колесили. Я ездил на почту, возвращался с посылкой, стоящей на багажнике. Вот эти деревянные сколоченные посылки на день рожденья мне присылали, и я под рамой семь километров. Туда семь, обратно семь. И было мне лет восемь, наверное. У меня велосипед связан исключительно с приключениями».

Столько всего сейчас можно придумать, развлекаться и совмещать: и велосипеды, и лодки, и ночевки.

Начав движение, мы по традиции заехали в Магнетиты, чтобы посмотреть на недостроенное и величественное, по местным меркам, здание, которое называют замком Дракулы.

Далее наш путь лежал по старой дороге мимо дробильного комплекса и насыпей щебня, полученного из местного камня. Грунтовая дорога петляет по обрыву вдоль старого песчаного карьера, где любителям геологии можно изучать четвертичные отложения тысячелетней давности.

Весь маршрут проложен с юга на север вдоль реки Колы. Её левый приток – речку Домашнюю – пересекли по старому мосту.

Забравшись на крутой берег, мы остановились в сосновом лесу. Большие хвойные деревья величественно стоят на самом краю обрыва у Колы. Потрясающий вид открывается на долину реки. Сфотографировались и отдохнули. Хорошо в весеннем лесу, пока не появились комары да мошка.

Далее наш путь проходил вдоль железнодорожного полотна. Грунтовка была твёрдая и хорошо накатанная.

Пройдя грунтовку, через лужи и грязь выехали на поля, где во время войны находился фронтовой аэродром. Вот он отмечен на немецком аэроснимке.

В посёлке Шонгуй, у братской могилы, над рекой стоит памятник «Миг-15» советским авиаторам. Здесь, к слову, похоронен лётчик-ас, Герой Советского Союза Иван Бочков. Этот монумент видел почти каждый мурманчанин, проезжающий в отпуск на поезде.

Преодолев последнюю лужу, мы в изрядно промокшей обуви выкатились в район моста через Колу. Остановились на живописной излучине реки. Из подручных материалов соорудили стол, вскипятили чай и устроили привал.

Посовещавшись, решили больше не выезжать на мокрую грунтовую дорогу, а продолжить путь к Мурманску по шоссе. Отправились через мост мимо развалин бывшего кирпичного завода к трассе Р-21.

Но сначала предстояло забраться в высокий подъём. Я сам себя к спортсменам не отношу и большие нагрузки не выдерживаю. А велосипед рассматриваю как средство для путешествий. Поэтому в горы забираться мне помогал небольшой электропомощник, установленный в переднем колесе.

На автотрассе ехать надо совершенно по-другому, чем на просёлочных дорогах. Очень опасно: большой трафик, высокие скорости машин. Фуры при обгоне создают такие потоки воздуха, что велосипед начинает раскачивать.

Хоть наши байки и предназначены для прохождения сложных участков пересеченной местности и быстрыми их никак не назовешь, но на шоссе скорость на спусках превышает 60 км в час.

Так незаметно к полуночи мы и прикатили в город Мурманск – конечную точку нашей полярной ночной велопоездки.

Дорогие друзья, мы проехали эти 40 километров. Благодарю вас за эту замечательную покатушку, что вы были с нами.

А вам, дорогие телезрители, передаём большой путешественнеческий привет, приглашаем с нами в покатушки и различные поездки.