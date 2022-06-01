1 июня 2008 года - 14 лет назад телекомпания «Арктик-ТВ» ворвалась в телеэфир Мурманской области!С 1 июня в Мурманской области в тестовом режиме заработает анонимный чат-бот в «Телеграм» для приёма сообщений о происшествиях с детьми
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.06.22 20:00

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Поход выходного дня - Кица

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