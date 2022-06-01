СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Поход выходного дня - Кица

1 июня 2008 года - 14 лет назад телекомпания «Арктик-ТВ» ворвалась в телеэфир Мурманской области!

С 1 июня в Мурманской области в тестовом режиме заработает анонимный чат-бот в «Телеграм» для приёма сообщений о происшествиях с детьми