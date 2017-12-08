СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Рыбный порт. Методы 90-х возвращаются?

Специальный репортаж «Стрелочники», который вышел в эфир телеканала «Арктик-ТВ» и рассказал об очередном скандале, в котором замешан Мурманский морской рыбный порт, вызвал большой резонанс. Региональные и даже федеральные средства массовой информации опубликовали своё видение ситуации и даже задались вопросом: «Дойдёт ли до стрельбы в мурманском порту?»

В этих публикациях идёт разговор о нелёгкой борьбе за выживание арендаторов рыбного порта. Арендаторы жалуются, что им отключают свет, не пропускают через проходную транспорт и даже оказывают давление на судовладельцев, дабы они выгружали улов только в холодильники порта.

С «Первым Мурманским терминалом» пошли и того дальше. Люди, которые представились сотрудниками службы безопасности рыбного порта, пытались заблокировать стрелочный переезд, арендованный ПМТ. Такой ситуация стала после акционирования рыбного порта.

Напомним, в 2015 году огромное предприятие ушло в частные руки Александра Романова, в прошлом носившего фамилию Полещук. Знающие люди, которые в рыбодобывающей сфере работали ещё в 90-х, разводят руками, утверждая, что порт теперь обречён. А интернет-источники рассказывают:

«Дело в том, что нынешний глава совета директоров ММРП Романов (Полещук) в 2000-2001 годах силовым путем (здание «Севрыбы» брали два взвода милиции), путем подделки документов и похищения людей отстранил от должности гендиректора основателя АО «Севрыба» Георгия Тишкова, который потом 6 лет (2001-2007) пытался добиться правды в судах. А в следующем 2002 году тот же Полещук с помощью ветеранов спецназа «Вымпел» заставил уйти в отставку и следующего гендиректора АО «Севрыба» – вице-губернатора (!) Мясникова. Неоднократно, например, в 2002 году Романов (Полещук) попадал в «разборки» со стрельбой и поджогами автомобилей…».

Георгий Тишков дал развернутое интервью газете «Комсомольская правда», где рассказал, как происходил захват и разграбление «Севрыбы» - предприятия, которое имело огромное значение для рыбной отрасли Северного бассейна. «По некоторым неофициальным данным, все активы Полещук переписал на подставные фирмы, которые впоследствии сменили нескольких владельцев, - пишут в «КП». - Предприятие разделили на части – пароходы, холодильник, фуры, которые возили рыбу, здание «Рыбак» на Подгорной, за исключением 2-х этажей, принадлежавших «Рыбаку» и фирме Владимира Гусенкова «Саами». По нашему законодательству, второй, а тем более третий владелец считается добросовестным приобретателем. Общая выручка от проданного имущества «СЕВРЫБЫ» предположительно составила 7-8 млн долларов».

Бывший директор «Севрыбы», которого в одночасье буквально выгнали из предприятия, согласился встретиться и с нами. Говорит, что ему не удалось добиться справедливости в своё время, но теперь он подозревает, что история может повториться.

- Раньше говорили, что есть такая профессия – Родину защищать. А сейчас есть новая – Родину грабить, говорит Георгий Тишков, экс-гендиректор АО «Севрыба». - С этим хорошо справляется Полещук, используя и административный ресурс. Почему меня взволновало? Потому что он нацелился на рыбный порт.

О славных и сложных временах «Севрыбы», и о самой ситуации, которая сложилась в развитии рыбной промышленности Северного бассейна, нам в телефонном разговоре рассказал человек, известный в кругах рыбопромышленников, Виктор Горохов.

Он поведал, что тогда, как и сейчас, каждого рыбопромышленника интересовали квоты. В 90-е «Севрыба» несла на себе и некие государственные функции - участвовала в распределении квот. К тому же предприятие имело свою программу развития, и даже получило поддержку из-за рубежа. А потому было особо лакомым кусочком.

- Полещук появился как раз в тот момент. Уж кто его помог привлечь, не знаю, - рассказывает Виктор Горохов, экс-начальник отдела внешней деятельности ЗАО «Севрыба». - Когда он появился, начались юридические дела к «Севрыбе». Откровенно говоря, начался рейдерский захват, когда компания переходит в другие руки. Плюс произошло смещение гендиректора, поставили Мясникова. Коллектив «Севрыбы» был за Тишкова, мы все сплотились, даже дежурили. Ночью несколько сотрудников сидели в кабинете и следили за порядком.

Как бы не старался весь коллектив Севрыбы», Мясников, будучи в то время вице-губернатором Мурманской области, удобно устроился в кресле директора компании. За ним стоял административный ресурс, говорят очевидцы тех дней. Вскоре произошла рокировка - место генерального директора занял Александр Полещук.

- Цель была достигнута – не только развалить «Севрыбу» как бессейновый орган, люди получили собственность, которая в «Севрыбе» была, и довольно приличную, - констатирует Виктор Горохов, экс-начальник отдела внешней деятельности ЗАО «Севрыба».

Корабли, которые были приобретены с помощью иностранных партнеров, ушли за рубеж. Россия лишилась части флота и мощного предприятия. А Полещук покинул Мурманск, но не навсегда. Теперь уже под новой фамилией Романов он стал во главе рыбного порта. Газета «Комсомольская правда» пишет: «Некоторые интернет-источники прокомментировали событие как «многоходовочку» бывшего комсомольского активиста. И многие сошлись во мнении, что рыбному порту пришёл конец…. Очевидно, скандал разразится, когда причалы и прочие активы начнут распродавать по кускам».

- Полещук действует по шаблону – надо порт прибрать к рукам, потом раздробить и продать по кускам. Но он так и «Севрыбу» сделать, меняя название, а порт – как его раздробишь? Это комплекс. Он его разрушит. Но по 1 причалу не продашь. Порт - это комплекс, его по 1 причалу не продашь, - рассказывает Георгий Тишков, экс-гендиректор АО «Севрыба».

Но так ли это нереально? Да, представить себе отдельного владельца у каждого причала, а это ещё и приграничная зона, очень сложно! Но ведь была же распродана «Севрыба» по кускам. И уже сегодня можно предположить, что порт идёт по той же протоптанной дороге. Сначала для оптимизации налоговой нагрузки из состава порта вывели ООО-шки - «Морозко», «Иней», «Садко» и другие, писал мурманский информ-ресурс, прилагая документ в подтверждение информации. Позже из состава самого порта, согласно этим документам, начали выводить имущество. Что-то просто ликвидировано, что-то теперь находится в собственности Даниила Александровича Полещука – сына того самого Александра Полещука-Романова.

- Действительно, в настоящий момент наблюдается процесс вывода имущества из порта, причём в одни руки – в руки физлица, - говорит Юлия Василькина, адвокат. - Уже по состоянию на сегодня выведено несколько объектов недвижимости. Переданы в собственность этому физлицу три земельных участка. Здесь компетентным органам стоит задастся вопросом о правомерности вывода этого имущества и в принципе соответствует ли действия управляющего интересам самого юрлица. Ведь у всех юрлиц есть кредиторы, за счёт имущества возможно погашение долгов и исполнение обязательств. Если имущество выведено, ставится вопрос о возможности погашения.

Вывод сделать несложно. Создается впечатление двойной игры. Вспомните собрания сотрудников рыбного порта, где руководство всех уверяло, что денег мало, нести нагрузку по содержанию котельной, отапливать дома, как это ранее – еще до перехода в частные руки делал порт – накладно.

А теперь посмотрим с другой стороны. Порт, жалуясь на некие возможные финансовые затруднения, сам же выводит приносящие прибыль активы в отдельные предприятия и даже в личную собственность. Арендаторов просто ставят в известность, что они теперь работают с новой компанией, которая как оказалось, может диктовать новые условия – на свое усмотрения, без оглядки на законы.

Вернемся к прошлому выпуску специального репортажа «Стрелочники», в котором мы рассказали, как группа лиц парализовала работу железнодорожной стрелки – части арендованного Первым мурманским терминалом имущества. Бравые ребята, представившись сотрудниками службы безопасности рыбного порта, повесили замок железнодорожную стрелку. В итоге работа Первого мурманского терминала несколько часов буквально была парализована. Только вмешательство транспортной полиции и долгое разбирательство с бумагами изменило ситуации. Но все это время под угрозой находилась не только сама компания, деятельность которой намеренно парализовали, но и весь Мурманск. В случае ЧП было бы невозможно вывезти вагоны с нефтепродуктами и пригнать пожарный состав. На этот раз ситуация обошлась, но если действовать методами 90-х, беды, возможно, и не избежать…

Почему на это идёт порт? Герои специального репортажа «Стрелочники» предполагали одно – нечестная конкуренция, ведь от действий порта страдают те, кто ведёт ту же деятельность, что и ММРП. Их работу блокируют, их обзывают и обвиняют чуть ли не во всех грехах на корпоративном сайте, им попросту не дают работать – перегружать мазут или рыбу – неважно, ведь и то другое может делать и сам порт, вот только цены его выше. Сегодня, обладая данными о ликвидации имущества и выведении его в частную собственность, можно делать выводы ещё более удручающие – ведь ликвидированные компании не обязаны выполнять никакие требования, никому не заплатят по долгам, с ними не будет долгих судов за правду. А всё имущество, которое выведут посредством ликвидации, вполне возможно, будет продано и уже никогда не вернётся в лоно рыбного порта, даже если государство поймёт ошибку передачи такого огромного и стратегически важного объекта в частную собственность.