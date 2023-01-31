СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Староверов против

Когда мэр и люди города смотрят в разные стороны, когда нет диалога главы города и жителей, когда важные для города инициативы пытаются задушить, тогда начинаются скандалы, которые выходят в публичную плоскость. И слишком много таких скандалов было за последний год в Мончегорске.

Чтобы разобраться в ситуации, мы решили спросить жителей города, чем живёт Мончегорск, почему фамилия Староверов всё чаще появляется в социальных сетях рядом со словом «жалоба». И узнали много интересного.

Но обо всём по порядку. Познакомимся с городом и узнаем, кто здесь и за что отвечает.

Мончегорск. Один из крупнейших городов на территории Мурманской области. Промышленный центр цветной металлургии, расположенный в самом сердце региона, дающий стране никель, медь, кобальтовый концентрат и концентраты благородных металлов, а также металлов платиновой группы. И город, в котором реализуется двуглавая система управления. Что это значит?

Руководят городом глава администрации и глава города, который также является председателем муниципального Совета депутатов. Сегодня эти должности занимают Виктор Садчиков и Дмитрий Староверов.

Первый - отвечает за хозяйственные и финансовые показатели города, за дороги, ЖКХ, благоустройство, комфортную городскую среду. В общем, за всё, что связано с жизнью и деятельностью города металлургов. И, надо сказать, глава администрации со своей задачей справляется. Жители отмечают: город меняется к лучшему.

Итоги нашего опроса:

- Хорошо преобразился, стал очень красивым, по сравнению, как раньше был.

- А раньше, это примерно, какие годы?

- Я приехала сюда в 1985-ом и сейчас - не сравнить.

- А что именно похорошело?

- Монча похорошела и площадь. Нет этого Поля Чудес. Красота. Парк красивый. Всё красиво.

- Красивый стал город: зелёный стал, озеленение очень хорошее. Украшают на праздники большие. Очень хорошо, красиво.

- Набережная - раз. Во-вторых, он как-то чище стал. В-третьих, плитку выложили, во дворах площадки построили. Замечательный город стал. Мне нравится.

- В какие годы, может, вспомните, преображение пошло?

- А преображение пошло где-то года 4 назад.

- Конечно, преобразился, красивее стал. Особенно к Новому году - всё, как говорится, в огнях. Хорошо всё, всё хорошо.

- Мончегорск изменился. Мне кажется, в лучшую сторону. Это люди многие понимают. В отношении оформления - тоже замечательно. И много мероприятий. Как не посмотришь, пройдёшь мимо, я работаю в 8-й школе, всё время что-то у нас проводится.

Это, безусловна, заслуга того главы, который отвечает за всю хозяйственную часть, то есть главы администрации. А чем же тогда занят другой представитель власти - глава города? Что входит в обязанности Дмитрия Староверова, что же это за фигура? Об этом мы и расскажем в этом журналистском расследовании. Поводом для его проведения стали многочисленные скандалы, которые сотрясают город весь последний год.

Люди, с которыми мы общались о персоне мэра Староверова, как один утверждают, что Дмитрий Геннадьевич очень гордится статусом коренного жителя города. И пытается козырять этим фактом при любом удобном случае. При этом от решения проблем родного города он, фактически, самоустранился.

Яркий пример. 2021 год. Мончегорску присвоили почётный и заслуженный статус «Город трудовой доблести». К этому событию вся общественность города металлургов шла очень долго. Для того чтобы муниципалитет получил этот статус мало было доказать трудовые подвиги его жителей в годы Великой Отечественной войны. Необходимо было организовать и провести голосование среди граждан. При этом барьер в 50000 голосов, при населении Мончегорска в 44000 человек, предполагал, что участвовать должна вся Мурманская область. Представители Мончегорского отделения общественной организации «Дети войны» и Совет ветеранов города приложили для этого огромные усилия.

Лариса Батракова, руководитель Мончегорской общественной организации «Дети войны»: «Мы и ролики всевозможные создавали, принимали участие в роликах всевозможных, отзывы в соцсетях, в газете. Мы были заинтересованы. И, к счастью, это всё свершилось. Вы, наверное, знаете, не с первого раза, потому что в течении двух лет, лично знаю, что к этому событию напрямую причастны были и губернатор, и Татьяна Алексеевна Кусайко. Она была и здесь у нас неоднократно. И она непосредственно уже по линии Совета Федерации этот вопрос тоже освещала в Москве. И Кольская компания приняла огромное участие, Максим Анатольевич Иванов. Работа была проделана очень-очень большая».

А что же делал в это время глава Мончегорска, который, казалось бы, должен в первых рядах бороться за почётное звание? Он написал соответствующее письмо, и на этом всё. Дмитрий Геннадьевич даже в голосовании не потрудился поучаствовать, о чём, по словам депутатов, лично заявлял на заседании горсовета. Это громко говорит о безразличии Староверова, считают мончегорцы:

- Ну, что-что сделал глава города… Более того, даже не голосовал за присвоение городу звания…

Вернёмся в 2022 год. В Мончегорске должны ставить стелу «Город трудовой доблести». Объект уже готов, его привезли из Москвы и даже голосованием выбрали место для установки - аллею Ермакова. Одно из любимейших мест горожан для прогулок. Аллея находится в историческом центре города, отремонтирована силами городской администрации, здесь установлены качели и новые яркие фонари. Красота. Горожане радовались: совсем скоро памятный знак займёт своё место.

А Дмитрий Староверов ушёл в оппозицию.

Староверов, как тот персонаж из мультфильма, оказался против такой важной для города инициативы. Он, несмотря на мнение горожан, начал устраивать некрасивый и бессмысленный скандал. Вербовал сторонников, как нам сообщили, среди друзей и знакомых. Дошло до того, что эти люди начали атаковать личные странички губернатора в соцсетях. Не исключено, что под чутким руководством самого главы города:

- Проект готов, готов проект… Отдельные политические деятели местного разлива, не буду называть фамилии, начинают будоражить… Когда люди проголосовали, место определено, тысячи людей из Мончегорска.

Стараниями Староверова радостное и долгожданное событие по установке памятной стелы превратилось в грандиозный скандал. За место установки объекта пришлось голосовать снова. Несколько раз. И каждый раз, несмотря на мнение большинства, Староверов был против. Событие, которое могло ещё больше сплотить северян, в итоге едва не стало причиной их разделения на два лагеря.

Лариса Батракова, руководитель Мончегорской общественной организации «Дети войны»: «Если честно, позицию самого Дмитрия Староверова я не знаю. Мне кажется, он отстаивал чью-то точку зрения. Несколько было альтернативных предложений. Но я не знаю чью. Вот чтобы я слышала, что он сказал: «Я хочу, чтобы вот здесь было, а здесь не хочу», - не знаю. Во всяком случае, он был против аллеи Ермакова. Вы знаете, что такие стелы устанавливаются в канун дня города. И канун дня города, как раз, была первая годовщина присвоения почётного звания «Город трудовой доблести» и мы, к сожалению, не успели».

Чью же точку зрения отстаивал глава Мончегорска, когда цинично пытался попрать мнение жителей, затягивая и блокируя установку стелы на аллее Ермакова? Быть может, ошиблись уважаемые жители города, а Староверов был прав, и общественность действительно хотела видеть стелу в другом месте города? Мы решили спросить у людей напрямую.

Итоги опроса:

- Место – замечательное. Здесь когда-то была аллея Ермакова, нашего мэра. Место здесь очень замечательное. Лучше не найти в нашем городе. Самое лучшее место. Я даже живу на площади, а иду сюда гулять. Прямо сюда тянет.

- А вот, говорят, споров было много про это место. Мэр, говорят, не хотел, чтобы здесь ставили стелу.

- Мэр не хотел? Ну, не знаю. Это, значит, желание. Но это не значит, что народ так с ним согласен. Нет, нет, нет, я думаю, народ, всё-таки, прав.

- Оно правильное. Ладно, мэр у нас был Ермаков. Но это правильно. Память и его. Аллея была Ермакова. Правильно сделали. Это история, как говорится, всего: и Советского Союза, и России. Я считаю, что это правильно.

- Здесь же практически бывший центр. Удачное, я считаю, что удачное место. Во-первых, недалеко и от площади центральной нашей. И здесь, как говорится, главный наш проспект Металлургов. Так что всё удачно.

- Очень удачное, ребята, очень удачное. Я, во-первых, поздравляю вас всех с наступающим, и думаю, что тем, кто всё это проектировал, им тоже большого здоровья!

Как видите, жители Мончегорска местом установки стелы вполне довольны. Но чью же точку зрения тогда отстаивал господин Староверов? Для чего был весь этот бессмысленный бунт? Можно предположить, что защищал он свою супругу и её коммунальный бизнес. Дело в том, что прямо рядом с аллеей находятся два дома с адресами улица Стахановская, 16 и проспект Металлургов, 17. Оба входят в состав ТСЖ «Проспект». А руководит им, согласно данным из открытых источников, полная тёзка супруги мэра - Староверова Лилия Анатольевна. Не будем держать интригу: председатель ТСЖ «Проспект» на самом деле жена мэра Мончегорска. Но, как сообщил жилец одного из домов товарищества, который согласился поговорить с нами на условиях анонимности, свои функции выполняет она только на бумаге. А власть вся на самом деле собрана в руках Дмитрия Староверова. Сам господин Староверов в протоколах собрания ТСЖ тоже есть. Но обозначен он там скромно – «член правления».

Кстати, говорят, что к жильцам подход у руководства ТСЖ своеобразный. Яркий пример - ситуация, которая приключилась в 2020 году. Тогда супруга мэра Староверова отключила электроэнергию в квартире матери с малолетним ребёнком. При этом сама пострадавшая женщина относится к категории детей-сирот, а применение таких мер к неплательщикам на тот момент было прямо запрещено правительством РФ в период борьбы с распространением COVID-19. Тогда восстановить справедливость помогла прокуратура. Но запуганные жители до суда доходят далеко не всегда. Некоторым проще с высоким руководством ТСЖ согласиться.

Но главная, пожалуй, проблема в том, что «Проспект» по каким-то неизвестным причинам самостоятельно собирает с жильцов деньги за воду. Фактически, это ТСЖ сегодня в Мончегорске - единственная управляющая организация, которая так и не перешла с ресурсниками на прямые расчёты.

Комментарий:

- Проблема в том, что у данных домов, а это два дома, исторические дома. Они входят в культурное наследие, здесь находятся фонтанчики. Они долгое время не работали, но по распоряжению мэра их нужно было запустить. Каким образом и как - не важно. Главное, чтобы красота была, пусть фонтанчики работают. А дома у нас оборудованы приборами учёта, а чтобы люди не платили за него, на этот фонтанчик тоже отдельный приборчик учёта стоит. И вот в летний период, получается, когда работают эти фонтаны, этот прибор на фонтане показывает объём ресурса гораздо больше, чем потребляет дом. То есть, плата на этот дом не выставляется людям, не выставляется ТСЖ. А каким образом производит расчёт ТСЖ с населением, нам неизвестно, потому что это единственное ТСЖ в городе, которое не перешло на прямые расчёты с ресурсоснабжающими организациями.

Фактически, фонтан, который находится впритык к одному из домов ТСЖ, уже несколько лет за свой счёт обслуживает мончегорский водоканал. Он его ремонтирует, поставляет туда воду и самостоятельно поставленный ресурс оплачивает. А это прямые убытки конторы. Как это стало возможно? Всё очень просто: по словам спикеров, «так приказал мэр Староверов, которому очень хотелось, чтобы рядом с его домом, фактически в палисаднике, тихо журчала бегущая вода».

И тут надо сделать небольшое отступление. Как нам сообщили, до недавнего времени Дмитрий Староверов входил в советы директоров всех ресурсоснабжающих организаций, работающих в Мончегорске. То есть, фактически имел ничем не ограниченную власть. Конфликт интересов? Конечно! Но Дмитрия Геннадьевича данный факт совсем не останавливал. Причём тут закон, честь и совесть, когда открываются такие шикарнейшие перспективы покомандовать сразу и всеми.

Комментарий:

- Ремонт фонтанов подобных - это прямая обязанность водоканала? Это вообще его полномочия?

- Нет, фонтаны находятся на балансе города. Это не наш объект, наша задача поставлять ресурс.

Фактически, из-за того, что в городе боятся противоречить мэру Староверову, получается уникальная ситуация. Ресурсопоставляющая организация оплачивает работу объектов, за которые платить должен город. А это, на секундочку, миллион рублей за два лета. А из-за неисправностей прибора учёта, установленного на фонтан, водоканал теперь ещё, похоже, вынужден и воду в дом ТСЖ по ул. Стахановской, 16 бесплатно летом поставлять. При этом руководство ТСЖ плату за услугу с населения исправно собирает. Просто ресурсникам деньги не отдаёт. И объяснять на этот счёт ничего не собирается.

Комментарий:

- Напишем запрос, может, всё-таки, предоставят информацию. Потому что какой-то объём идёт на потребление. Нам нужно всё равно компенсировать этот расход. Ну, и вариант, переоборудование этого фонтана, чтобы он был запитан не от дома. Ещё можно посоветовать жителям всё-таки перейти на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. По крайней мере, это будет более прозрачно. В летние месяцы водоканал ничего не выставлял плату по 16 дому на улице Стахановской, а ТСЖ, наверняка, предъявило. Хотя они не имели права этого делать, потому что ТСЖ не извлекает доход из предоставления коммунальных услуг.

Такие ситуации на рынке ЖКХ Мурманской области были довольно распространены ещё лет 5-6 назад. Многие северяне до сих пор помнят, как управляющие компании присваивали деньги жильцов, и, при этом копили долги перед ресурсниками. Чтобы уйти от такого дикого коммунального рынка в своё время и был осуществлён переход на прямые расчёты с ресурсопоставщиком.

Михаил Павлов, председатель комитета по ЖКХ Мурманской областной Думы: «Прямые расчёты с ресурсниками - это как раз выход из всех спорных ситуаций, которые возникают, когда собственники жилья, жилых помещений платят за эти коммунальные ресурсы на счета управляющей компании, потом управляющая организация должна перечислить деньги ресурсоснабжающим организациям. Конечно, когда возникают такие ситуации, что какие-то управляющие организации против прямых расчётов, это вызывает вопросы. Потому что средства всё равно в любом случае в полном объёме должны перечисляться либо за воду, либо за тепло, либо за ресурсы тем организациям, которые их поставляют. Это замораживание средств на счетах управляющей компании говорит о том, что это делается, скорее всего, с корыстным интересом. Примеры такие были, были и в Кандалакше в том числе, во время моей работы главой».

Почему же Староверовы отказываются переводить ТСЖ на прямые расчёты? Корыстный интерес мы можем только предполагать. Честного и конкретного ответа до сих пор не смогли добиться ни жители, ни ресурсопоставщики. Как выясняется, отвечать на запросы ни мэр города, ни его жена тоже не любят.

Мы проверили это на собственном опыте: написали журналистский запрос на имя главы Мончегорска и на имя директора ТСЖ «Проспект». В них задали все интересующие нас вопросы. Но получили только отписку. В ней сообщается, что в настоящий момент Староверов в органы управления ресурсоснабжающих организаций не входит. Остальные наши вопросы, по мнению мэрии, к деятельности органов местного самоуправления не относятся. Более печальная судьба постигла и запросы, направленные руководством «Мончегорскводоканала». На них просто не ответили. По крайней мере, на тот момент, когда готовился этот специальный репортаж. Видимо, в вопросе ответов на официальные запросы Староверов тоже всегда против.

Наконец, сам факт того, что мэр города является членом правления ТСЖ «Проспект», может противоречить Уставу города. Товарищество собственников жилья – некоммерческая организация. А члены правления – это, фактически, её управляющий орган. В Уставе Мончегорска чётко прописано, что такой деятельностью мэр может заниматься, лишь уведомив предварительно губернатора. Поступало ли такое уведомление от Дмитрия Староверова главе региона – большой вопрос. Надеемся, ответ на него захотят узнать и компетентные органы, которые отвечают за соблюдение антикоррупционного законодательства.