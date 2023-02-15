СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Староверов против–2

На этот раз мы расскажем не про историю с ТСЖ «Проспект» и не про странные манёвры господина Староверова с ресурсоснабжающими организациями. Речь пойдёт о земельном участке мэра Мончегорска в престижном районе города и о его отношении к своим обязанностям.

Наш предыдущий репортаж о деятельности мэра Мончегорска Дмитрия Староверова вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Жители города буквально не могут поверить, что под личиной улыбчивого и понимающего руководителя, «своего парня», коренного мончегорца скрывается человек, нарушающий законодательство для достижения своих целей. Однако, как ни прискорбно, это действительно так. При подготовке специального репортажа «Староверов против» наша съёмочная группа обнаружила столько нелицеприятных фактов, что фильм пришлось разбить на две части.

На этот раз мы расскажем не про историю с ТСЖ «Проспект» и не про странные манёвры господина Староверова с ресурсоснабжающими организациями. Речь пойдёт о земельном участке мэра Мончегорска в престижном районе города и о его отношении к своим обязанностям.

Оговоримся сразу, мы предлагали Дмитрию Геннадьевичу объяснить происходящее в городе. И даже отправляли на его имя официальный запрос, в котором задали все интересующие нас вопросы. Однако в ответ получили лишь отписку, в которой нам намекнули, что данная история нас не касается. Получается, по мнению господина Староверова, не касается она и горожан, которые на наш взгляд, хотели бы знать, как за их счёт живёт нынешний глава города трудовой доблести Мончегорска.

Кстати, не только наш журналистский запрос постигла печальная судьба. Отношение к СМИ у Староверова показательно наплевательское. Происходящее в Мончегорске заинтересовало и нашего коллегу Виктора Шубина. Этот известный журналист с огромным стажем также заявлял, что Староверов проигнорировал запрос из 12 вопросов. А во время конференции, где корреспондент попытался спросить мэра напрямую, Староверов просто выключил его диктофон. То есть, воспрепятствовал законной деятельности представителя СМИ. Полагаем, что этим вопросом просто обязана озаботиться прокуратура. Ведь властные структуры должны трудиться на принципах открытости и прозрачности. А вопросы к ним, которые задают журналисты, интересуют, в первую очередь, население, о благе которого, собственно, господин Староверов и должен беспокоиться. Но получается наоборот: Дмитрий Геннадьевич почему-то решил, что он своему работодателю, то есть народу, неподотчётен.

Дмитрий Староверов, глава города Мончегорска: «Клянусь служить процветанию Мончегорска и благополучию его жителей! Обещаю, что я приложу все свои силы, знания, опыт, на то, чтобы каждый из нас почувствовал улучшения в жизни нашего города».

Складывается впечатление, что вместо того, чтобы бороться за улучшение жизни горожан, Староверов борется за то, чтобы скрыть коммунальные махинации. Пока ТСЖ, в котором руководит его жена, а сам мэр является членом правления, процветало, город постепенно приходил в упадок. А одно из самых известных достижений Староверова - замена городских осветительных приборов, вышло городу боком. Новые светодиодные светильники не сделали город светлее и уютнее. Жители жаловались, что фонари слепят водителей, при этом пешеходы на переходах не стали заметнее. Однако, когда жители потребовали вернуть освещение в норму, оказалось, что сделать это невозможно. Энергосервисный контракт, который заключили в 2016 году, фактически загнал город в кабалу. Вплоть до 2024 года администрация не имеет права менять светильники. Иначе придётся платить огромную неустойку.

Что удивительно, если с проектами, востребованными у населения, мэр справиться не может, то вот личную жизнь выстраивает просто блестяще. Здесь в хватке Дмитрию Геннадьевичу не откажешь. Не случайно в 2020 году Староверов стал одним из самых богатых глав муниципалитетов. Задекларировал доход в 5,6 миллиона рублей. Неплохо, да? Эту бы энергию, да в рабочее русло, на помощь городу, жителям, благоустройству.

Но единственный человек, судя по всему рассказанному, кому Дмитрий Староверов действительно хочет помогать, это он сам. Даже в жизни горсовета, по свидетельству наших собеседников, со временем он принимает всё меньше и меньше участия. Из-за чего властная структура впервые за всё время оказалась буквально расколотой на два лагеря. Депутаты Староверову за деятельность в этом году поставили «неуд». Он, может, и хороший парень, но городской Совет не эти качества оценивает во время отчёта главы. Смотрят на компетенции и качество управления вверенным муниципалитетом. Этого, видимо, как раз и не хватило. В итоге – твёрдая «двойка». Как говорится, на что наработал. Но мэр со мнением коллег не согласился и пошёл против горсовета. А именно, резолюцию депутатов подписывать не захотел. В итоге дело даже дошло до суда. Некрасивая история выплеснулась наружу, ещё раз показав, что репутация власти в городе мэра тоже не волнует. Суд, кстати, Староверов проиграл. Но осадочек-то у населения остался:

«Административное исковое заявление прокурора города Мончегорска в интересах неопределенного круга лиц о признании бездействия органа местного самоуправления незаконным, - удовлетворить. Признать незаконным бездействие Главы города Мончегорска – Председателя Совета депутатов муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией, выразившееся в уклонении от подписания и опубликования (обнародования) решения Совета депутатов города Мончегорска «Об отчёте Главы города Мончегорска за 2021 год», принятого на внеочередном заседании Совета депутатов 18.08.2022.

Обязать Главу города - Председателя Совета депутатов муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией, после подписания направить решение Совета депутатов города Мончегорска «Об отчёте Главы города Мончегорска за 2021 год», принятое на внеочередном заседании Совета депутатов 18.08.2022, для опубликования (обнародования) в официальном печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления города Мончегорска в установленном порядке и размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Похоже, собственные интересы для господина Староверова перевешивают социальную стабильность города металлургов. А аппетит у Дмитрия Геннадьевича хороший. Историей с ТСЖ и скандалами в горсовете – этими небольшими шалостями мончегорский мэр не ограничивается. Мало кто знает, но у главы помимо квартирки в одном из домов ТСЖ «Проспект» есть ещё и участок земли в очень хорошем месте - в шаговой доступности от дорог и коммунальных сетей на живописном берегу Монче губы. И вот о нём мы расскажем подробнее.

Права на землю мэр приобрёл в 2017 году. История того, как мэр стал собственником данного участка непростая и требует отдельного расследования, но при этом очень напоминает переход лакомого куска земли из собственности государства в заранее определенные руки представителя власти.

Если верить документам, право аренды данного участка на 20 лет было выставлено на конкурс, причём первоначально сам Староверов собирался участвовать в нём и подал заявку. Но потом передумал и на аукцион не явился. Видимо, он вовремя понял, что в этой истории контролирующие органы могут усмотреть как минимум конфликт интересов. Поэтому конкурс прошёл спокойно, участники между собой практически не торговались и право аренды отличного участка в живописном районе города досталось некоему Аркадию Борсовкину. А через совсем короткий промежуток времени по какой-то причине участок Борсовкину надоел и он решил уступить право аренды мэру города, за небольшую сумму.

Как можно судить по документам, получил участок в аренду Староверов в августе 2018 года. А спустя несколько месяцев уже оформил бумаги на его покупку в собственность. Вот эти два документа. Кадастровые номера участков в них различаются тремя последними цифрами.

Обращаем внимание на один факт – право аренды участка Борсовкин выиграл на торгах с одним ограничением – запретом на приватизацию в связи с тем, что участок находится в водоохранной зоне. А вот когда право аренды перекупил Староверов, то оказалось, что участок на берегу озера можно приватизировать спокойно, что мэр и сделал.

Как это зачастую бывает, перед законом все равны, но некоторые ровнее! Для мэра Мончегорска даже федеральный закон не указ, когда речь идёт о личном участке земли.

О том, что речь идёт об одной и той же территории, мы можем судить по его площади и форме границ. Вот он, на гугл-картах, датируемых 2017 годом. Как видите, на нём, кроме неких старых хозпостроек пока ничего нет.

Спустя год после волшебной трансформации арендованного имущества в частную землю, началась стройка. На тех же гугл-картах можно видеть кучу стройматериалов, которые затем приобретают форму квадратного домика. Это пока небольшой дом, указанный в декларации мэра, возле которого Дмитрий Староверов, вероятно, глядя на воду, любит предаваться мыслям о судьбе Мончегорска.

Вообще, уверены, что эта история с приобретением права аренды, и последующей приватизацией участка в водоохранной зоне в собственность должна заинтересовать соответствующие органы. И не только она. Дело в том, что за время эксплуатации участок мэра удивительным образом продолжал расти. И так случилось, что к нашим дням почти четверть его оказалась на землях федерального пользования, принадлежащих ФГБУ «Главрыбвод». Когда этот момент обнаружили, то было поздно. Предприимчивый мэр уже и заборчик сделал. Отгородился, так сказать, от любопытных глаз.

Давайте снова посмотрим на гугл-карты и сравним их с тем, что согласно карте кадастровой, в 2017 году приобрёл Дмитрий Староверов. Как видите, изначально участок представлял из себя фигуру, напоминающую прямоугольник с вырезанным куском. На недостающем куске стояла вот эта постройка: гараж, принадлежащий мурманскому филиалу ФГБУ «Главрыбвод». И земля, как вы поняли, принадлежала именно этой организации. Однако, судя по гугл-картам, уже в 2020 году постройка исчезла. Зато появилась нитка забора, объединяющая часть земли мурманского филиала «Главрыбвода» с участком Дмитрия Староверова. Таким образом, надел мончегорского мэра приобрёл форму правильного прямоугольника.

Каким образом за три года участок Староверова так стремительно расширился, загадка. Мы предполагаем, что глава города самопроизвольно захватил землю «Главрыбвода», т.е. землю, принадлежащую Российской Федерации в обход всех законов, увеличив тем самым свою территорию практически на четверть. И до сих пор использование данного участка мэром никак не узаконено.

Подтверждает наши подозрения и тот факт, что в августе 2022 года организация обратилась в администрацию города с просьбой забрать этот участок в собственность муниципалитета. Представитель администрации, который, естественно, не знал, про то что территорию уже 2 года успешно обживает мончегорский мэр, написал официальный ответ. В нём исполняющий обязанности сити-менеджера предложил включить эту землю в перечень участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность льготным категориям граждан. То есть, например, многодетным семьям.

Тут стоит сделать небольшое отступление и рассказать о том, как вообще обстоят дела в Мончегорске с предоставлением участков таким семьям. Сразу оговоримся: похвастаться нечем. С 2013 года, тогда мэр Староверов как раз вступил в должность, от «счастливых» землевладельцев идёт вал жалоб. Люди отказываются от выделенных участков и снова встают в огромные очереди, в надежде получить что-то более удобное. А всё потому, что многодетным давали ту землю, которую сложнее всего осваивать. Многодетным выделялись участки, к которым не было ни дорог, ни сетей, а на участках обнаруживались камни, болота, северный лес и даже кладбище домашних животных. Жители негодовали, а вот городские власти тогда откровенно писали, что не понимают причин недовольства. Мол, они же заранее предупреждали, что ни дорог, ни возможностей подключения к сетям на участках нет. И других участков для простых людей нет. А вот для мэра участок в черте города с дорогами и сетями нашёлся довольно легко и быстро. Но ведь это же мэр, а не какие-то многодетные семьи, которые никому не нужны.

То, что для строительства домов стройматериалы многодетные семьи должны были тащить на свою землю вручную и тратить миллионы на подготовку участка к строительству, подведение электричества и воды, мэра нисколько не волновало.

Как доказательство приводим видео от 2019 года, на котором активистка и депутат горсовета Юлия Павлова вообще на одном из участков обнаружила стихийную свалку:

- Будки, собаки дохлые. В прошлом году, не знаю кто-то, мы ночевали, просыпаемся, уже трупак собаки валяется. Микроволновка вон там валяется, на территории.

Под видеозаписью жители даже предлагают отдать эту землю для освоения мэру Староверову. Но, полагаем, даже, если бы люди написали официальную дарственную, Дмитрий Геннадьевич бы отказался.

Пока жители города расчищали свои участки от трупов собак, остатков строительного мусора и прочего хлама, у мэра города уже был уютный участок в хорошем районе города с частной застройкой, рядом с дорогой и с красивым видом на Монче губу озера Большая Имандра. Ну, а участки без дорог и с камнями достались простым многодетным гражданам.

Теперь вернёмся к ответу администрации на запрос ФГБУ «Главрыбвод». Если бы письму дали ход, то уже сегодня по соседству с домом мэра на красивом, а главное благоустроенном участке с удобными подъездными путями могла бы наслаждаться жизнью одна из мончегорских семей. Но, как вы поняли, письмо и.о. главы администрации так никуда и не ушло. Вместо него в филиал ведомства отправился другой документ за подписью самого Староверова. В нём Дмитрий Геннадьевич также соглашается принять в собственность муниципалитета тот самый участок, но вот абзац про его бесплатное предоставление льготникам уже отсутствует. Ну, ещё бы. Ведь к этому времени мэр Мончегорска уже два года как считал незаконно занятую землю своей. И делиться уединением с простыми земляками, похоже, был не намерен.

Сейчас, насколько нам известно, по этому поводу идёт разбирательство. Компетентные органы пытаются установить: как так вышло, что в нарушение закона забор, который должен стоять вплотную к дому, вдруг переместился почти к самой воде, оказавшись на земле Российской Федерации.

Напомним, мы пытались уточнить ситуацию, связанную с участком, у Дмитрия Староверова лично. Но, опять же, беседовать с нами он не пожелал. Хотя, на наш взгляд, эта ситуация напрямую касается благополучия жителей Мончегорска и их законных интересов. Высокопоставленный чиновник мог бы и выделить пол часа для того, чтобы объяснить, как же так получилось, что пока многодетные семьи города пытаются получить достойные и доступные участки, положенные им по закону, вместо выделенной земли на скалах, болотах и свалках, глава города просто так забирает территорию, которая ему по закону не принадлежит.

Полагаем, нежелание Староверова объяснять свои поступки – характерная черта для этого чиновника. Как итог, даже из партии «Единая Россия», при помощи которой Староверов и занял главенствующее положение, его исключили за вздорный нрав и не желание прислушиваться к коллегам. При этом представители исполкома партии утверждают, что как-то сотрудничать с участниками партийной проверки Староверов также отказался.

Евгений Магомаев, первый заместитель руководителя Регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия»: «Решение местного отделения партии легитимно, они имеют право самостоятельно принять такое решение. Оно проводится на основании партийной проверки. Местное партийное отделение - мончегорское провело партийную проверку. Надо сказать, что Староверов Дмитрий Геннадьевич отказался сотрудничать в рамках партийной проверки. Но на заседание местного Совета прибыл, мы его заслушали».

Складывается впечатление, что вместо того, чтобы заниматься своей прямой работой: управлять городом и решать проблемы тех же самых многодетных семей, Дмитрий Геннадьевич предпочитает задирать нос, скандалить с горсоветом и торжественно перерезать ленточки на открытиях таких жизненно важных объектов как лифты в городе. Смеётся над ним при этом вся страна: «В Мурманской области глава города Мончегорска Дмитрий Староверов торжественно открыл в интернате для престарелых и инвалидов лифт. Ленты, шарики, вот эти фотографии. Для России 21 век торжественное открытие лифта».

Нужен ли такой мэр стоимостью в 185000 рублей в месяц городу металлургов Мончегорску? Мы вот не уверены. А жители, думаем, решат для себя сами.

P.S.

Пока мы делали наш специальный репортаж, стало известно, что по фактам, изложенным в нашем первом расследовании, состоялась проверка. Контролирующие органы установили, что Дмитрий Староверов действительно нарушил закон, так как участвовал в управлении товариществом собственников жилья «Проспект» без предварительного уведомления губернатора Мурманской области. Об этом в Совет депутатов Мончегорска поступило письмо от Управления по реализации антикоррупционной политики Мурманской области. После чего депутаты горсовета выступили с инициативой удаления в отставку главы города Мончегорска и досрочном прекращении его полномочий.

Дмитрий Староверов считает, что он ни в чём не виноват, а претензии в его адрес напрасны.