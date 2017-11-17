СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Стрелочники

Мурманский морской рыбный порт снова отличился, но не бравыми отчётами, ни рекордным количеством судов, которые зашли и выгрузили тысячи тонн рыбы. Предприятие отличилось очередным скандалом. В прошедшую субботу какая-то группа лиц парализовала работу железнодорожной стрелки в районе Прибрежной улицы. Очевидцы говорят, что всё было как в кино – несколько машин, бравые ребята… и один навесной замок на всех. На вопрос: «Кто вы?», - ответили: «Служба безопасности рыбного порта».

- Я сразу же приехал, - рассказывает Алексей Котельников, начальник управления делами ООО «Первый Мурманский терминал» (ПМТ). - Интересная картина, вариант из 90-х годов прошлого века: стоят машины, крепкие молодые люди в них…

Кажется, зачем кому-то нужна железнодорожная стрелка? А оказывается всё просто: здесь регулируется направление движения железнодорожных цисцерн на нефтебазу. Информационный ресурс «Блогер 51» опубликовал свое видение ситуации: «По всей видимости, замок нацепили по указанию новых владельцев рыбного порта, после покупки обнаруживших на территории порта некоторое количество арендаторов, которым на протяжении последних двух лет всячески выкручивают руки - всё ради того, чтобы устранить с территории порта любую конкуренцию... Свежий навесной замок на железнодорожной стрелке - это продолжение практики борьбы с арендаторами, на этот раз, с нефтяным терминалом».

На самом нефтяном терминале теперь, кажется, готовы ко всему. На входе стоит вооруженная охрана. Что ж, хочешь мира – готовься к войне.

Со съёмочной группой «Арктик-ТВ» воевать не стали, а наоборот предоставили всю необходимую информацию. Что же касается субботней ситуации, то её участники говорят, пусть полиция разбирается. А вот убытки ещё предстоит подсчитать.

- Сотрудников ПМТ не подпускали, чтобы разблокировать стрелочный перевод, - рассказывет Роман Паршин, заместитель директора ООО «Первый Мурманский терминал». - Сделано это было практически под колесами подвижного состава. Работа терминала была блокирована на 7 часов. После нашего обращения в органы транспортной полиции данный инцидент был разрешён – замок был снят, люди уехали.

Кто-то может сказать, что это лишь спор юридических лиц, болшей части горожан эта ситуация никак не касается. А адвокаты говорят о потенциальной опасности для всего города.

- Эти неизвестные лица не только причинили убытки юридическому лицу, но и создали угрозу безопасности и не только станции Новорыбная, а городу Мурманску, - говорит Юлия Василькина, адвокат. - В случае развития этого ЧП не смогли бы вывезти вагоны с нефтепродуктами, не смог бы проехать пожарный состав. Это могло бы быть ЧП глобального масштаба.

- Они представились сотрудниками рыбного порта?

- Они представились сотрудниками безопасности рыбного порта.

Но что же побудило их к тому чтобы парализовать работу терминала? Ответ можно найти на сайте самого рыбного порта. Конечно, сложно догадаться, что искать стоит в статье под названием «Пусти козла в огород», как она озаглавлена на сайте ММРП. О питании парнокопытных в материале ничего не сказано. Но отдадим должное этой не сильно удачной аллегории, а вместе постараемся найти в тексте статьи козла. Много внимания в материале уделено предыдущим руководителям порта, которые, как видим, по мнению нынешних – а именно председателя Совета директоров АО «ММРП» Александра Романова – не так и не тому сдавали имущество в аренду. И, наконец, доходим до сути. Подзаголовок гласит: «Порт готов бороться за нефтекомплекс». Тут же чёрным по белому экрану монитора: «Чтобы закончить раз и навсегда с этой дикой ситуацией и не быть заложником у «ПМТ», рыбный порт готовится действовать».

Значит, в борьбе все методы хороши? Можно блокировать стрелку, можно писать на своем сайте о козлах и капусте, а можно обвинять Первый мурманский терминал в срыве отопительного сезона.

- Первый Мурманский терминал к отопительному сезону не имеет никакого отношения, - справедлив замечает Андрей Сазанов, руководитель ООО «Первый Мурманский терминал». – Это прямая обязанность рыбного порта.

Действительно, кроме причалов, кранов и холодильников мурманскому рыбному порту досталась и котельная, которая с середины прошлого века отапливает жилые дома на улицах Фестивальная, Новосельская, Песочная, Подгорная и Пригородная. Когда-то здесь жили строители и рабочие порта. Соцнагрузка так и осталась за предприятием, которое уже давно открыто заявляет, что нести эту ношу не желает из-за больших денежных затрат. И вот сейчас порт, видимо, нашёл, на кого перевести стрелки.

- Первый Мурманский терминал дал своё письменное согласие о беспрепятственном следовании вагонов до котельной, - рассказывает Андрей Сазанов, руководитель ООО «Первый Мурманский терминал». – Однако, рыбным портом не предпринято никаких мер, чтобы вагоны со станции Кола прошли на котельную своего же предриятия: не было ни одной заявки, ни одной переадресации, не было подано ни одного номера вагона, которые так необходимы для котельной, для отопительного сезона.

Так дело обстояло на момент записи интервью. Но пока программа «Специальный репортаж» готовилась к выходу в эфир, рыбный порт вышел с просьбой, чтобы руководство ПМТ подало телеграмму-подтверждение на приёмку мазута. Ведь так или иначе топить дома – это долг, от которого так просто не отказаться. Постановлением правительства был в своё время принят документ, который не позволяет современных капиталистов бросать народ на произвол судьбы, чтобы они не могли шантажировать власть. Однако, от своей обязанности топить дома, порт пытается откреститься с момента прихода нового руководства.

Напомним эту историю. В конце 2015 года вечно убыточный государственный Мурманский морской рыбный порт был приватизирован. Купила порт фирма Александра Романова, который, кстати, как пишут в обсуждениях на одном из информационных ресурсов, ранее был известен в Мурманске по фамилии Полещук и «фамилию сменил после бандитского захвата «Севрыбы». Но посчитаем, что это дело прошлых лет. Так вот, они за порт не мелочились, отдали 1 миллиард 27 миллионов рублей. Госпредприятие превратилось в акционерное общество. У руля встал Олег Креславский, а исполнительным директором назначили Даниила Полещука.

За дело взялись засучив рукава и, как водится, махая шашкой. Посчитали убытки, поняли, что тяжелой ношей оказалась котельная.

Так и бодались порт с мурманской городской властью. Одни говорили о своих убытках, вторые – о людях, которые должны жить в тепле, независимо от желания новых владельцев убрать «бабу с возу», да о законе, который чётко прописывает – хочет предприятие отказаться от социального объекта, пожалуйста, но за 3 года и не меньше. Администрация Мурманска в мае 2016 года строго по закону издала своё постановление. Ввиду отсутствия других источников теплоснабжения в вышеуказанных жилых домах, будьте любезны поддерживайте теплоснабжение до 31 декабря 2018 года. А иначе – это какой-то коммунальный террор.

Действительно, для коммерческой компании прибыль – основная цель. Нежеланные потери надо снижать. И тут дело коснулось не только котельной, но и других расходов, например, налоговых. Не будем вдаваться в юридические подробности, но чтобы снизить налоговую нагрузку, из рыбного порта выделились ОООшки. А предприятиям-арендатором пришлось работать с новыми юрлицами. В случае «Первого Мурманского терминала» - это АО «Нефтеперевалочный комплекс» (НПК). Среди учредителей – тот же «Купец», который в своё время и покупал Мурманский морской рыбный порт.

- В 2016 году наше имущество по инициативе рыбного порта было передано в «Нефтеперевалочный комплекс», - рассказывает Андрей Сазанов, руководитель ООО «Первый Мурманский терминал». - На сегодняшний день отношения с «НПК» достаточно сложные, у нас есть ряд вопросов, которые решаются в суде. При этом «НПК» самостоятельно пересчитало нашу прибыль и предложило поделиться прибылью с новым арендодателем. При этом выставлялись требования: изменить условия аренды и снизить срок аренды.

- Вы на это не пошли?

- Нет. Это незаконно.

Наверное, не стоит удивляться тому, что в чем-то похожие письма пришли и за подписью руководителя Мурманского морского рыбного порта в адрес других предприятий, которые ведут свою деятельность на территории порта.

В 2006 году практически всем компаниям пришли письма от рыбного порта, которые просили предоставить информацию об объектах, которые находятся в собственности, о земельных участках, - рассказывает Дарья Высоцкая, специалист по юридическому сопровождению компаний, осуществляющих деятельность на территории ММРП. – Хотя, по сути, это коммерчески закрытая информация, особенно в виду того, что рыбный порт является конкурентом, оказывает те же услуги по хранению рыбопродукции, предоставляет объекты недвижимости в аренду.

Похожий почерк? Но разве кто-то бежит отчитываться конкурентам о своих активах? Нонсенс. Точно также выходит за рамки и другой случай. Технику компании «Севрыбсбыт» не пустили на территорию порта. Пропуск не дали с резолюцией: «В связи с распоряжением руководства». Почему?

- Это холодильник. Деятельность этой компании напрямую дублирует те услуги, которые оказывает рыбный порт, - поясняет Дарья Высоцкая, специалист пл юридическому сопровождению компаний, осуществляющих деятельность на территории ММРП. - У нас в порту всего три холодильника, один из них принадлежит ПАО «Севрыбсбыт». Два других подконтрольны рыбному порту.

Компании пришлось обратиться в федеральную антимонопольную службу с заявлением о нечестной конкуренции.

- Наше заявление было рассмотрено в нашу пользу, - рассказывает Дарья Высоцкая, специалист пл юридическому сопровождению компаний, осуществляющих деятельность на территории ММРП. – Порту было предписало устранить нарушение.

- После этого были проблемы?

– Они возникают периодически, но мы не бежим жаловаться, потому что хочется продолжать свою нормальную деятельность.

Но разве возможно продолжать работу в условиях постоянных проверок? Порт пишет жалобы на компании, работающие на его территории, а органы надзора здесь уже стали постоянными представителями. Но как оказывается, они бесполезные гости, нарушений они не обнаружили, штрафы наложены не были. А вот работа с госорганами отвлекает от основной деятельности, пока такую же деятельность спокойно ведёт рыбный порт. В других компаниях еще хуже. Холодильник «Мурман Холод сервис» и вовсе пустует.

- Пятитысячная ёмкость отключена. Причина банальная – не дают работать, - сгоренчью говорит Михаил Нефедов, генеральный директор «МурманХолодСервис».

- Кто не дает?

- Рыбный порт, так как отвечает за постановку судов. Просто не даёт ставить сюда суда. Использует шантаж клиентов. Несмотря на то, что тарифы у «МурманХолодСервис» в два раза ниже, чем у рыбного порта. Элементарно, когда я договариваюсь с клиентом – рыбаком о постановке парохода, клиент подает заявку в рыбный порт, тут же перезванивает управляющий или кто-то из руководства (ММРП. – Ред.) и говорит: «Будет медленная выгрузка». А рыбаку это не интересно, ему надо выгрузиться быстро и уйти в мое=ре.

Вот тебе конкуренция! И такая ситуация с момента, когда порт перешёл в коммерческую структуру, а молодые и креативные управленцы начали управлять и креативить. А что дальше? Директор «МурманХолодСервиса» признается, что не исключено банкротство его компании. Второй холодильник заполнен лишь на 15%, а платить надо и за свет, и налоги, и заработную плату.

- Если в марте 2018 года будет аукцион на доверительное управление причалов, если государство одумается и причальную линию вместе с границей отдаст не в частные руки, которые могут использовать это своих коммерческих целях, а возьмёт в свои руки или назначит другого, более честного управляющего, - говорит Михаил Нефедов, генеральный директор «МурманХолодСервис», - то у нас остаётся ещё надежда.

А пока остаётся только пытаться выжить и писать жалобы в антимонопольную службу, а также письма в порт – с требованием прекратить психологическое давление на грузовладельцев.

Психологическое давление, запрет въезда техники, жалобы в проверяющие органы на конкурирующие компании, попытка обвинения в срыве отопительного сезона и, наконец, блокирование железнодорожной стрелки… Что дальше? Покажет только время.

Продолжение следует…