СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: свято место, или Кандидат с сектантским душком

В Мончегорске назревают религиозные прения. Жители города в социальных сетях беспокоятся о том, что в городе ведёт деятельность «Мончегорская Церковь христиан веры евангельской».

Религиозная организация пятидесятников существует в городе довольно давно и жители всегда относились к ней настороженно и называли не иначе как «сектой». Конфликты вспыхивали, затухали и начинались вновь. И вот в последние дни в соцсетях вновь появились призывы к правоохранительным органам обратить внимание на эту организацию.

Что же это за церковь такая и почему люди так остро реагируют на религиозную организацию, которую по большому счёту не видно и неслышно? Для этого стоит обратиться к истории. «Община христиан веры евангельской города Мончегорска» была зарегистрирована в 2009 году. Затем появилась и «Мончегорская христианская церковь». С точки зрения православия, ни одна, ни вторая организация к официальным религиям отношения не имеет. Более того, и называть их ответвлением протестантизма не совсем правильно.

Отец Владимир, секретарь Мурманской митрополии: «Если они даже говорят, что это ответвление протестантизма, то на общем собрании, собором это назовём, протестанстких церквей было определено, что протестантами себя могут называть только две церкви: лютеране и кальвинисты. Упоминания церкви христиан веры евангельской там не прозвучало. То есть, можно чётко и с уверенностью сказать, что эта религиозная организация к традиционной религии отношения не имеет».

В 2016 году «Мончегорская церковь христиан веры евангельской» выкупила ряд помещений в здании на Кирова, 10. Выкупила, как тогда писали, за 7 миллионов и с тех пор распоряжается ими по своему разумению. Откуда у религиозной организации, которую посещают около 20 человек, деньги на приобретение и содержания таких площадей, тайна за семью печатями. Местные жители считают, что церковь финансируется из-за границы.

Иван Дудинский, тренер по боксу СШОР №1 г. Мончегорска: «По слухам выходит, что их спонсирует Норвегия. Но Норвегия входит в блок НАТО. Вопрос в том, как НАТО может спонсировать? Может, там идёт подготовка спецконтингента? Вопрос такой, версия такая есть».

Так это или нет, мы не знаем. Иерархия таких организаций, будто специально чтобы не найти концов, крайне запутанная и тут понадобится отдельное большое исследование вопроса. Однако в Мончегорске общину христиан веры евангельской образовал местный житель Антон Кайгородов. Не один, конечно, а с единомышленниками. Сама церковь евангелистов в Мончегорске, правда, утверждает, что относится совсем к другой общине. Однако среди её пасторов значится некий Владимир Жданов, создававший ранее с Кайгородовым ту самую общину, от которой церковь сегодня открещивается.

Так вот, соучредитель евангелистской общины Антон Кайгородов сегодня идёт на выборы в городской Совет Мончегорска и совсем недавно засветился в скандале на почве экстремизма. В начале августа этого года правоохранительные органы обнаружили на его страничке «ВКонтакте» экстремистские материалы. А именно, Кайгородов в День памяти и скорби в России, годовщину нападения фашистской Германии на Советский Союз 22 июня, разместил в своих соцсетях речь Адольфа Гитлера. Особенно циничным этот шаг выглядит потому, что в этой речи нацистский фюрер как раз объяснял немцам начало войны против советского народа.

Сам Кайгородов, конечно же, объяснял свой поступок исключительно благими намерениями: пытался не распространить речь Гитлера, а показать, как он обманул Германию. Впрочем, видео с сомнительным содержанием оказалось не одно. В процессе анализа страницы Кайгородова правоохранители наткнулись и на другую запись. Уже из новой истории. На ней современные бритоголовые нацисты весело скачут на площади в Москве и выкрикивают оскорбительные лозунги в адрес народов Кавказа и Средней Азии. Но и здесь свадебный фотограф из Мончегорска себя виноватым не считает. Как он объяснял уже в суде, видео загрузил на страницу для того, чтобы продемонстрировать знакомым, какие негодяи есть у нас в стране.

Вот только Мончегорский суд доводам Кайгородова не поверил и назначил ему штраф по экстремистской статье: «Статья 20.3 ч.1 КоАП РФ. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета административного правонарушения».

К слову, весьма неоднозначно господин Кайгородов относится и к своей стране, и к ведущейся сегодня СВО. Правда, здесь свадебный фотограф и кандидат в депутаты Мончегорского горсовета действует куда осмотрительнее и высказывается исключительно иносказательно. Тем не менее, в комментариях на его странице всегда большое количество людей, которые называют патриотов «ватниками» и глумятся над проблемами, с которыми сталкивается Россия. Является ли такое поведение и предполагаемое финансирование евангелистов из блока НАТО звеньями одной цепи - предоставим разбираться правоохранительным органам.

Пока же вернёмся к проблеме с церковью евангелистов. Раньше на площадях, которые выкупили представители религиозной организации, располагался спортивный объект. Там был профилакторий треста «Кольстрой». Затем организация развалилась, профилакторий закрылся. А спустя некоторое время в здание заселили детскую спортивную школу олимпийского резерва с планами на дальнейшее расширение использования объекта в целях оздоровления жителей Мончегорска.

Иван Дудинский, тренер по боксу СШОР №1 г. Мончегорска: «Это же было бывшее здание треста «Кольстрой». Когда оно пустовало, то выделили там для спортивной школы место, было хорошо. И я, будучи тогда, был жив игорь Геннадьевич Ермаков, мы разговаривали по поводу того, чтобы там сделать спортивный комплекс, оздоровительный спортивный комплекс, центр спортивной подготовки города Мончегорска именно в том месте. Потому что место располагается полностью: территория парка, рядом озеро, зимой лыжня здоровья проходит. В этом здании есть гостиничный комплекс, пищеблок был, спортивные залы, плавательный бассейн. Всё для спорта».

Религиозная организация, которую в соцсетях мончегорцы называют не иначе как сектой, заняла большую часть помещений. По словам Ивана Дудинского, получилось так, что прихожане «Мончегорской церкви христиан веры евангельской» гордо заходят в бывший храм спорта через главный вход, в то время как спортсмены вынуждены пробираться козьими тропами и ютиться на задворках. В 2016 году из-за такого неоднозначного соседства в городе уже был скандал. Здание пытались вернуть обратно спортсменам, но ничего не вышло. Говорят, не смогли найти концов. Больше всего смущает людей то, что организация занимается реабилитацией людей с алкогольной и наркозависимостью. Таким гражданам, считают они, не место по соседству со спортшколой, где тренируются дети.

Иван Дудинский, тренер по боксу СШОР №1 г. Мончегорска: «Я знаю, что многие родители против, чтобы их дети находились рядом с этим заведением. Ну, и я лично, сам не хочу, чтобы спорт находился рядом с наркоманией и алкоголизмом».

Что интересно, использовать купленное здание в религиозных целях евангелисты не имеют права. Администрация Мончегорска не дала им разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства «Здания и сооружения культового назначения». По этому поводу в 2018 голу проводили общественные слушания. И общество явно дало понять, что проведение обрядов рядом со спортшколой видеть не желает: «Было объявлено голосование, результаты показали: что абсолютное большинство мончегорцев против того, чтобы администрация разрешила организации христиан веры евангельской ассоциации Кольских христианских церквей использовать здание бывшего мончебанка для проведения религиозной деятельности. Против проголосовали 247 человек, за - всего лишь 10».

А в 2019 году евангелисты обращались по этому поводу в суд, пытались оспорить решение, однако судья встал на сторону гражданской администрации и общественного мнения. Таким образом, проводить проповеди или совершать свои обряды «Церковь христиан веры евангельской» на Кирова, 10 права не имеет. Но это, похоже, ни прихожан, ни пасторов не останавливает. На странице евангелистов в соцсети «ВКонтакте» указано: «служение каждое воскресение в 11.00. И адрес: Кирова, 10».

Получается, евангелисты откровенно нарушают закон? Если так, то государство может спокойно инициировать принудительный выкуп помещения у собственника из-за его нецелевого использования. Но пятидесятники Мончегорска идут дальше и пытаются вмешиваться в образование детей. Одна из предполагаемых участниц церкви Анастасия Щепакина (её контакты указаны на страничке религиозной организации) является администратором ещё одной интересной группы: «Удобно дома. РКШ в Мончегорске», где мончегорцам предлагают забирать детей из школ и переводить в так называемый «класс семейного обучения». Сама Щепакина, судя по подписи в «ВК», планирует проводить там занятия с дошкольниками.

Обучать детей в классе будут по учебникам некой «Русской классической школы”» Как сообщают авторы этой системы, опирается она на методику педагогики XIX-XX веков, адаптированную к современности. Педагоги отмечают ряд опасностей, связанных с переводом ребёнка на такое обучение.

Валентина Ермоленко, директор лицея №1 г. Мончегорска: «Предполагается, что семейный класс будет открыт на базе «Мончегорской церкви христиан веры Евангельской». Отсутствие информации, отсутствие каких-либо сведений об этом семейном классе порождает очень много толков. Нужно быть крайне осторожным. С одной стороны, закон об образовании предполагает, что родители в праве выбрать очное или очно-заочное, или семейное образование. С другой стороны, по каким программам, по каким учебникам будет организован образовательный процесс? Содержание образования сегодня имеет очень важное значение. Потому что по итогам обучения в каждом классе дети должны пройти аттестацию промежуточную. Для того, чтобы их перевели в следующий класс. А если сегодня учебники и программы не соответствуют федеральной образовательной программе, каким образом будет организована промежуточная аттестация? Задумайтесь, пожалуйста, что будут изучать ваши дети? Второй вопрос, а кто учит наших детей? Педагоги образовательных учреждений школ города Мончегорска на сегодняшний день изучили всю нормативно-правовую базу образования, которая реализуется с первого сентября. Принцип доступности предполагает единообразие. В семейном классе, кто будет преподавать? Какое образование у педагогов? Когда педагоги проходили повышение квалификации? Чему они будут учить наших детей? Ещё немаловажный вопрос, как будет обеспечена безопасность детей? Как будет организовано медицинское обслуживание? Вопрос, как будет организовано питание, если дети определённое количество времени будут находиться в этом семейном классе?».

На все эти вопросы ответов нет. Зато, по словам Валентины Ермоленко, известно другое: семейный класс планируют открыть на базе «Мончегорской церкви христиан веры Евангельской». То есть, можно предположить, что и религиозные предпочтения у детей будут формироваться соответствующие. Можно ли назвать это планом по увеличению количества евангелистов в будущем, думайте сами.

Кстати, опыт работы с детьми, которых воспитывали в рамках евангелистской морали и педагогики у мончегорских учителей уже был. На тех же общественных слушаниях в 2018 году, где рассматривали возможность проведения религиозных собраний на Кирова, 10, выступала директор одной из школ. Послушайте, что она говорит: «Вера запрещала родителям указывать детям, прививать им общественные нормы. Руководствуясь исключительно христианской евангелистской моралью. К сожалению, оба ребёнка. Один ребёнок не закончил школу, второй фактически второгодник, но родители с молодых ногтей говорили, что мы не можем детям указывать, не можем их поучать. Они вырастут и всему научатся сами. Это реплика от педагога с многолетним стажем».

Неужели этот «передовой опыт» хотят перенести и на других мончегорских ребят? Кстати, как нас проконсультировал представитель православной церкви, участие неофициальных религиозных организаций в процессе образования детей невозможно по закону.

Отец Владимир, секретарь Мурманской митрополии: «Может ли нетрадиционное религиозное объединение каким-то образом принимать участие во внедрении программ обучения детей в школы, иные какие-то формы предлагать, свои проповеди, на государственном уровне - это невозможно. Это у нас регламентирует Конституция Российской Федерации».

И вся эта неразбериха в Мончегорске, напомним, началась с группы граждан, в которую входил в том числе и Антон Кайгородов. Человек, которого мончегорский суд признал виновным в экстремизме и который пытается избраться в Совет депутатов города. Официально Кайгородов сегодня к «Общине христиан веры евангельской города Мончегорска» отношения не имеет. Из состава учредителей он и несколько других человек вышли в 2021 году. Однако религиозные предпочтения этот человек не изменил. И здесь, в свете всех вышеописанных событий, можем предположить, что и мандат Кайгородову понадобился исключительно для решения проблем общины. Ведь сидя в депутатском кресле, куда проще лоббировать изменение вида использования здания на Кирова, 10 под религиозное учреждение, открывать семейные классы или просто отбиваться от тех жителей Мончегорска, которым претит такая бурная деятельность организации, которая к официальным религиям нашей страны никакого отношения не имеет.

Стоит отметить, что пока мы готовили этот материал, Антон Кайгородов подал апелляцию на решение Мончегорского суда в областную инстанцию и дело вернули на рассмотрение обратно в Мончегорск. Какое решение примет мончегорский суд во второй раз – фантазировать не будеи. Однако в это же время вскрылась и другая любопытная деталь: в истории не обошлось и без бывшего мэра Староверова. О нём мы уже рассказывали в наших специальных репортажах «Баба Яга - против». Здание на Кирова 10 представителям евангелистов продавали именно при нём. Жители Мончегорска были с этим решением не согласны, ходили к Староверову на поклон. Но тот никаких действий предпринять не пожелал. Интересно почему? Может, уже тогда представители общины христиан веры евангельской имели влияние на власть города? На эти предположения наводит тот факт, что Староверов своих приятельских отношений с учредителем этой общины Антоном Кайгородовым сегодня не скрывает. После того как Кайгородова осудили за экстремизм, он даже поддержку ему на страничке высказал.

Вот такой получается интересный дуэт: мэр, уволенный за коррупционное нарушение, и пятидесятник, размещающий на своей страничке видео с Гитлером.