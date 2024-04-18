СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Териберка - жемчужина (Севера) беззакония

Териберка давно стала местом паломничества туристов в Мурманской области. Ежегодно и зимой, и летом туда приезжают как гости со всей территории России, так и иностранцы. Туристический поток огромный. А за ним в Териберку идёт и бизнес. Появляются рестораны, кафе и гостиницы. Однако не все предприниматели действуют в рамках закона. Есть и те, кто решает работать по правилам дикого времени, вредят местной природе и подвергают здоровье и жизни гостей опасности.

Мы уже рассказывали про отель «Кедар Грасс». Он расположен в очень удобном месте. Проехать мимо не получится. Рядом проходит дорога, ведущая в одну из частей Териберки - село Лодейное. Появился отель там не так давно. Это трёхэтажное здание. Но не верьте своим глазам, согласно разрешению на строительство, выданное компании-владельцу «Астра Трейд», этаж здесь один.

Как же так вышло? А очень просто: открыли отель на основе давно существующего двухэтажного дома. Он стоял там ещё со времён Советского Союза, а в 90-х прошлого века был законсервирован как пришедший в негодность. Согласно полученному разрешению на строительство, компания «Астра-Трейд» должна была старое ветхое здание снести и на его месте строить новое. Но, похоже, решила сэкономить.

Владимир Смирнов, юрист: «Несмотря на то, что документально было установлено, что якобы оно было разрушено, на самом деле это здание никогда не прекращало своё существование. Это здание было двухэтажным. Соответственно, на его основе было построено, точнее не построено, а реконструировано это здание, и оно превратилось в трёхэтажное. Потом был достроен ресторан, достроена надстройка ещё и поднят подвал, если не ошибаюсь».

Действительно ли это так, или на «Астра-Трейд» наговаривают и компания, как она заявляла ранее в судах, действительно снесла старое здание.

- А это - новостройка? - мы спросили у местных жителей. Кому как не им знать, что же было на этом месте раньше.

- Вот, где сам «Кедр» находится, там раньше был дом. Да, Дом моряков был.

- То есть, его просто отремонтировали, да?

- Да, да. Оно отремонтированное и достроенное. Они стояли раньше, просто их отремонтировали. Отремонтировали, да, и всё.

Местные подтверждают, что здание всё-таки не новое. Коммерсанты взяли старый законсервированный дом, недолго думая надстроили туда третий этаж, обшив всё это сайдингом. Но по документам заявили, что здание вновь построенное. И это серьёзное нарушение закона. Такой самострой может угрожать безопасности постояльцев. Неизвестно, в каком состоянии находятся несущие конструкции старого здания и выдержат ли они вес вновь построенного третьего этажа. Никто это просто не проверял.

Следовательно, и получить разрешение на ввод в эксплуатацию такого отеля руководство компании «Астра Трейд» не могло. Без разрешения нельзя работать. Но в 2020 году «Кедар Грасс», наплевав на закон, открыл двери и начал принимать гостей.

Владимир Смирнов, юрист: «Угроза всегда потенциальная. Что такое разрешение на ввод здания в эксплуатацию? Это акт государственного органа или органа местной администрации, которая заключается в том, что построенный объект капитального строительства соответствует проектной документации и разрешению на строительство. Соответственно он может эксплуатироваться в соответствии со своим назначением, которое изначально вкладывалось. Если этого разрешения на ввод в эксплуатацию нет, то это означает, что никто не проверял, соответствует ли объект всем необходимым требованиям в области капитального строительства, то есть, соответствует ли Градостроительному кодексу, необходимым санитарным требованиям, экологическим и так далее, противопожарным».

Суды по этому вопросу идут уже довольно долго. И на одном из последних заседаний под давлением фактов компания «Астра Трейд» показания изменила и признала, что отель «Кедар Грасс» действительно не новостройка. По закону, чтобы всё исправить, отель необходимо снести и построить заново. Но нет. Пока шли суды, «Астра Трейд» тихо запросило новое разрешение на строительство и его получило. Уже на три этажа.

Владимир Смирнов, юрист: «По сути, ты говоришь, что у меня есть земля и я хочу построить. Тебе выдают разрешение на строительство. Но если оно у тебя есть это здание, на самом деле уже, это незаконно со стороны лица, в первую очередь, которое обращается. Вопрос о том, насколько оно вводит в заблуждение тот орган власти, который выдаёт разрешение, он уже остаётся на совести лица, которое претендует и на добросовестности чиновника, который выдаёт данное разрешение».

Получается, бизнесмены ещё и местную власть ввели в заблуждение, воспользовавшись мораторием на проверки бизнеса. Фактически, сейчас чиновники могут проверять предпринимателей только с разрешения контролирующего органа. А что же Кольская прокуратура? Туда, насколько нам известно, тоже были написаны жалобы на незаконную деятельность отеля.

Владимир Смирнов, юрист: «Идёт проверка. Время заканчивается, времени для того, чтобы прийти к определённым выводам, недостаточно, выносится промежуточное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Дальше сообщается о том, что будет обращение в прокуратуру для того, чтобы предоставили новый срок. Собственно, до настоящего времени, насколько мы понимаем, идут проверочные мероприятия».

Пока прокуратура Кольского района бездействует, руководство отеля продолжает расселять гостей в здание, которое может представлять опасность. Ведь разрешения на эксплуатацию нет до сих пор. Более того, владения «Кедар Грасса» расширяются. Например, по соседству с основным корпусом появился ресторан. Несмотря на то, что фактически он часть отеля, юридически расположено помещение общепита на земле, которая бизнесу не принадлежит. Это территория Росимущества. Что и было в своё время подтверждено в суде. То есть, существование этой постройки тоже незаконно. Ресторан должны были снести. Но, тем не менее, он продолжает функционировать.

И снова прокуратура Кольского района для того, чтобы прекратить самозахват земли и вернуть деятельность бизнеса в рамки закона, ничего не предпринимает.

Как и в случае с двумя домиками-коттеджами. Они расположены на сопках через дорогу от главного здания «Кедар Грасса». Здесь можно отдохнуть вдвоём две ночи за 40 тысяч рублей. Вот только ночи эти могут закончиться очень грустно. Здания построены прямо под линиями электропередачи. Это тоже запрещено законом. И запрет имеет практический смысл. Если высоковольтный провод оборвётся и упадёт на постройку, гостям не поздоровится. И вероятность такого исхода в Териберке с её постоянными сильными ветрами далеко не нулевая.

Жалобы по этому поводу уже были. Состоялось даже заседания суда, на котором установили, что соседство с ЛЭП действительно несёт для постояльцев угрозу, а значит, коттеджи необходимо снести. Вот только суд заседал ещё в прошлом году, а в конце марта этого года места в коттеджах продолжали предлагать как россиянам, так и иностранным гостям, которые едут ловить северное сияние в Териберке. О том, что здания готовятся снести, речи нет. И снова прокуратура Кольского района противоречий не увидела.

Такое подозрительно мягкое отношение к нарушителям развязывает им руки. И руководство отеля обнаглело до того, что зимой начало самотёком в залив спускать канализацию

- Канализация идёт прямо в море. Прямо с «Кедар Грасса». Очистные, вонь ужасная. Вода чёрная.

Здесь контролирующим органам пришлось отреагировать. Жалоб на невыносимую вонь было так много, что на место прибыла проверка, зафиксировала нарушение и заявила о необходимости его устранить. Сейчас вонючий ручеек пропал. Но проблема осталась. Канализация из септика, как нам сообщили, продолжает течь в море. Но теперь под землёй.

Максим Безбоков, представитель компании, укрепляющей причал в Териберке: «Впоследствии все эти вопросы подтвердились, что они на самом деле сбрасывали нечистоты прямо в Баренцево море. Приезжал Росприроднадзор, который подтвердил данный факт. Было, видимо, вынесено постановление, установлен второй септик. Но после чего в тёмное время суток была проложена очередная труба большей дальности, которая всё равно выходит непосредственно в Баренцево море».

Предполагаем, что раз уж главное здание «Кедар Грасса» к центральной канализации села не подключено, такие проблемы есть и у остальных. Особенно интересно, куда сливают нечистоты коттеджи, стоящие на сопках под ЛЭП. Прямо в землю? Полагаем, проверить это должны контролирующие органы во главе с той самой прокуратурой Кольского района. Но они, как мы и говорили, пока проблему предпочитают не замечать.

Между тем, руководители «Кедар Грасса» распоясались настолько, что начали чинить препоны своим соседям, которые пытаются отремонтировать причал, расположенный неподалёку от главного здания отеля.

Максим Безбоков, представитель компании, укрепляющей причал в Териберке: «Наша компания занимается популяризацией туризма в Северо-Западном регионе. Непосредственно в посёлке Териберка мы выполняем работы по улучшению данного языка причала, так как он находится несколько в аварийном состоянии. К сожалению, соседи с нашей территорией, которая сейчас находится у нас в аренде, всячески пытаются нам препятствовать».

Как утверждает предприниматель, сначала подъезд к причалу заблокировали бетонными блоками, а потом ещё и экскаватор там припарковали. Ко всему беспокойные соседи оперативно успели раскопать одну из стенок ремонтируемого объекта, которую до этого рабочие долгое время укрепляли кусками скальной породы.

Максим Безбоков, представитель компании, укрепляющей причал в Териберке: «На сегодняшний день на заезде на данную территорию стоит экскаватор, который препятствует проезду. По правой части причала полностью откопаны камни, которые мы буквально недавно уложили, создавали укрепления для данного причала. Ну, и также вынесены камни повыше, чтобы не было возможности проехать нашей технике».

Скорее всего, дело в том, что причал по соседству - больно уж лакомый кусок. Особенно в связи с растущим спросом на морские прогулки. Не исключено, что руководители «Кедар Грасса» хотят заполучить объект себе, а потому всеми силами стараются выжить оттуда новичков. Что будет, если это у них всё же получится, страшно представить. Ведь учитывая то, как предприниматели ведут дела сегодня, сколько нарушений у них есть, предполагаем, и в море вывозить гостей они будут, откровенно говоря, пренебрегая правилами безопасности.

Ситуация тревожная. Ведь, получается, что в главной туристической достопримечательности Мурманской области - селе Териберке - сегодня работает бизнес, который в нормальных условиях работать не может в принципе. Главное здание - самострой, который эксплуатируется без необходимого для этого разрешения. В каком состоянии оно находится - неизвестно, так как ни соответствующих проверок, ни экспертиз оно не проходило. Часть коттеджей построено с нарушениями и, расселяя там гостей, предприниматель подвергает опасности их жизни. Ресторан отеля вообще находится на незаконно занятой земле. А септик рядом сливает канализацию в воду, нанося непоправимый вред экосистеме акватории Баренцева моря. При этом местная администрация зафиксировать безобразие и прекратить нарушение закона без санкций прокуратуры Кольского района не может. А прокурор Алексей Гусаров будто специально тянет время и не обращает внимание на очевидные нарушения закона. А может, он закрывает глаза на нарушения, потому что тоже любит отдохнуть в этом отеле?

Получается, сегодня в Териберке можно всё? Захватывай землю, строй что хочешь и как хочешь, разрушай экологию, делай деньги так, как вздумается, и никто тебе ни слова не скажет. А кто ответит, если от такого дикого бизнеса пострадают люди? Хотя в данной конкретной ситуации вернее будет говорить не «если», а «когда».