СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Вопреки здравому смыслу, или Кому закон не писан?

Невозвратные кредиты, офшорные кампании, фирма – иностранный агент, через которую отмывались деньги, криминальные лидеры, угрозы… И миллионы, заработанные на рыбных квотах. Всё это есть в истории, которую мы расскажем прямо сейчас, в истории колхоза «Северная звезда» и её руководителя Константина Смирнова.

Но что делать, когда преступные схемы раскрыты, когда правосудие, кажется, неизбежным, но на сцену выходит человек в погонах - прокурор, который отказывается от обвинения? Что делать, когда тот, кто призван обеспечивать верховенство закона, укрепление законности, потакает обвиняемым буквально повторяя их слова? Что делать, если даже прокурору закон не писан?

Первомайский районный суд Мурманска. Очередное заседание по делу о мошенничестве, на скамье подсудимых руководитель колхоза «Северная звезда» Константин Смирнов и внешний управляющий Сергей Иванов.

По классике жанра всё должно быть так: обвиняемые пытаются выйти сухими из воды, прокуроры пытаются запросить как можно более жёсткое наказание, чтобы другим неповадно было, чтобы закон уважали, а нарушить его боялись, судья всесторонне изучает дело, а уже после выносит приговор. Это по классике. А вот в реалиях… Обвиняемые, конечно, говорят, что они и белые, и невиновные, и вообще ни при чём, прокурор – и не какой-нибудь, а заместитель прокурора Мурманской области, буквально вторит обвиняемому, зачитывая свой отказ от обвинений. Может быть, слова и первому и второму выступающим писал один и тот же человек? А судья? Судья просто в шоке, как и потерпевшие по делу.

Если резюмировать слова заместителя прокурора Мурманской области Резниченко, то выходит следующее: в действиях директора «Северной звезды» Смирнова он «события преступления не видит», поэтому от обвинения отказывается. А тут возникает другой вопрос? Знает ли прокурор Резниченко в принципе, от чего отказываться? Когда он успел и успел ли изучить дело, в котором десятки томов? Сколько времени ему понадобилось на прочтение доказательной базы, которая собиралась несколько лет полицейскими и следователями? А это, кстати, 67 томов дела! И, в конце концов, возникает другой вопрос, что он за птица высокого полёта, заместитель прокурора области делает на заседании суда по делу, к которому не имел отношение раньше? Районные прокуроры от обвинения не отказывались. В сложившейся ситуации даже опытные юристы видят нонсенс.

По сути, Резниченко признал несостоятельной всю правоохранительную систему, которая годами собирала доказательства по делу Смирнова. Но знают ли об этом прокурор области, генеральный прокурор Чайка?

Адвокат Валерий Стадник в действиях прокурора Сергея Резниченко увидел возможное нарушение закона. В следственный комитет, генеральную прокуратуру, прокуратуру региона и ФСБ он направил сообщение о совершении преступлении, где подробно описал действия прокурора. И даже больше – с этим сообщением о преступлении Валерий Стадник поедет на личный приём к генпрокурору Юрию Чайке и председателю следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину.

До начала прений сторон, слово взял подсудимый Иванов С.В., указывая на обстоятельства принятия «Великим Гонконгским Судом» искового заявления, в период 2017 года. Текст отказа заместителя прокурора области от обвинения по своему содержанию являлся прямым продолжением озвученной позиции подсудимого Иванова С.В.

Так, заместителем прокурора Резниченко С.В. в основу своего решения по отказу от поддержания обвинения, положены обстоятельства, не исследованные в судебном заседании, в том числе, обстоятельства наличия исков в суде Гонконга и не являющиеся предметом доказывания по данному уголовному делу. Данное обстоятельство вызывает крайнее удивление у всех участников процесса, как недопустимое вообще. Тем более, что позиция прокурора совпала полностью с позицией защиты.

Что побудило Резниченко принять решение, чтобы прийти в суд с отказом, откуда он вообще взялся на процессе, к которому раннее не имел никакого отношения, пока остаётся загадкой. После его выступления судья взяла паузу на 2 недели. На новом заседании Валерий Стадник заявил отвод прокурора по основаниям, указанным в заявлении о совершении преступления.

Суд отказал в отводе, несмотря на очевидность приведенных доводов, и принял отказ от обвинения прокурора. Уголовное дело закрыто, преследование прекращено. А дальше больше – теперь Смирнов и его адвокаты будут требовать возмещения причинённого якобы без вины обвиненным в нанесении ущерба. Человеку, мошеннические действия которого могли быть установлены приговором суда, теперь будут возмещены расходы и вред из бюджета. И это не по оправдательному приговору, а по решению обвинителя.

Вернемся к личности самого Смирнова и истории колхоза «Северная звезда». В былые времена слава колхоза гремела, добыча рыбы велась ударно, колхозники жили в достатке. Сейчас же все, что осталось у предприятия – фактически два сотрудника: Смирнов и его супруга и куча утонувшего и сгнившего металлолома. Это бывшие корабли, добывавшие когда-то рыбу, бывшие колхозники, чьими руками «Северная звезда» завоёвывала славу на всю страну.

Сегодня суда не идут в море, рыбаки не ловят рыбу, а Смирнов всё равно получает деньги. Как? Квоты! Полученные ещё несколько лет назад, когда на балансе у «Северной звезды», еще было несколько судов. Квоты – бизнес выгодный. Знаменитый своей историей колхоз их получает, менее знаменитые компании их осваивают. Чистая прибыль и никаких усилий. В следующем году квоты снова будут распределять. Вряд ли их может получить Смирнов, находясь под уголовным преследованием. Большие деньги могут в буквальном смысле уплыть. Это ли не повод всеми силами и любыми возможностями пытаться соскочить с дела?

Директор колхоза «Северная звезда» уже знаком журналистам и нашим телезрителям. Но ни бравыми отчётами, ни достижениями в расцвете колхоза, как в былые времена, а его упадком и отчаянным жалобам колхозников о том, что их выкинули на обочину жизни. «Слезы обворованной Белокаменки», так назывался специальный репортаж телеканала «Арктик-ТВ» 2013 года, изобличающий Смирнова и показавший, к чему привело его желание разбогатеть.

В 2002 году председателем колхоза «Северная звезда» его участники выбрали Константина Смирнова. Говорят, поверили молодому и энергичному, подумали, что он поднимет колхоз на былые вершины. И это стало началом конца.

Константин Смирнов, быстро вникнув в суть дела, видимо, решил: зачем вкалывать на колхоз, вытаскивать его из долговой кабалы? Вот – богатство, протяни руку и сотни миллионов у тебя в кармане. Видимо, тогда у Смирнова родился хитроумный план, как стать единоличным владельцем «Северной звезды» - перевоплотиться из колхозника в помещики, а трудовой коллектив пустить по миру с протянутой рукой.

А ведь именно колхозники, вписанные в реестр членов кооператива, по уставу должны быть подлинными владельцами «Северной звезды». Именно колхозники должны принимать ключевые экономические и финансовые решения на общем собрании в рамках наблюдательного совета и правления колхоза. Что же получилось на самом деле?

Рядовые колхозники мешали Смирнову провернуть все его хитроумные схемы с переуступкой долгов и намеренным банкротством. Труженики-рыбаки, которые привыкли честно работать, мешали Смирнову стать полновластным хозяином «Северной звезды». И он просто начал избавляться от них, как от ненужного балласта. В одночасье из колхоза вылетели 57 человек. Есть информация, что к особо несговорчивым, пытавшимся отстаивать свои права, применялись специальные методы.

Говорить об этих угрозах некоторые бывшие колхозники боятся и сегодня. Всё дело в связях Смирнова с криминальным миром, как говорят люди. А некоторые открыто называют имена тех, кто держал их в страхе.

Алексей Гулим и Паленый уже давно отправились в мир иной – криминальные разборки закончились громкими убийствами. Но раньше лидеры организованной преступности из Североморска, наводящие ужас своим кровавым беспределом на всю Мурманскую область, говорят, были частыми гостями в Белокаменке.

Смирнов предал колхозников, предал и сам колхоз. Он разработал схемы, которые привели к тому, что в 2009 году «Северная звезда» была объявлена банкротом. Кто-то спросит, зачем Константин Смирнов всё это делал, где логика? Ответ очевиден: Смирнов понимал, что в условиях банкротства предприятия подлинной властью над колхозом обладает тот, кому «Северная звезда» должна больше всего. Такой компанией-кредитором была панамская фирма «Алесунд». Колхоз был должен «Алесунду» 174 миллиона рублей – огромные деньги. Вот только, где связь между колхозом в Мурманской области и панамской кампанией?

Сегодня уже в суде исследованы обстоятельства, которые доказывают, что компанией «Алесунд» управлял всё тот же Смирнов. В своём сообщении о преступлении представителя прокуратуры адвокат Валерий Стадник указывает: «В ходе расследования настоящего уголовного дела установлено, что именно Смирнов К.В. являлся лицом управляющим капиталами панамской компанией «Алесунд» - фшорная компания, предназначенная для проведения финансовых операций на территории иностранного государства, для невозврата валютной выручки колхоза, для совершения обмана контрагентов на территории РФ, а так же, возможно, и с иными целями, подпадающими под незаконные (финансирование иностранных служб, финансирование экстремисткой деятельности, и иное). В судебном заседании, подсудимый Смирнов К.В. наличие у него распорядительных полномочий подтвердил!!!»

Нам известно, как именно Смирнов стал официальным распорядителем «Алесунда». 21 января 2010 года был составлен договор, по которому Смирнов якобы предоставлял «Алесунду» беспроцентный заем в размере 4 млн долларов США. Заметьте – наличными. Внешне, по бумагам все выглядело вполне пристойно. «Алесунд» якобы брал в долг у Смирнова и обещал возвратить эти 4 млн долларов через месяц – то есть в 22 февраля 2010 года. Сделка по передаче денег, со слов Смирнова, проходила в Лондоне. И как было прогнозируемо, долг Константину Смирнову «Алесунд» не возвратил.

Так колхоз «Северная звезда» оказался в должниках у своего же председателя. Заметьте, дело о переуступке долга рассматривал Третейский суд. И по нашим данным, руководит им гражданская жена Иванова – второго обвиняемого в деле «Северной звезды». Создаётся впечатление, что у Смирнова буквально все схвачено! Были связи в криминальном мире, есть люди в Третейском суде. Даже прокурор, создается такое впечатление, что буквально идёт у него на поводу!

Чтобы проверить этот факт, главный редактор телеканала «Арктик-ТВ» Анастасия Карева подготовила и направила журналистский запрос прокурору Мурманской области Василию Щербакову и генеральному прокурору Юрию Чайке с требованием разобраться в ситуации, проверить, не носят ли действия Резниченко преступный характер и не имеет ли место сговор с обвиняемыми. В частности, Анастасия Карева, которая стала одной из семи журналистов страны, отмеченных грамотой генерального прокурора Чайки «За существенную помощь в укреплении законности и развитии системы прокуратуры», обратила внимание руководителя надзорного органа на то, что отказ Резниченко от обвинения уже стал поводом для ряда публикаций в средствах массовой информации и наносит ущерб репутации прокуратуры - органа, стоящего на охране законности. Более того, в обращении указано, что по подобному сценарию в Мурманской области разваливается уже не первое дело. А это может наводить на неутешительные мысли о том, что даже отдельным про