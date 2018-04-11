СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Запоздалая реакция театральной общественности на реконструкцию Театрально бульвара

Театральный бульвар в центре Мурманска – место самобытное, олицетворяющее историю города. Если быть точнее, её часть, когда областной центр стремительно развивался, когда массово строились жилые кварталы, театры, клубы, места отдыха. С уютной аллеи открывается прекрасный вид, с одной стороны на колонны драматического театра, с другой на порт и сопки, опоясывающие западный берег залива. Летом на скамейках небольшого парка, спрятанных среди кустов пышной сирени, местные жители играют в шахматы, а гулять здесь, по словам завсегдатаев, приятно в любое время года.

Но каким бы хорошим не был Театральный бульвар, назвать его современным невозможно и, как многие общественные места отдыха, созданные ещё в прошлом веке, он нуждается в реконструкции. Обновление должны начать уже в этом году, вот только спокойным этот процесс назвать сложно, против разработанного дизайн-проекта выступило театральное сообщество.

В специальном репортаже на телеканале «Арктик-ТВ» журналисты попробуют разобраться, так ли конструктивны претензии внезапно проявившихся активистов?!

18 марта вместе с выборами Президента Российской Федерации горожане голосовали и за проекты благоустройства городских общественных территорий. После подведения итогов одним из проектов-лидеров стал проект по Театральному бульвару. Именно он совсем скоро обновится и станет более привлекательным для отдыхающих. Реконструкцию сквера поддержало большинство мурманчан. Жители столицы Заполярья ещё в начале года во время анкетирования вносили свои предложения по будущему облику бульвара.

Мы провели интернет-опрос, в нём также более 60 процентов опрошенных, высказались за представленную идею обновления бульвара. Внешний вид сквера оценили и почётные жители города. Бывший мэр Мурманска Владимир Горячкин, который 80-х годах прошлого века занимался реконструкцией этого исторического сквера, посчитал, что уникальное место заслуживает такого преображения. И это будет достойный подарок мурманчанам.

Для самого Владимира Горячкина этот сквер – уже давно любимое место. Сюда он приходит с самыми близкими людьми, чтобы погулять, помечтать, вспомнить былые годы. Вспоминать, например, как увидел в Саратове яркие фонари, которые запали в сердце, как хотелось, чтобы так же светло и красиво от них было в родном Мурманске, как договаривался с местными властями о доставке вагона с фонарями из поволжского города на Кольский полуостров, как всё это удалось реализовать. Сегодня Владимир Горячкин так же горячо болеет за то, чтобы удалось реализовать и новый проект, который даст Театральному бульвару новую жизнь. А возможности для этого у города есть.

Впрочем, время для замечаний и обсуждений было, когда предложения только собирали, когда отбирали те, которые получили наибольшую поддержку граждан, когда оформляли дизайн-проекты и даже, когда открывали выставку, посвященную проекту «Комфортная городская среда». Но на всех подготовительных этапах никто не высказывался против обновления зелёной зоны. Зато после того, как подвели итоги голосования, инициативная группа вдруг выразила сомнения по поводу профессионализма и уровня образования авторов и разработчиков проекта. Но ради справедливости отметим, что его главным архитектором стал опытный специалист Александр Якимчук, им были спроектировано множество объектов: Рябиновая аллея, Сквер пограничников, Детский городок на Семёновском озере. Сейчас архитектор находится в некотором недоумении от происходящей шумихи вокруг его работы.

Все, кто работал над проектом, с изумлением узнали, что инициативная группа считает, что проект никак не соотносится ни с окружающей архитектурой, ни с самим областным театром. А ведь разработчиками была проведена огромная работа, чтобы сделать Театральный бульвар поистине театральным.

- Мы свою работу делали согласно условиям заказчика, изучили историческую справку по Театральному бульвару, с какой даты он приобрёл такое название. А это 1963 год, - напомнил Елена Цуркан, главный архитектор г.Мурманска (1992–2003 гг.), директор по проектированию «Экостройпроект». - А на сегодня вы видите, как меняются скверы. Сегодня и методы и материалы другие. И мы увязали проект с театром, который стоит напротив.

Проектом предусмотрены и наружное освещение, и видеонаблюдение, и ливневая канализация. Проведена большая инженерная работа. Поэтому считать проект сырым, нет никаких обоснований. А для того, чтобы с ним ознакомиться, было много времени. Так, например, внимательно все задумки изучил Максим Белов, депутат Мурманской областной Думы. Ни в театральных зарисовках, ни в скамейках, которые планируют установить в сквере, он не видит ничего негативного, и удивляется, что претензии по поводу проекта появились на столь позднем этапе.

- У меня возникает логичный вопрос, когда объявлялись конкурсы этих работ, почему театральное сообщество не объединилось с профессиональными урбанистами - архитекторами и не дали своё видение картины, как бы они хотели видеть Театральный бульвар, - резонно отмечает Максим Белов, депутат Мурманской областной Думы. - У нас, как всегда, большая очередь критиковать, чуть поменьше - предлагать, а участвовать - практически никого нет.

Для Максима Белова судьба центрального парка небезразлична, все своё детство он провёл в нём, а его бабушка и дедушка до сих пор живут в доме на Театральном бульваре. Свои истории с этим местом связаны у многих мурманчан, которые в день голосования пришли на участки и отдали предпочтение именно этому проекту. В рейтинговом голосовании приняли участие 66841 человек. За проект обновления Театрального бульвара в ходе голосования высказался 48251 мурманчанин.

- Голосование прошло? Прошло. И большинство сделало выбор. Отказаться от этого варианта сейчас, значит, наплевать на демократический принцип, - считает Максим Белов, депутат Мурманской областной Думы. - Концепция уже понравилась большей части голосующих, поэтому менять концепцию не нужно.

Максим Белов тоже проголосовал за эту концепцию, он очень бы удивился, если бы её потом поменяли на другую. Депутат отметил большой интерес среди горожан к выбору приоритетных проектов, активность во время голосования и всей предварительной работы. Да и критика тоже важна, говорит народный избранник, ведь в споре рождается истина. Только всему должен быть свой час, претензии и пожелания должны поступать тоже вовремя, а уже не постфактум. Тогда это и называется не критиканство, а конструктивный диалог.