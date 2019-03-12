«Спецназ и котики» - удивительный памятный календарь

Международной женский день прошёл, но это не значит, что можно перестать удивлять и заботиться о прекрасной половине человечества. Так решили и сотрудники Росгвардии, которые совместно с одним из фотографов выпустили календарь «Спецназ и котики».

На страницах издания разместили двенадцать уникальных фотографий бойцов первого отряда специального назначения внутренних войск «Витязь» в полной боевой экипировке. Вместе с силовиками на снимках позируют коты и котята. Календарь выпущен ограниченным печатаным тиражом – всего сто экземпляров и доступен для скачивания в Интернете. «Нет ничего милее котиков и ничего брутальнее бойцов спецназа в тяжёлом обмундировании и с самым современным оружием в руках. Но есть то, что объединяет эти две противоположные категории: и от одних, и от других женщины «без ума», - так прокомментировали творческий проект в Росгвардии.