Спецназ оказывает оперативную доврачебную помощь человеку с переохлаждением

В горном массиве Хибин бойцы ОМОН «Медведь» Росгвардии провели тренировку по оказанию доврачебной помощи пострадавшим при сходе лавины с последующей эвакуацией из труднодоступной местности.

По легенде учений, после схода снежной массы условный пострадавший получил травмы, из-за которых не мог самостоятельно передвигаться.

Главной задачей спецназа стало оперативное оказание доврачебной помощи человеку с переохлаждением, травмой конечностей и вероятной асфиксией. Росгвардейцы действовали в связке со штатными медиками отряда, используя современные кровоостанавливающие средства и шины для иммобилизации.

Особенностью занятий стала отработка эвакуации на снегоходах.

Тренировки в Хибинах - важный этап подготовки личного состава ОМОН «Медведь» Росгвардии к несению службы в условиях Крайнего Севера. Подобные учения позволяют сохранять высокую степень готовности к реагированию на любые угрозы, от возможных диверсий до природных катастроф.