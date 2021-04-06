Спецназ тренируется в Арктике

Спецназ по долгу службы должен работать в самых разных условиях, в том числе и в Заполярье. В морском порту Дудинка Красноярского края под наблюдением директор Росгвардии Виктора Золотова состоялись учения спецподразделений.

Дудинка, как и Мурманск, находится за полярным кругом, именно здесь состоялись учения подразделений спецназначения Росгвардии.

В компетенции ведомства входит обеспечение безопасности объектов атомной энергетики, к которым относятся и суда «Атомфлота». По легенде учений, преступники проникли на борт контейнеровоза, перевозившего взрывчатые вещества, и взяли в заложники часть команды.

В штурме судна приняли участие сотрудники центра спецназа «Витязь», СОБРа «Рысь», подразделения полицейского и войскового спецназа из Сибири и Чечни. Дроны, вертолёты, снегоходы и современное оружие – спецназовцам доступен самый большой арсенал техники и спецсредств.

Заложники были освобождены, а террористы нейтрализованы. Командующий учениями высоко оценил подготовку, профессиональную и слаженную работу подразделений спецназначения.