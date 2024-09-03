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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.09.24 19:30

Спецпроект для нашего северного региона – «Норвежская выставка» - масштабируется

С 4 по 8 сентября включительно одновременно в Мурманске, Североморске, Мурмашах и Коле стартует распродажа верхней одежды: норвежских, канадских и европейских брендов. Только пять дней у покупателей есть возможность на то, чтобы, приобрести коллекции, доставленные из закрывшихся в Санкт-Петербурге магазинов.

«Норвежская выставка» ещё только готовится к открытию, но нашей съёмочной группе удалось взять интервью у организаторов и узнать о факторах, которые влияют на распродажу, о коллекциях и, конечно же, о впечатляющих скидках. Ведь не для кого не секрет, что норвежские бренды всегда нравилась россиянам благодаря своему качеству и дизайну. Однако из-за прекращения поставок ассортимент таких вещей стремительно сужается, а спрос, напротив, растёт. Как удалось компании «Орсо Групп» выйти из положения и представить в Заполярье импортную одежду?

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «Для начала нужно понимать, откуда товар и почему такие скидки. С 2022 года Евросоюз пытается наказать Россию санкциями, но как говорится: ещё посмотрим, как они без нас. Получается так, что они сами себя наказали, принудив свои компании покинуть российский рынок, закрыв товарооборот с Россией. И у этих же компаний не получается сейчас вывезти остатки ассортимента. В данной ситуации мы можем воспользоваться этим в свою пользу и приобрести их продукцию со скидкой до 70%».

На выставке-продаже представлен широкий ассортимент верхней одежды. От пуховиков и дублёнок, выдерживающих температуры до минус 50 градусов, до стильных осенних курток из натуральной кожи. Покупателей порадует не только разнообразный модельный ряд, но и широкий - до 72-го размерный ряд.

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Норвежская парка «Аляска» от компании бренда «Бьерн Ларсен». В ней используется высокотехнологичные материалы, например, такие, как мембрана 10 на 10 тысяч. Она не промокает, не продувается. А самое главное, дышит. Внутри все «Аляски» идут полностью на климат-контроле, вам будет в ней в помещении нежарко, а на улице – нехолодно. Они выдерживают температуру до минус 45-50 градусов. В данной модели наполнитель идёт биопух дюпонт-сароны. Его можно стирать в машинке на деликатном режиме при 30-40 градусов. У нас есть модели с наполнителем на верблюжьей шерсти и натуральном гагачьем пух-перо. По окантовке капюшона идёт мех северного енота».

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Она красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба. Тёплые, красивые, удобные и очень всё хорошо».

Надежда, покупатель: «Очень актуальные предложения, так как погода меняется, начались ветра. Я думаю, что будет очень здорово, если будут люди одеты в тёплые вещи, меньше будут болеть. Говорю, как медик».

Только пять дней - с 4 по 8 сентября включительно - с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными  скидками до 70% будет представлена в четырёх городах - в Мурманске по адресу: проспект Ленина, 47 (1-й этаж, бывшее помещение «Сбербанка», сразу за остановкой общественного транспорта) и в Североморске на улице Советская, 29 (напротив торгового центра «Лев»). В Мурмашах по адресу: улица Советская, 11. И в Коле - на Советском проспекте, 26а (торговый центр «Советский». Ориентир - воздушные шары).

 

 

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