Спецпроект, который покорил многие сердца северян, вновь распахнёт свои двери в городе атомщиков

В Полярные Зори приехала «Нордическая выставка» от компании «Союз Импортёров» с новыми предложениями, новыми коллекциями зимней и демисезонной одежды и будет работать с 9 по 13 августа включительно.

Организаторы «Нордической выставки» обновили ассортимент. Компания «Союз импортёров» специализируется на «Алясках», пуховиках, кожаных куртках и дубленках. За счёт большого объёма продаж по всей стране цены на вещи сохраняются оптовыми, приобрести их можно с выгодой до 70%. Производители внимательно следят за всеми мировыми трендами и своевременно отражают их в своих коллекциях.

Дарина Аскерова, менеджер «Нордической выставки»: «На выставке представлено более 100 моделей на демисезон и зиму для всей семьи. размерный ряд у нас от 40-го до 76-го. Сейчас у покупателей есть уникальная возможность приобрести качественную европейскую одежду по ценам в два, а то и три раза ниже цен, которые были представлены в магазинах».

Самое время подобрать для себя уникальную модель, которая произведена в Канаде или Финляндии, Скандинавии и других европейских странах, воспользоваться уникальным предложением в группе соцсети «ВКонтакте» «Орсо групп Мурманск» - Нордическая выставка и получить ещё большую скидку за подписку.

Елена Володина, покупатель: «Увидела рекламу, пришла, подобрала себе пальто с соболем. Такое очень лёгкое, на пуху. Оно мне очень нравится, цена адекватная. Очень люблю, в принципе, европейскую моду и сейчас, наверное, с этим сейчас будут трудности, поэтому была рада, что приехала выставка».

Дублёнки, кожаные куртки и скандинавская норка по оптовым ценам ждут вас в городе Полярные Зори по адресу: ул. Строителей, 2а (здание бывшего магазина «МАГНИТ», ориентир - воздушные шары). Выставка-продажа работает с 9 по 13 августа - с 10.00 до 20.00.

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