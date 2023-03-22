Спецпроект «Нордическая выставка» готовит жителей Оленегорска и Ковдора к весне

Коллекцию верхней зимней и демисезонной одежды от ведущих мировых производителей предусмотрели с учётом климатических особенностей и предпочтений жителей. Но главная особенность нордической выставки — цены.

«Нордическая выставка» — это спецпроект для российского севера. Его главная цель – привезти в регионы новейшие коллекции высокотехнологичной зимней одежды от ведущих производителей Европы и Северной Америки. Куртки и парки выдерживают температуру до минус 50 градусов. Вся одежда на этой выставке представлена с хорошей скидкой - до 70%.

Дарина Аскерова, менеджер «Нордической выставки»: «Сейчас очень многие магазины закрылись, перестали работать, особенно европейские. Покупатели лишились на время возможности покупать их одежду. Но, благодаря принятому закону о параллельном импорте, мы сейчас не только имеем возможность ввозить международные бренды, но и продавать их по более низкой стоимости».

Мужские куртки и дубленки европейских и североамериканских брендов – отличный выбор для нашей погоды. А модных женщин представленные модели не только согреют, но и подчеркнут их красоту. Основной акцент сделан на весенне-осеннюю коллекцию - кожаных курток и плащей немецкого и итальянского производства, облегчённых пуховиков, пальто и дублёнок. А также демисезонную и зимнюю обувь со скидкой до 70%.

Елена Володина, покупатель: «Увидела рекламу, пришла, подобрала себе пальто с соболем. Такое очень лёгкое, оно на пуху, мне очень нравится, цена адекватная. Очень люблю, в принципе, европейскую моду и сейчас, наверное, с этим будут трудности, поэтому была рада, что приехала выставка».

Нордическая выставка работает в Оленегорске с 22 по 26 марта - с 10 до 20 часов на Центральной площади по адресу: Ленинградский проспект, 4. Помещение бывшего магазина «Гламур». В Ковдоре - с 22 по 26 марта - с 10 до 20 часов по адресу: ул. Кирова 10 (бывший салон «Связной»).

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