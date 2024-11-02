Спецтехнику к уборке снега готовили ещё летом

Началом календарной зимы принято считать декабрь. Но на севере она фактически начинается гораздо раньше. Например, в этом году первый серьезный снегопад совпал с первым днём ноября.

Бытует мнение, что коммунальщики не всегда вовремя реагируют на смену погоды. И когда выпадает снег, возникают проблемы с расчисткой дворов. Но слухам верить нельзя, это доказывают мурманские специалисты «Севжилсервиса».

Александр Чернецов, заместитель генерального директора Группы управляющих компаний «Севжилсервис»: «Мы, как и любые современные люди, смотрим прогноз погоды. Мы заранее уже знали, что с начала ноября будет подобная ситуация со снегом. А технику мы начали готовить к зиме с лета. Мы провели техосмотры, профилактические работы, где-то ремонтные».

В управляющей компании уверяют, что полностью готовы к зимнему периоду. К работе будут подключать и всю необходимую спецтехнику, которая есть в необходимом количестве. В этом большой плюс собственного, а не арендованного оборудования.

Александр Чернецов, заместитель генерального директора Группы управляющих компаний «Севжилсервис»: «Вчера мы вывели в район нашего жилфонда щетки с отвалами. Они работают сегодня и будут завтра, если ситуацию со снегом будет повторяться. Так мы входим в стабильный зимний сезон».

А как обстоят дела в самом северном районе Мурманска – жилом районе Росляково?

Татьяна Коваленко, специалист по работе с населением УК «Сияние Росляково»: «К снегопаду мы были подготовлены. Не пришлось брать в аренду технику, потому что у нас имеется своя. Люди продолжают заниматься и сегодня уборкой снега. Если потребуется, то мы выйдем и завтра, и послезавтра. Помимо техники также выйдут работать и сотрудники».

Представители управляющих компаний заявляют, что гораздо проще убирать снег сразу, чем потом бороться с сугробами. И самое главное, подкрепляют свои слова действиями.