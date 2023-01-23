Спектакль – подарок! Коллектив Детской театральной школы Мурманска занялся волонтёрской деятельностью

Юные артисты из Детской театральной школы Мурманска устроили для детей из многодетных семей спектакль «Умка и его новогодний сон», на базе благотворительной организации «Радуга51».

Анастасия Климчук, ученица Детской театральной школы: «Мы хотели порадовать людей, мы уже много раз показали этот спектакль и детям он очень понравился».

Показать спектакль юным северянам из многодетных семей - легко, особенно для учеников Детской театральной школы. «Умка и его новогодний сон» - сказка про белого медвежонка, который живёт на Северном полюсе. Для Виктории Сазоновой участие в благотворительной акции стало ещё и театральным дебютом.

- Ты играешь роль медведя. Расскажи, ты сама эту роль выбирала?

Виктория Сазонова, ученица Детской театральной школы: «Я очень хотела на эту роль, это мама-медведица».

- А чем тебе эта роль нравится?

– Это ответственность за Умку, надо следить за ним.

– Это твоё первое выступление?

– Первое, я очень довольна своим результатом.

Команда артистов из Детской театральной школы едина в стремлении делать добро.

Мария Хварийщик, ученица Детской театральной школы: «Я мальчик Новый год. Так-то меня не видно, но я стою на льдине и всех приветствую своим прекрасным мальчиком Новым годом».

– И чем тебя привлекает такая волонтёрская деятельность?

– Меня привлекает это тем, что я ещё не такая уж и взрослая, поэтому я хочу играть для детей.

Анастасия Климчук, ученица Детской театральной школы: «Мы решили порадовать детей тоже, которые не успели к нам на спектакль, так как не хватило билетов».

- Расскажи про свой сценический артефакт и о своей роли. Кого ты будешь исполнять?

– Я девочка Маша, хозяйка тюленя Мони. У него есть ещё одна хозяйка, другая девочка. Тюлень Моня, по сценарию, наш питомец, мы его приручили и научили разным фокусам.

Анна Михалева, ученица Детской театральной школы: «Это инициатива моей мамы. Она волонтёр и предложила нашему педагогу устроить такое мероприятие - порадовать детей спектаклем. Мы все с радостью согласились».

- А какую роль будешь исполнять?

– Я Таня, дочка полярника.

Большинство детей очень любят ходить в театр, воспринимают спектакль как праздник, долго потом переживают увиденное.

Надежда Михалева, организатор культурно-массовых мероприятий Мурманской региональной общественной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга51»: «Это чисто моя инициатива. Меня на это подтолкнуло то, что недавно Детская театральная школа ездила с этим спектаклем в Оленегорск. Я поняла, что спектакль мобилен, почему бы не пригласить ребят сюда. Это прекрасная возможность и для Детской театральной школы показать свою волонтёрскую деятельность, и для нас, чтобы порадовать деток, которые действительно не успели прийти на спектакль».

Возможно, такие акции в стенах благотворительной организации станут регулярными. По крайне мере, многие подопечные «Радуги» мечтают об этом.