Спектакль «Ангелочек» театра кукол номинирован на «Золотую маску»

Спектакль Мурманского областного театра кукол номинирован на престижнейшую премию «Золотая маска». Артисты учреждения отправятся на фестиваль в Москву, чтобы представить на суд именитых членов жюри свой спектакль «Ангелочек».

Эта постановка представлена в трех номинациях: «Лучший спектакль, лучшая работа режиссера и лучшая работа художника в театре кукол». Постановка «Ангелочек» по одноименному рассказу Леонида Андреева о мальчике Сашке, который стал заложником жизненной ситуации – родители занимаются только своими проблемами и не замечают растущего подростка, который каждый день сталкивается с проблемами окружающего мира. Сам фестиваль пройдет с 10 марта по 15 апреля следующего года. Церемония вручения Премии состоится на Исторической сцене Государственного академического Большого театра.