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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.05.23 19:30

Спектакль «Дети военного Мурмана» покажут в Минске

Актёры Детской театральной школы Мурманска поедут в братскую Беларусь с гастролями и познакомят местных жителей с этой постановкой. А перед отъездом, они встретились с сити-менеджером Юрием Сердечкиным.

Более 80 человек, из которых 55 - юные актеры Детской театральной школы едут на гастроли в Минск. Там они покажут одну из главных постановок нашего города о войне – «Дети военного Мурмана». Перед поездкой с артистами встретился глава администрации Мурманска.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Вы несёте частичку той Великой Победы, которую наши предка заслужили. Самое главное, что вы и есть та связь поколений, которую через себя пропустив то, что испытывали дети военного Мурмана, показываете тем детям, которые живут сейчас, взрослым, которые также этого не видели».

В ходе беседы актёры делились впечатлениями от работы над постановкой, рассказывали о своих ролях. Отметим, что в пьесе заняты не только ученики ДТШ, но также выпускники и преподаватели.

Юлия Дмитриевская, актриса и преподаватель Детской театральной школы: «Мне уже далеко не 18 лет, но я повзрослела с Татьяной Морозовой. Я переосмыслила очень много жизненных ценностей. И дети говорят, что они учатся у педагогов, но в этом спектакле педагоги многому учатся у детей».

«Дети военного Мурмана» - спектакль, созданный на основе воспоминаний юных жителей города, его защитников и тружеников тыла. Более тридцати часов аудиозаписей вошли в литературную основу спектакля.

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