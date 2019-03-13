Спектакль «Хитрюндий Великолепный» - подарок александровскому «Балаганчику» на 15-летие

Театр-студия Полярного продолжает отмечать свой юбилей, по-своему, по-театральному - премьерой новой постановки. Детский спектакль «Хитрюндий Великолепный» учит добру и дружбе. Рассорить главных героев постановки у загадочного персонажа оказывается не так-то просто. В театре вообще всё не просто.

«Подготовка к спектаклю началась ещё в сентябре, - отмечает Евгений Бурлаков, режиссёр-постановщик театра-студии «Балаганчик» (г. Полярный). - Мы любим сказки, мы любим сказками радовать зрителей, надеемся, что сегодняшняя публика приняла спектакль восторженно».

Спектакль можно считать дважды юбилейным: он тридцатый по счёту в репертуаре «Балаганчика», а поставлен на 15-летие студии. А уж то что премьера его пришлась на Год театра, определённо обрекает «Хитрюндия» на успех.

«В Год театра хочется больше выступлений, больше зрителей, больше творческих побед, - говорит Евгений Бурлаков, режиссёр-постановщик театра-студии «Балаганчик» (г. Полярный). – Хочется хорошего настроения и надежд на лучшее».

Интерактивное представление, захватившее и детей и взрослых, стало результатом творческой работы актёров «Балаганчика» и педагогов Центра дополнительного образования детей города Полярного. Спектакль театра-студии будет представлен на областном конкурсе-фестивале «Театральные веснушки-2019».