Спектакль «Мурманск 4145» начинается от проходной торгового порта

Необычный урок истории прошёл для учеников транспортно-логистического класса гимназии № 8 Мурманска, созданного по инициативе Мурманского морского торгового порта. По инициативе портовиков ребята приняли участие в уникальном спектакле «Мурманск 4145», созданном Арктическим театром совместно с градообразующим предприятием. В нём - бессмертная история истерзанного войной города-героя и героизм мурманчан.

Более 1200 зажигательных бомб сбросили фашисты 18 июня 1942 года на Мурманск. Уцелевших зданий тогда осталось мало. Северяне выстояли, каждый день, совершая, кажущийся сейчас немыслимым, подвиг во имя Победы.

Трудно представить, что на улицах Мурманска разрывались вражеские снаряды, гибли люди. Прикоснуться к военной истории города и узнать незнакомые ранее факты - такую возможность подарил старшеклассникам 8-й мурманской гимназии Мурманский морской торговый порт.

Светлана Рудакова, начальник отдела по социальным вопросам АО «Мурманский морской торговый порт»: «Мурманский морской торговый порт поддержал замечательную инициативу Арктического театра в создании спектакля прогулки «Мурманск 4145». И сегодня мы решили провести такую акцию для нашей подшефной гимназии № 8, у них прошёл необычный урок истории».

Спектакль-экскурсия начинается в порту. Далее - полтора часа пешком в наушниках, где под звуки разрывающихся бомб, воющих сирен и криков птиц – диктор ведет рассказ о самых страшных четырёх годах в новейшей истории страны и дне, когда фашисты решили уничтожить столицу Кольского Заполярья.

Ольга Дзюба, директор гимназии № 8 города Мурманска: «Тот факт, что на Мурманск было сброшено чуть меньше бомб, чем на Сталинград, факт общеизвестный. Однако все те ощущения, которые мы пережили сегодня на экскурсии, это непередаваемо. И хочется пройти её еще раз».

Небольшая остановка – горячий чай и кусочек хлеба - суточная норма военного времени. 375 граммов на всех. Конечно, тогда хлеб был другим, не таким пышным и белым, а тёмным, из грубой муки и твёрдым. Но именно эта мизерная по современным меркам порция помогала выжить.

Михаил Карпов , ученик 11 «Б» профильного транспортно-логистического класса гимназии № 8 г. Мурманска: «Это колоссально, это не передать словами. Грубо говоря, у меня много эмоций, потому что я иду, а у меня до боли знакомые улицы приобретают другой вид, в воображении играют такие краски, это надо прочувствовать каждому».

Спектакль «Мурманск 4145» создан на основе архивных документов, исторических фактов и биографий людей, живших и работавших в Мурманске в годы войны. Его создание и демонстрация стали частью программы мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.