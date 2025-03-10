День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.03.25 19:30
Спектакль Мурманского областного театра кукол «Саамская сказка» включён в «Золотой фонд театральных постановок России»
На первом этапе из почти тысячи заявок региональные отделения Союза театральных деятелей отобрали 300 спектаклей, включая мурманскую постановку.
На втором этапе экспертное жюри, выбрало 100 лучших работ. Эти спектакли составят «Золотой фонд театральных постановок России», и «Саамская сказка» – в их числе.
Отобранные работы станут частью празднования 150-летия союза и будут отмечены памятными сертификатами. Также планируется создать библиотеку телеверсий постановок.
«Саамская сказка» создана режиссёром Фёдором Шевяковым в 1982 году. Спектакль остаётся в активном репертуаре театра и считается его визитной карточкой, ярко отражающей самобытные традиции саамов и неповторимую атмосферу Крайнего Севера. Теперь заполярную постановку смогут увидеть зрители по всей стране.
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