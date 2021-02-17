«Спектакль» с уборкой снега на улице Фурманова не заслужил аплодисментов

Снегопады всегда становятся головной болью для коммунальщиков. На улицу Фурманова, 15, узнав о грядущей проверке, приехала бригада рабочих, чтобы быстро убрать снег перед комиссией. Но это им не удалось.

Трое рабочих при помощи лопат спешно пытаются почистить крыльцо от снега. По всей видимости, его не убирали довольно продолжительное время. Такая суета объяснима - накануне представители управляющей компании узнали о грядущей проверке.

Алёна Кузнецова, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Видно, что УК прибежала и начала чистить. Они знают, что они не доработали. Это видно, так как трудно зайти на такое крыльцо - ступеньки все обледенели и засыпаны снегом. И мы будем это отрабатывать с администрацией города, чтобы они организовали работу совместно с округами».

Этот дом на Фурманова проблемный. Небольшая управляющая организация, взявшая его на обслуживание, переоценила свои возможности. Здесь в запущенном состоянии не только придомовая территория, но и само здание. Кровля давно прохудилась, а её плановый ремонт назначен аж на 2041 год.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы обсудили возможность, чтобы с управляющей компанией ускоренным образом в ближайшее время, за 4-5 лет, отремонтировать кровлю. УК имеет право ускорить процесс на комиссии Минстроя Мурманской области».

Такие рейды инициируют, основываясь на многочисленных обращениях от горожан.

Игорь Найденов, депутат Мурманской областной Думы: «Приходит очень много жалоб. Жалобы и в Государственную жилищную инспекцию приходят и к нам, депутатам, и в администрацию, и в администрацию области. Сегодня в социальных сетях все те, кто чувствуют себя ущемленно, они, конечно, пишут. Но здесь мы видим банальное разгильдяйство».

Что же касается рабочих, которые изображали интенсивную уборку перед проверяющими, то след их простыл, как только уехали ревизоры. По словам главы администрации Мурманска Евгения Никоры, компанию, которая обслуживает Фурманова, 15 ждут санкции в виде штрафов.